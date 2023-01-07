床褥想襟用每3個月翻轉一次　消委會教5招保養　睡醒即整理舖床超錯｜附選購床褥4大要點

你有聽過「選擇一張好的床褥就如選擇人生伴侶重要」嗎？床褥一般需要數千元至近萬元一張，而且是耐用家品，不會時常更換。因此如何挑選合適且耐用的床褥，以至長期保養均是一門學問。《有線生活》下文整理了消委會教大家通過常用睡姿、軟硬度等去選購合適床褥的4大要點。此外，消委會還提出了床褥應每3個月翻轉一次等的5大保養秘訣，即看下文了解。

選擇一張好的床褥就如選擇人生伴侶重要。（Unsplash圖片）

選購床褥4大要點

選購床褥｜【1】按常用睡姿親身試睡

選購床褥時，只用手試按幾次或坐於床邊來判斷床褥的軟硬並不準確。現時不少床褥店舖都容許客人試睡，因此不應浪費自己的權利！消委會建議，試睡時最好預留充足時間、穿上鬆身的衣服，並以常用的睡姿包括仰睡、側睡或轉身數次試睡。由於仰卧承托較佳的床褥型號，不代表側卧也同樣舒適，因此試睡時，應留意床褥給身體各部位的貼服及舒適度。

消委會建議以常用的睡姿包括仰睡、側睡或轉身數次試睡。（《The K2》劇照）

選購床褥｜【2】注意雙人床褥穩定程度

若你的伴侶屬於淺眠的類型，睡覺時會特別容易受到床褥震動的影響。因此，消委會建議選購雙人床褥時要比較一下穩定程度。若床褥在人體移動時震動過多，表示床褥的緩衝能力不足，可能會影響睡眠，震動過少則表示床褥的回彈力不佳。

選購雙人床褥時要比較一下穩定程度。（Unsplash圖片）

選購床褥｜【3】床褥不宜過軟／過硬

床褥過硬會導致身體某些負重點，例如肩膊、臀部和骶骨受壓，亦可能會導致背部肌肉不能放鬆。而床褥過軟則可能令腰部承托力不足，容易導致腰背姿勢不佳，長期使用更易出腰背毛病。中等硬度的床褥能有效改善慢性背痛者的睡眠質素，減輕背痛的程度。

消委會指，一般來說彈簧床褥的承托會比泡膠床褥佳，而我們應參考床褥的硬度評級，再按個人意向去選擇軟硬度配合自己身型和體重的型號。

床褥過硬會導致身體某些負重點，例如肩膊、臀部和骶骨受壓。（Unsplash圖片）

選購床褥｜【4】考慮透濕和散熱程度

香港夏天天氣炎熱。而當炎夏時，床褥的透濕和散熱程度欠佳會令使用者不舒服，可能影響睡眠，因此消委會建議選購床褥時，應考慮透濕和散熱度。

選購床褥時，應考慮透濕和散熱度。（Unsplash圖片）

床褥保養5大貼士

消委會指，不論彈簧或非彈簧床褥，使用一段長時間後都可能出現局部下陷。由於床褥的物料不易恢復彈性，加上人體排出的濕氣／汗水，可能會弄髒床褥內襯墊、令材料發霉或變色等，因此應注意以下5項日常保養。

床褥保養｜【貼士1】睡醒不要立刻整理床舖

每天睡醒後，不應馬上整理床舖，讓床褥透氣一段時間再整理。

睡醒不要立刻整理床舖（istock圖片）

床褥保養｜【貼士2】坐床邊超錯！

避免時常坐於床邊或在床褥上跳動，以免令該部分過度受壓。

坐床邊超錯！（istock圖片）

床褥保養｜【貼士3】每3個月將床褥翻轉一次

每3個月將床褥前後／上下翻轉（未必適用於單面軟墊的型號），這個動作可讓濕氣排出，和令長時間受壓的地方回復彈性。

每3個月將床褥翻轉一次（Unsplash圖片）

床褥保養｜【貼士4】保持床褥乾爽

用抽濕機保持床褥乾爽，也有助保持床褥清潔。

保持床褥乾爽（Unsplash圖片）

床褥保養｜【貼士5】鋪床單減少接觸阻燃劑

床褥物料可能需要添加阻燃劑來提高防火效果，但有研究顯示，部分鹵化阻燃劑（halogenated flame retardants）對環境或人體有不良影響，而鋪床單、床罩可有助減少與阻燃劑的接觸。但要注意整理床上用品、調換床褥位置時，避免吸入可能剝落的阻燃劑和塵埃。

（全文完）