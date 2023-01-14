消委會洗手液8款滿分名單　滴露／L’Occitane／潔麗兒邊款又平又高分？殺菌力強＋不致敏

新冠疫情下，不少人的衛生意識都陸續提升，其中以清潔雙手最為重要，因此挑選洗手液絕不能馬虎。市面上不少洗手液都聲稱能殺滅99.999%細菌，但事實到底是怎樣？消委會早前檢測了35款洗手液，其中8款獲最高5星評分，且不含防腐劑、不致敏以及酸鹼值適中，非常安全，即看下文。

清潔雙手最為重要（feepik）

8款洗手液不含有害物

消委會檢測了35款洗手液樣本，20款為一般洗手液，沒有特別標示抗菌（antibacterial）說明；15款聲稱具除菌、防菌、抗菌或殺菌等功能。樣本購自超級市場、家庭用品專門店、百貨公司、個人護理用品店、美容用品連鎖店和化妝品店，產品售價懸殊，每瓶由$12至$275不等。

35款樣本中，有8款獲滿分5星總評，除了酸鹼值適中外，更不含防腐劑MIT／CMIT、游離甲醛、 抗菌劑PCMX、甲醇、二噁烷，敏感肌都可安心使用。

8款洗手液不含有害物質（feepik）

消委會8款滿分洗手液

【滿分洗手液1】雅濃美國有機洗手液-薰衣草甘油 AVALON ORGANICS Nourishing Lavender Glycerin Hand Soap

雅濃美國有機洗手液-薰衣草甘油（《有線生活》製圖）

【滿分洗手液2】小橄欖樹馬賽純洗手液(橄欖) Le Petit Olivier Pure Liquid Soap of Marseille (Olive Perfume)

小橄欖樹馬賽純洗手液(橄欖)（《有線生活》製圖）

【滿分洗手液3】Lavera 有機抗敏潔手液 Liquid Soap with organic calendula & organic witch hazel

Lavera 有機抗敏潔手液（《有線生活》製圖）

【滿分洗手液4】L’Occitane EN PROVENCE Verbena Liquid Soap

L’Occitane EN PROVENCE Verbena Liquid Soap（《有線生活》製圖）

【滿分洗手液5】ecostore Bergamot & Aloe Vera Foaming Hand Washd Soap

ecostore Bergamot & Aloe Vera Foaming Hand Washd Soap（《有線生活》製圖）

【滿分洗手液6】潔麗兒泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香 LION Kirei Kirei Anti-Bacterial Foaming Hand Soap – Fruity Grape

潔麗兒泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香（《有線生活》製圖）

【滿分洗手液7】牛乳石鹼綠茶成分香花味洗手梘液 (含濃縮綠茶配方) COW Seiketsu Kazoku Hand Soap

牛乳石鹼綠茶成分香花味洗手梘液 (含濃縮綠茶配方) （《有線生活》製圖）

【滿分洗手液8】滴露泡沫殺菌潔手液-滋潤蘆薈 Dettol Anti-Bacterial Hand Wash – Moisturizing Aloe Vera

滴露泡沫殺菌潔手液-滋潤蘆薈（《有線生活》製圖）

2款抗菌洗手液CP值高

一般洗手液中，「雅濃」、「小橄欖樹」、「lavera」、「L’Occitane」及「ecostore」均整體表現出色，如果以售價考量，「雅濃」及「小橄欖樹」最便宜，值得入手。

如有必要選用抗菌洗手液，「潔麗兒」、「牛乳石鹼」和「滴露」在各項試驗項目都表現良好，當中以「潔麗兒」及「牛乳石鹼」較便宜，CP值高。

正確洗手步驟和要訣

用正確方法洗手比挑選洗手液種類更為重要，即使選用殺菌效能表現最好的洗手液，但方法和步驟不當，仍然無法達到預期除菌效果。

當雙手有明顯污垢、進食和預備食物前、沾有體液或呼吸道分泌物、如廁後、為小朋友和寵物清理排泄物後，都必須用洗手液和清水徹底清潔雙手。此外，若曾到公共場所，觸摸過公共物件，或者在每次觸摸眼睛、口和鼻前，都要徹底洗手。

正確洗手步驟和要訣（消委會網站）

消委會提醒4大洗手誤區

1. 洗手時間太短 ：

有海外研究指，在其研究的公眾洗手間內，使用者平均的洗手時間只有5秒。建議沾濕雙手後，用洗手液搓揉最少20秒。

2. 未有用洗手液充分搓揉：

手指公、手腕、指縫和指甲縫隙等是經常被人忽略清洗的位置，即使使用洗手泡沫也不要忘記充分搓揉。如果配有人工指甲或者指甲過長，人工指甲上的裝飾和指甲縫隙容易成為藏污納垢和細菌滋生的溫床。若有佩戴戒指和首飾，洗手前應除下，方便徹底清潔雙手。

3. 洗手過度頻密：

容易令雙手皮膚變得乾燥。

4. 用水太熱：

水溫過高可能有損皮膚，建議用室溫水或微溫水。

（全文完）