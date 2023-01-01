消委會評測12部長續航力5G手機　iPhone＼Redmi＼Xperia　最長連續使用逾51小時

消委會手機評測2022｜越來越多人習慣在手機煲劇或收看串流影片，這類用家最需要的是一部高電量手機，可以長時間播放影片。適逢消委會早前測試了60款本地有售的4G及5G智能手機，包括蘋果iPhone、三星Samsung、小米、Sony等品牌旗下多個型號，本文整理消委會測試結果，並列出12部可以連續使用逾40小時或以上的高續航力5G手機，供用家參考。

不想經常充電，購買手機時就會注意電池容量及可連續使用時間。（Steve Johnson on Unsplash）

早前《有線生活》已選取了14部獲得消委會高評分、售價又在4000元以下的高性價比手機，詳情可按此 👉 【消委會14部高分5G手機 全部$4,000有找 小米／Samsung／Sony邊款抵玩？】

今次本文則會列出12部高電量5G手機，除了電池容量和連續使用時數外，特別列出充電時間供參考，因為如果一不留神把電量耗盡，如能快快充滿電，對用家來說也是一個「加分位」。

即睇12部「長氣」5G手機資料👇

【1】三星 Samsung Galaxy M23 5G

三星 Samsung Galaxy M23 5G（有線生活製圖）

【2】小米 Poco M4 Pro 5G

小米 Poco M4 Pro 5G（有線生活製圖）

【3】Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 5 IV（有線生活製圖）

【4】One Plus Nord CE 2 Lite 5G

One Plus Nord CE 2 Lite 5G（有線生活製圖）

【5】三星 Samsung Galaxy M33 5G

三星 Samsung Galaxy M33 5G（有線生活製圖）

【6】小米 POCO X4 Pro 5G

小米 POCO X4 Pro 5G（有線生活製圖）

【7】Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Plus（有線生活製圖）

【8】Oppo A77 5G

Oppo A77 5G（有線生活製圖）

【9】One Plus Nord CE 2 5G

One Plus Nord CE 2 5G（有線生活製圖）

【10】Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro Max（有線生活製圖）

【11】小米 Redmi Note 11 Pro 5G

小米 Redmi Note 11 Pro 5G（有線生活製圖）

【12】Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV（有線生活製圖）

參考售價、續航力、充電時間，結合個人使用習慣，去揀選一部合心水的手機吧！

（全文完）

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