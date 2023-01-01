消委會評測12部長續航力5G手機 iPhone＼Redmi＼Xperia 最長連續使用逾51小時
消委會手機評測2022｜越來越多人習慣在手機煲劇或收看串流影片，這類用家最需要的是一部高電量手機，可以長時間播放影片。適逢消委會早前測試了60款本地有售的4G及5G智能手機，包括蘋果iPhone、三星Samsung、小米、Sony等品牌旗下多個型號，本文整理消委會測試結果，並列出12部可以連續使用逾40小時或以上的高續航力5G手機，供用家參考。
早前《有線生活》已選取了14部獲得消委會高評分、售價又在4000元以下的高性價比手機，詳情可按此 👉 【消委會14部高分5G手機 全部$4,000有找 小米／Samsung／Sony邊款抵玩？】
今次本文則會列出12部高電量5G手機，除了電池容量和連續使用時數外，特別列出充電時間供參考，因為如果一不留神把電量耗盡，如能快快充滿電，對用家來說也是一個「加分位」。
即睇12部「長氣」5G手機資料👇
【1】三星 Samsung Galaxy M23 5G
【2】小米 Poco M4 Pro 5G
【3】Sony Xperia 5 IV
【4】One Plus Nord CE 2 Lite 5G
【5】三星 Samsung Galaxy M33 5G
【6】小米 POCO X4 Pro 5G
【7】Apple iPhone 14 Plus
【8】Oppo A77 5G
【9】One Plus Nord CE 2 5G
【10】Apple iPhone 14 Pro Max
【11】小米 Redmi Note 11 Pro 5G
【12】Sony Xperia 10 IV
參考售價、續航力、充電時間，結合個人使用習慣，去揀選一部合心水的手機吧！
（全文完）
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