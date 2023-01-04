膀胱癌症狀｜尿頻？血尿？膀胱癌有甚麼症狀？醫生拆解確認膀胱癌步驟

根據醫院管理局網站「智友站」資料，膀胱癌是香港常見癌症之一，平均每年有約400宗新症，男性患者較女性多，比例大約是3比1，常見於55歲到70歲的人士身上。膀胱癌如能早期發現，治癒率很高，《有線健康》邀請臨床腫瘤科專科醫生李兆康，講解膀胱癌症狀和診斷流程，例如一般人常問的尿頻和血尿，哪個是主要症狀呢？

膀胱癌是香港常見癌症，只要及早發現，治癒率很高。（istock圖片）

膀胱位於下腹，大約肚臍對下一隻手掌距離的位置，它的功能是將由腎臟排出的小便儲存起來，直至一定儲存量（一般成年人大約400-500毫升）便會發出尿意，膀胱收縮令小便排出體外。

膀胱癌病人未必有痛感

症狀方面，在臨床上，膀胱癌病人很多時未必有痛感，他們來見醫生，大多是因為血尿的問題。醫生會初步先做檢查，看看是否尿道發炎，或膀胱結石等問題導致血尿，若排除了以上因素並且血尿持續2至3星期以上，便可能需要進一步檢查，例如由泌尿外科醫生進行內窺鏡檢查，好處是醫生可直接用肉眼看見膀胱裡面的情況，若看見有懷疑的地方，可以直接用內窺鏡取出組織進行化驗，確定是否有惡性腫瘤。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康（資料圖片）

血尿是膀胱癌最常見警號

所以，血尿是膀胱癌最常見的警號。而血尿本身也有嚴重程度之分，若不太嚴重，可能會看見小便落到馬桶後有少許血絲，或細小的血塊；若情況較嚴重，例如膀胱內正在出血，可以一次小便從頭到尾都呈現鮮紅色，十分不尋常。

但要注意，有時候即使嚴重血尿，也未必會感覺疼痛。一般來說，可能在膀胱癌較後期，影響了其他部位，才會有明顯痛楚。 常有病人問：尿頻是不是膀胱癌其中一個症狀呢？很多時，如果膀胱癌有尿頻，可能是因為先有血塊，堵塞了尿液出口，所以經常有排尿不清的感覺，而導致尿頻，所以尿頻並不算是一個典型的症狀。膀胱癌最主要的症狀還是血尿。

（全文完）