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喉嚨痛3天男子被揭患急性病　嚴重者會窒息死　醫生點名一個年齡層最高危

喉嚨痛3天男子被揭患急性病　嚴重者會窒息死　醫生點名一個年齡層最高危

喉嚨痛｜忽然出現喉嚨痛原來有機會致命！日前，台灣一名醫生在網上分享案例，指有名50歲男子喉嚨痛了3天，經檢查後發現患上「急性會厭軟骨炎」，嚴重可能堵住氣管，窒息死亡。

男子喉嚨痛3天揭患急性病　一年齡層最高危　嚴重者會窒息死
忽然出現喉嚨痛有機會致命（freepik）

喉嚨痛可致窒息死亡

台灣耳鼻喉科醫生張弘在Facebook專頁分享一宗案例，指日前接獲一名50多歲男性求診，該男子表示覺得喉嚨長了東西，吞嚥很卡，也持續了三天疼痛，雖然曾看病吃藥但沒有改善。

後來，張醫生為他進行鼻咽內視鏡檢查，發現是「急性會厭軟骨炎」，意指負責在吞嚥時保護呼吸道的吞嚥軟骨紅腫化膿，可能會完全堵住氣管，導致窒息死亡，幸好男子經過廣效抗生素治療一週後康復。

男子喉嚨痛3天揭患急性病　一年齡層最高危　嚴重者會窒息死
急性會厭軟骨炎（耳鼻喉科 張弘醫師＠FB）

3至12歲小孩最高危

張弘表示，會厭軟骨（吞嚥軟骨）發炎多數發生在3至12歲小孩身上，最常見致病菌為b型流行性感冒嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type b, Hib），常見症狀包括：

  1. 吞嚥疼痛（100%）
  2. 無法吞口水（83%）
  3. 喉嚨痛（67%）
  4. 呼吸喘（58%）
  5. 聲音沙啞（50%）

張續指，他在急症室工作時，遇過此病患者半夜喘不過氣，經過插管急救送加護病房才撿回性命，所以不可不慎。腫脹的會厭軟骨容易阻塞氣管入口，導致窒息缺氧，死亡率更高達百分之七，緊急時需要插管或氣管切開手術。

男子喉嚨痛3天揭患急性病　一年齡層最高危　嚴重者會窒息死
3至12歲最常患上會厭軟骨發炎（freepik）

因此，突然感到吞嚥疼痛及吞嚥困難的話，一定要找醫生檢查，排除急性會厭軟骨炎，並及早檢查治療，避免憾事發生。

（全文完）

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甚麼是「急性會厭軟骨炎」？

意指負責在吞嚥時保護呼吸道的吞嚥軟骨紅腫化膿。詳情

「急性會厭軟骨炎」常見症狀是？

吞嚥疼痛、無法吞口水、喉嚨痛等。詳情

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