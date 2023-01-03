喉嚨痛3天男子被揭患急性病　嚴重者會窒息死　醫生點名一個年齡層最高危

喉嚨痛｜忽然出現喉嚨痛原來有機會致命！日前，台灣一名醫生在網上分享案例，指有名50歲男子喉嚨痛了3天，經檢查後發現患上「急性會厭軟骨炎」，嚴重可能堵住氣管，窒息死亡。

忽然出現喉嚨痛有機會致命（freepik）

喉嚨痛可致窒息死亡

台灣耳鼻喉科醫生張弘在Facebook專頁分享一宗案例，指日前接獲一名50多歲男性求診，該男子表示覺得喉嚨長了東西，吞嚥很卡，也持續了三天疼痛，雖然曾看病吃藥但沒有改善。

後來，張醫生為他進行鼻咽內視鏡檢查，發現是「急性會厭軟骨炎」，意指負責在吞嚥時保護呼吸道的吞嚥軟骨紅腫化膿，可能會完全堵住氣管，導致窒息死亡，幸好男子經過廣效抗生素治療一週後康復。

急性會厭軟骨炎（耳鼻喉科 張弘醫師＠FB）

3至12歲小孩最高危

張弘表示，會厭軟骨（吞嚥軟骨）發炎多數發生在3至12歲小孩身上，最常見致病菌為b型流行性感冒嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type b, Hib），常見症狀包括：

吞嚥疼痛（100%） 無法吞口水（83%） 喉嚨痛（67%） 呼吸喘（58%） 聲音沙啞（50%）

張續指，他在急症室工作時，遇過此病患者半夜喘不過氣，經過插管急救送加護病房才撿回性命，所以不可不慎。腫脹的會厭軟骨容易阻塞氣管入口，導致窒息缺氧，死亡率更高達百分之七，緊急時需要插管或氣管切開手術。

3至12歲最常患上會厭軟骨發炎（freepik）

因此，突然感到吞嚥疼痛及吞嚥困難的話，一定要找醫生檢查，排除急性會厭軟骨炎，並及早檢查治療，避免憾事發生。

（全文完）