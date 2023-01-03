一線搜查｜筲箕灣街坊免費送撲熱息痛藥　每人限取30粒　網民讚無私｜附醫生2大應急止痛方法

撲熱息痛藥｜本港近日出現止痛退燒藥物搶購潮，有人更趁機炒賣。有筲箕灣有熱心街坊於網上發文，提到在執拾房間時，發現一盒將於今年2月過期的撲熱息痛藥物，一共有480粒，為免浪費決定免費向有需要人士派發，獲網民大讚無私。另外，脊骨神經科醫生何梖榮亦在社交平台分享，若痛症發作，又買不到止痛藥的2大應急止痛方法，大家不妨參考一下。

2名街坊在網上表示免費贈送撲熱息痛藥物。（筲箕灣西灣河關注組＠FB）

該名街坊於Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，表示免費向有需要的人士派發撲熱息痛藥物。她指出，該盒撲熱息痛藥物每錠藥片劑量為500毫克，適用於止痛退燒，並有助舒緩各種痛症，例如頭痛、關節痛及牙痛等。12歲或以上兒童及成人每日3至4次，每次1至2粒，成人每日最多服用4000毫克，即8錠藥片。而6至12歲兒童則每日3至4次，每次0.5至1粒，每日不能服用多於3錠藥片。

有街坊表示免費向有需要的人士派發撲熱息痛藥物，藥物適用於止痛退燒，並有助舒緩各種痛症。（筲箕灣西灣河關注組＠FB）

每人限取30粒 籲有需要才取

她指自己有48排撲熱息痛，每排有10粒，再加上另一位善心街坊額外送出的11排，一共有59排，共590粒藥物，而藥物的有效日期至2023年2月，她規定每人限取3排30粒，先到先得，並且呼籲有需要才取。

另一位街坊亦留言指有同款藥物，想免費派發予有需要人士。（筲箕灣西灣河關注組＠FB）

網民憂藥物落入炒家手

帖文引起迴響，不少網民大讚事主善心，「香港人真有愛」、「好人一生平安」、「欣賞你的無私」、「樓主好有心」。另外亦有人擔心藥物會落入炒家手上，「你會益咗炒家，希望真係幫到有需要嘅人」、「唔好畀陌生人啦，唔驚人拎去炒咩」。而事主則回覆指，「我都有諗過，所以每人只可取3排。不過，我堅信香港仲有好多好有愛心嘅人」。

有人擔心藥物會落入炒家手上，事主則回應指：我堅信香港仲有好多好有愛心嘅人。（筲箕灣西灣河關注組＠FB）

2大應急止痛方法

由於本港近日再現止痛藥搶購潮，一盒止痛藥價錢被炒高幾倍。「香港痛症教室」Facebook專頁就此撰文，分享了脊骨神經科醫生何梖榮提供的2大應急止痛方法，若一旦痛症發作，又買不到止痛藥，大家可以參考一下。

止痛應急法｜1. 喝水

由於肌肉有超過一半都是水分，若身體經常缺水，肌肉便會黏連在一起，並且變得繃緊。如果肌肉本身已有勞損和傷患，再加上缺水，會更容易出現痛症或惡化。就臨床所見，很多痛症患者如果喝水不足，痛症復元多數比較慢，而且痛的範圍也比較大，經常會覺得全身肌肉繃緊。因此，水分對人體的構造和功能上很重要，多喝水能有助緩解痛症。

水分對人體的構造和功能上很重要，多喝水能有助緩解痛症。（freepik）

止痛應急法｜2. 熱敷

熱敷可以令血管擴張、增加局部血液循環，增加肌肉柔韌度、減少疼痛感覺、舒緩及鬆弛情緒、加快細胞的新陳代謝率從而加快復原速度。適用於一些慢性的痛症，例如筋腱炎、關節炎、滑囊炎、肌肉緊張和僵硬的關節等。而最理想的熱敷方法為使用可加熱的熱敷包，另外，使用暖水袋或暖包亦可。熱敷時間為15至20分鐘，每天約2至3次。

最理想的熱敷方法為使用熱敷包，另外，使用暖水袋或暖包亦可。（freepik）

何梖榮亦提醒，如果以上方法未能緩解痛症，或是痛症持續超過2星期，建議盡快求醫，接受適切治療。

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