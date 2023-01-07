年廿八丨抽油煙機清洗千年油漬污垢難　主婦實測一招搞掂　輕鬆不費力

年廿八丨近年疫情肆虐，不少人都多了留在家中煮食，抽油煙機自然容易堆滿頑固油漬。台灣有主婦實測了一個簡單方法，只需將過碳酸鈉混合熱水，就能令抽油煙機回復光亮，而且連保溫瓶的茶垢也輕鬆清走，大家不妨一試。

台灣主婦實測去油方法（清潔癖小日子@FB）

過碳酸鈉拌熱水成功去污

日前，有台灣網民在Facebook群組「清潔癖小日子」發文，指自己家中的抽油煙機因長時間沒有清洗，導致積聚千年油污，發黃發黑。於是，她嘗試將過碳酸鈉分別用兩盆熱水攪拌溶解，其中一盆用來浸泡油網，另一盆則用作洗刷其他配件，結果效果很顯著。

將過碳酸鈉用熱水攪拌溶解（清潔癖小日子@FB）

從圖片所見，油網充滿深色污垢，而抽油煙機本身都有多處污漬，經過碳酸鈉熱水浸泡後，表面大部分油漬已經脫落，明顯光潔不少。

抽油煙機本來有多處污漬（清潔癖小日子@FB）

油漬浸泡後已經脫落（清潔癖小日子@FB）

另外，事主把即棄抹布浸過碳酸鈉熱水後擰乾，再拭擦油煙機機身表面及清潔油網，然後用舊牙刷洗縫隙及積藏油垢的位置，成功把縫內所有油垢清除。

過碳酸鈉清潔油網（清潔癖小日子@FB）

縫內所有油垢清除（清潔癖小日子@FB）

最後，事主用乾淨濕布將整部抽油煙機抹一次，再用乾布抹走水珠，避免機身留下水痕。清潔過後，抽油煙機回復潔淨，事主亦大讚：「過碳酸鈉真是好用，熱水浸泡+紙毛巾、舊牙刷，不用一滴清潔劑，輕鬆搞定。」

抽油煙機回復潔淨（清潔癖小日子@FB）

浸泡保溫瓶即可去茶垢

除了抽油煙機，事主又指過碳酸鈉可以用作去黃及清理茶漬之用。因為她早前嘗試把保溫瓶浸泡過夜，翌日發現裡面的茶垢全部消失，完全不用洗刷。

不少網民見後，都指自己曾用碳酸鈉清潔洗衣機濾網、波鞋、門簾和窗簾，十分有效，是清潔家居的好幫手。

碳酸鈉可以清潔洗衣機濾網（清潔癖小日子@FB）

甚麼是過碳酸鈉？

過碳酸鈉俗稱固體雙氧水，是一種外觀呈現白色粉末狀的氧系漂白劑，溶於水會分解成氧氣、過氧化氫（雙氧水）與碳酸鈉（蘇打），達至殺菌、漂白、去污作用，最重要是它安全無毒，因此成為近年受歡迎的清潔用品。

使用過碳酸鈉時，最好使用約40°C的溫熱水調和，加快其去污漂白效果。但要注意，因為過碳酸鈉屬於偏鹼性，使用時建議配戴手套，且不可與鹽酸、醋酸、氯系漂白水等清潔劑混用，以免產生化學作用。

哪裡可以購買過碳酸鈉？

由於過碳酸鈉在香港並不及小蘇打普遍，所以不多地方有得買。網民分享曾在AEON的「Living Plaza」見過一小包的過碳酸鈉，其次均在不同網絡平台，如HKTVmall、Amazon等購入。

（全文完）