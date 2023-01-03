兔年運程｜新春穿2種色衫會行衰運　2023股樓升定跌？七師傅、權朗教趨吉避凶｜開運秘笈

兔年運程｜踏入2023年，不少人都祈求新一年平安順利。HOY TV的新春開運節目《開運秘笈》，邀請到八位玄學家，包括楊天命師傅、蘇民峰師傅、七仙羽師傅、權朗師傅，以及蔣匡文師傅等，為大家提供不同開運秘訣。過年原來不可穿某些顏色？2023年股市是升是跌？兔年人緣方位是哪邊？即看下文趨吉避凶，新春行大運吧！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈》，邀請到八位玄學家為大家提供不同開運秘訣。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜過年忌穿深色！

不少人都關心過年穿衣禁忌，七仙羽師傅表示過年時，應避免穿著深色衣物，包括黑色、深灰色。因為新年是喜慶節日，代表新一年有新開始，若穿深色衣物，容易吸引不好的磁場。她建議穿著鮮色衣物，例如粉紅色、金色、紅色等，粉紅色代表人緣，金色代表財富，紅色則代表人緣、熱情、前景。

七仙羽師傅表示過年時，應避免穿著深色衣物。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜穿黃色觸犯天神 將走霉運

七師傅又特別提醒大家，新年千萬不要穿黃色的胸圍、內褲。由於黃色是天神的色，穿上可能會觸犯天神，將走霉運，因此她建議新年盡量穿著紅色或鮮色內衣。

七師傅又特別提醒大家，新年千萬不要穿黃色的胸圍、內褲。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜催旺人緣兩大方位

七師傅表示，2023年要催旺人緣有兩大方位，第一是西南，易招貴人的大桃花位；另一個人緣位則是北面。七師傅表示北面是喜慶位，可多擺放紅色物品，例如地毯等，可有助催旺事業。而節目中，她又特別指點五行中欠木的朋友，若想要增強財運，可以多穿綠色衣服，例如綠色波鞋、佩戴與木有關的佛珠，亦可於家中多放樹木之類的植物，補充五行中的木。

北面是喜慶位，可多擺放紅色物品，例如地毯等，可有助催旺事業。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜2023災難之年

曾經神預言2019年新冠肺炎爆發的權朗師傅就預測，2023年癸卯兔年，是一個既艱難且不太平的災難之年。香港疫情將更嚴峻，亦會發生不少車禍，各位駕駛人士應注意。而樓價方面則會有跌幅，因此成功買樓上車人士會增多。而權朗師傅表示，今年股市將持續下跌，跌幅很大的一年，想買股票的朋友宜謹慎投資。

2023年癸卯兔年，是一個既艱難且不太平的災難之年。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜大門向東健康較差 一招化解

蔣匡文師傅提到2023年是流年，大門最好就是面向正北方，若大門面向東方則會遇上病符位，健康會較差，可於大門擺放兩層風鈴、葫蘆和銅錢化解；大門向西北方則會遇上五黃煞，可放置五層風鈴化解。但要記住，擺放風鈴或葫蘆時，千萬不要選擇有紅線的！因為紅色代表火，而煞屬土，火生土，反而會有反效果。

若大門面向東方則會遇上病符位，健康會較差。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜北方位順利 放魚缸催旺運程

2023年北方位會較順利，可以於北面門口位置擺放魚缸、動水等催旺運程。蔣匡文師傅特別提醒，由於有聲音的水在玄學上稱為「破水」，因此應放置靜音的流水，例如蒸氣噴霧等，不要擺放有聲音的流水，以免「破家」。此外，權朗師傅亦說2023年，五黃大病星將會飛到正東面，所以大門例如家中大門若向東，建議買一個紅色的小葫蘆掛到大門，若已開光更能有效阻擋病氣進屋，令全家人更健康平安。

2023年北方位會較順利，可以於北面門口位置擺放魚缸、動水等催旺運程。（《開運秘笈》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

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《開運秘笈》

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