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發燒丨兒子39°C高燒家中無退熱貼　移英港媽用衛生巾製冰墊　3大原因勁讚好用

發燒丨兒子39°C高燒家中無退熱貼　移英港媽用衛生巾製冰墊　3大原因勁讚好用

冬季期間，流感新冠肺炎加速肆虐，不少人都很易在此時病倒。有移英港媽在Facebook發文指，兒子染病發高燒至攝氏39度，但家中沒有退燒貼，於是把衛生巾濕水後放入雪櫃，再為兒子敷額頭，結果發現比一般冰墊好用，而且更環保。

發燒丨兒子39°C高燒家中無退熱貼　移英港媽用衛生巾製冰墊
移英港媽用衛生巾自製冰墊（istock）

港媽衛生巾製冰墊大讚好用

事主在Facebook群組「英國香港人生活交流區」中發文指，兒子發高燒至攝氏39度，但遲遲不退燒，亦找不到從香港帶去的軟性退燒冰墊。他們致電診所後，醫生表示如3天仍未退燒或情況惡化才能求診，加上當地藥房也不見有售退燒貼，於是忽發奇想，自行用衛生巾製成退燒貼。

事主指，普通退熱貼「太薄太快冇料到」，很快就會變回室溫，於是她把衛生巾濕水放到雪櫃，再為兒子冷敷額頭，結果發現效果很好，建議各位媽媽一試：「竟然好用過軟性冰墊，唔會太凍，又唔會有倒汗水，直接敷落額頭，黐落頸度，可以不停循環再用。」

發燒丨兒子39°C高燒家中無退熱貼　移英港媽用衛生巾製冰墊
港媽大讚好用又環保（英國香港人生活交流區@FB）

網民驚訝：咁都俾你諗到！

不少網民見後，都對事主的奇招感到驚訝：「咁都俾你諗到！」大讚這是「生活小智慧」。另外又提出多個退燒方法助事主兒子盡快退燒：「護墊貼落口罩加水卷住放入冰箱，擺返出嚟打開後勾住耳仔，就可以不用手按住」、「沖暖水涼，不能凍到背部、心口等內臟位」、「冰入密實袋包毛巾墊背比敷額頭有效，同墊在大髀夾多個」。

醫務衞生局11大處理方法

小朋友發燒，如情況不嚴重，在家應怎樣護理？醫務衞生局提出11個方法：

  1. 孩子發燒時，應每4小時探熱至少一次（並視乎情況而調整），並妥善記錄。
  2. 應持續觀察孩子整體情況，包括精神狀況、呼吸及血液循環情況、大小便、痾嘔肚痛、皮疹、喉嚨及耳朵痛等，並於求診時詳細告訴醫生。
  3. 給孩子服用退燒藥可減輕不適，並間接增加飲食意慾，減少脫水。
  4. 沖温水浴或以温水抹身，亦可用退熱貼及冰袋減輕不適，但不宜使用酒精抹身。
  5. 發燒時應穿著與平時相近的衣著，並以長袖鬆身單衣為佳。
  6. 應保持室內空氣流通。
  7. 室內温度應維持於22-26℃之間，並切忌用風扇或冷氣直接吹向孩子。
  8. 給予孩子足夠飲料（每天約6至８杯飲料），以補充水份，但不要過量，以免引起嘔吐。
  9. 選擇容易消化和不肥膩的食物，進食時最好要少食多餐。
  10. 注意囗腔衞生，常用温水或鹽水漱口可避免口腔潰瘍，唇乾時可塗上潤唇膏。
  11. 多休息，停做劇烈運動。

（全文完）

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孩子發燒，應幾耐探熱一次？

應每4小時探熱至少一次。詳情

孩子發燒，可以風扇或冷氣嗎？

可以，但切忌用風扇或冷氣直接吹向孩子。詳情

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