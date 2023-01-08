2023 Bic Camera優惠券｜日本旅遊必買8大電器　Dyson吸塵機激抵$2,XXX｜附優惠券再減17%

2023 Bic Camera優惠券｜去日本旅行，不少人都會到「Bic Camera」購物，不但齊集多款熱銷牌子的電器，而且配合優惠券付款，加上免稅，折扣相對較高，可以節省不少！店內貨品包羅萬有，Dyson吸塵機、Panasonic風筒等一向大受歡迎，出發前不妨先看看以下8大必買推介。

去日本旅行，不少人都會到「Bic Camera」購物。（jezael＠unsplash）

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日本Bic Camera必買1：Panasonic納米離子護髮風筒

Panasonic的納米離子護髮風筒十分受歡迎，一直推陳出新，多款型號都大獲好評，絕對是日本必買家電之一。風筒以冷熱交替模式，保護髮絲自然弧度、柔順及光澤，亦採用了納米離子科技，令水份更易滲透髮芯，令用家吹頭同時護髮，全面滋潤及修護頭髮，可謂美髮神器。

暢銷型號：Panasonic EH-NA0G

Bic Camera參考價格：31680日圓（約港幣$1899）

Panasonic納米離子護髮風筒（Bic Camera）

日本Bic Camera必買2：Dyson吸塵機

Dyson吸塵機出名款式靚，而且吸力強勁。在眾多型號中，以V8 Slim Fluffy相對受歡迎，其吸頭體積相對較細、較輕量，適合女士使用，由日本帶回香港亦十分方便。Bic Camera有售多款機型，大家亦可以因應個人需要而選擇。

暢銷型號：Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機

Bic Camera參考價格：39800日圓（約港幣$2386）

Dyson吸塵機（Bic Camera）

日本Bic Camera必買3：Dyson Pure Hot+Cool 空氣清淨涼暖氣流倍增器

Dyson除了吸塵器受歡迎，其三合一（冷氣、暖氣、清淨）的涼暖氣流倍增器亦是大熱必買家電之一。一部機便能擁有空氣清淨機、風扇及暖爐的功能，大大節省了收納空間，而其過濾功能亦相當強勁，可將99.95%小至PM0.1的有害細懸浮微粒緊緊捕捉，極速淨化空氣。

暢銷型號：Dyson Pure Hot+Cool 三合一風扇暖風空氣清新機 HP00

Bic Camera參考價格：44770日圓（約港幣$2684）

Dyson Pure Hot+Cool 空氣清淨涼暖氣流倍增器（Bic Camera）

日本Bic Camera必買4：iRobot Roomba i3 智能吸塵機械人

除了吸塵機，近年大熱的智能吸塵機械人亦是家務好幫手。iRobot Roomba i3 智能吸塵機械人，吸力強勁，能夠為家居深層清潔，將地板頑固髒污、碎屑和寵物毛髮徹底清走，而且清洗方便，即使無時間打掃，家中仍可保持清潔舒適。

Bic Camera參考價格：42800日圓（約港幣$2566）

iRobot Roomba i3 智能吸塵機械人（Bic Camera）

日本Bic Camera必買5：象印電飯煲

日本的米飯特別好食？很多人都特別鍾情日本製的電飯煲，除了功能多，更能輕鬆控制到米飯的軟硬度，甚至可以跟據白米的產地，而改變煮飯方式等。其中以「象印」牌的電飯煲特別受歡迎。

暢銷型號：象印電飯煲 NP-ZV102BK-VD

Bic Camera參考價格：24140日圓（約港幣$1447）

象印電飯煲（Bic Camera）

日本Bic Camera必買6：Salonia兩用電髮夾

Salonia是日本超人氣的美髮產品，其中以Salonia兩用電髮夾最為受歡迎，一支電髮夾便能造出直髮、曲髮兩種造型。而且電髮夾配有陶瓷塗層，有助減少頭髮毛燥的問題，另外只需50秒即可預熱，最高溫度可達220度，方便易用。

暢銷型號：Salonia 2WAY造型夾 SL-002ANV 32mm

Bic Camera參考價格：2640日圓（約港幣$158）

Salonia兩用電髮夾（Bic Camera）

日本Bic Camera必買7：低週波治療器

低週波治療器有助舒緩全身痠痛，體積細小，不但能在家中使用，即使隨身攜帶亦十分方便。低週波治療器利用電流治療各種疼痛，例如過度使用手機或電腦、睡覺頸部落枕及女性生理痛等。其中暢銷型號「HV-F021」更針對肩膀、手臂、腰、小腿肚、腳掌、關節等6大部位，提供專屬模式以緩解不適，非常實用。

暢銷型號：低周波治療器 HV-F021

Bic Camera參考價格：4500日圓（約港幣$270）

低週波治療器（Bic Camera）

日本Bic Camera必買8：IRIS OHYAMA 除塵蟎吸塵機

很多人推介的IRIS OHYAMA的除塵蟎吸塵機，亦是日本必買家電之一，它不但標榜能夠去除灰塵、過敏原高達98%以上，而且非常輕巧，即使女生單手亦能夠輕鬆操作。另外，機身更可以直立擺放，不怕佔據太多空間，十分方便。

暢銷型號：IRIS OHYAMA 除塵蟎吸塵機 IC-FAC2

Bic Camera參考價格：7880日圓（約港幣$472）

IRIS OHYAMA 除塵蟎吸塵機（Bic Camera）

2大優惠券

1. Bic Camera優惠券（2023最新版）

Bic Camera優惠券在全日本分店皆可使用，只要將優惠券存在手機內，於結帳時給店員掃瞄條碼，並且出示護照，便能享有折扣。

電器（相機、手錶、家電、玩具、隱形眼鏡等） 免稅10%＋優惠7%＝最高17% 藥妝（藥品、化妝品、食品、日用品等） 免稅10%＋優惠5%＝最高15% 日本清酒（獺祭、八海山除外） 免稅10%＋優惠3%＝最高13%

優惠券有效期限：12/31/2023

Bic Camera優惠券（2023最新版）

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2. EDION 愛電王優惠券（2023最新版）

EDION 愛電王優惠券適用於EDION 愛電王商店，只要將優惠券存在手機內，於結帳時給店員掃瞄條碼，並且出示護照，便能享有折扣。

折扣商品：

電飯鍋、電熱水瓶、刮鬍刀、吹風機、血壓計、美容儀器、空氣清淨機、智能馬桶、蒸汽熨斗、掃地機器人、數位相機、數位單眼相機 免稅10%＋優惠7%＝最高17%

優惠券有效期限：12/31/2023

EDION 愛電王優惠券（2023最新版）

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（全文完）