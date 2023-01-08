牙刷放錯這位置變病毒溫藏　牙醫警告牙刷4種情況要即換　否則「食菌落肚」易感冒

刷牙是每天必做的事，而牙刷亦是我們的貼身物品，大家又會多久更換一次牙刷？牙醫黃文龍在社交平台發文，指出如果牙刷放太久，病原孳生，刷牙時反而會吃進細菌和病毒，嚴重更會引致感冒，提醒大家在4大情況下應該要更換牙刷，大家要注意了！

有牙醫指出，如果牙刷放太久，病原孳生，刷牙時反而會吃進細菌和病毒，嚴重更會引致感冒。（freepik）

台灣牙醫黃文龍在Facebook發文，以「別讓牙刷成為細菌溫床」為題，提醒大家不要為了省錢而不更換牙刷。他解釋，如果牙刷放太久，病原孳生，刷牙時反而會吃進細菌和病毒，嚴重更會導致感冒。

台灣牙醫黃文龍在Facebook發文，提醒大家不要為了省錢而不更換牙刷。（freepik）

他指出，最理想是3個月更換一次牙刷，又列出應該更換牙刷的4種情況，提醒大家要多留意自己和家人的牙刷。

1. 刷毛岔開外翻

當牙刷的刷毛外翻爆開，即是代表牙刷的潔牙能力已經減弱，需要更換。如果發現在短時間內，每一支牙刷都有爆開的情況，就應該要放輕力度刷牙，又或是換另一個品牌的牙刷。

2. 刷毛底部變色

當牙刷刷毛底部出現黃色或黑色污漬，即是牙刷滋生細菌的訊號，代表牙刷已經髒了，需要更換。

3. 生病、感冒後

由於口腔內的感冒病毒和細菌，有機會在牙刷上不斷繁殖，所以感冒康復後建議直接更換新牙刷，以杜絕感冒源。

4. 牙刷使用3個月後

即使牙刷看起來仍然很乾淨，亦沒有出現上述情況，但仍建議每3個月更換一次新的牙刷，比較健康衛生。

即使牙刷看起來仍然很乾淨，但仍建議每3個月更換一次新的牙刷。（freepik）

牙刷擺放位置、方式要注意

而英國University of Manchester一項研究曾指出，一支牙刷可以存有過億細菌和病毒，當中包括大腸桿菌、葡萄球菌及單純皰疹病毒等病原體。不過，奧多明尼昂大學（Old Dominion University）牙齒衛生研究中心主任Gayle McCombs表示，口腔內本來就含有大量微生物，只要細菌量沒有多到失衡狀態，一般是不會出現問題的。相反，牙刷的擺放位置及方式卻更為重要。

Gayle McCombs指出，牙刷應遠離馬桶，因為不是所有人如廁後都會蓋上馬桶才沖廁，隨時有機會令充滿細菌的水花濺到牙刷上，從而滋生病菌。

Gayle McCombs指出，牙刷應遠離馬桶，以免被馬桶內充滿細菌的水花濺到牙刷上，從而滋生病菌。（freepik）

5招減少牙刷滋生細菌

美國牙醫學會列出5大減少牙刷滋生細菌的注意事項，大家不妨參考一下。

1. 牙刷使用後，要沖洗乾淨，將殘留的牙膏和殘渣徹底清除，並讓牙刷保持乾爽。

2. 避免使用牙刷套或密閉的容器，因潮濕的環境容易滋生細菌。

3. 不要與其他家庭成員的牙刷放於同一杯子內，以免牙刷相互接觸，導致細菌交換。

4. 使用後應將牙刷豎直放置，令牙刷的積水流走。

5. 大約每3至4個月更換一次牙刷。

不要與其他家庭成員的牙刷放於同一杯子內，以免牙刷相互接觸，導致細菌交換。（freepik）

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