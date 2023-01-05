2023兔年邊個區份當旺？全年行桃花運要點做？七師傅／蔡興華／謝柳汝教路｜開運秘笈

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括擅於易經占卜的楊天命師傅、七星派七仙羽師傅、通勝世家傳人蔡興華師傅等，為大家提供不同開運秘訣。想催旺桃花原來要洗桃花澡？今年團年飯和大掃除吉日幾時？兔年哪一區當旺？即看下文增強運勢！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家。（《開運秘笈》截圖）

深水埗區兔年旺丁又旺財

節目中，七師傅表示2023年流年風水，正財位在南方，偏財位則在西方。她特別點名深水埗區是兔年當旺地區，人流密加上車流緩慢，財不易流走，自然聚財。七師傅解說：「西南見水旺財，東北見山旺丁」，而深水埗區的西南方有大海，東北方望山，正正旺丁又旺財。

七師傅表示2023年流年風水，正財位在南方，偏財位則在西方。（《開運秘笈》截圖）

運用冥想吸收財氣增運勢

若想吸收當區財氣兼增強運勢，七師傅建議親自到訪，然後運用冥想去連結宇宙和地運。試想像深水埗的人、財，全部來到我們家，吸收當區「靈氣」有助招貴人、招人氣！

七師傅建議運用冥想去連結宇宙和地運。（《開運秘笈》截圖）

想行桃花運？洗七天桃花澡！

除了財運，相信大家每年關心的還有桃花運。謝柳汝師傅說正月洗桃花澡，有助增強一整年的桃花運！首先，一定要挑選已經開花的桃花，切記不要將花摘下來，要慢慢將花捋出來。然後將桃花莖折斷成九節，與花瓣一同放到水裡煮至沸騰，便會聞到陣陣木香味。先進行平常洗澡的步驟洗淨身體，後用桃花水從頭淋到尾，並連續洗七天以增強桃花運。謝柳汝師傅特別提醒大家注意不應使用剛煮沸的桃花水，以免燙傷。

謝柳汝師傅說正月洗桃花澡，有助增強一整年的桃花運！（《開運秘笈》截圖）

用桃花水從頭淋到尾，並連續洗七天以增強桃花運。（《開運秘笈》截圖）

團年飯、大掃除吉日

兔年將至，不少家庭都計劃吃團年飯和大掃除，通勝世家傳人蔡興華師傅就為大家擇了最旺吉日。師傅指2023年團年飯的吉日分別是1月11、12、15至20日，而最佳日子則是11、12、15、17日。大掃除方面，她說1月16至21日均適合，最佳日子為1月20日（年廿九）。相反，1月13和14日為破日，家人聚在一起可能會較多爭執，打掃方面亦會較辛苦，因此師傅不建議大家當天團年飯或大掃除。

1月13和14日為破日，家人聚在一起可能會較多爭執，打掃方面亦會較辛苦。（《開運秘笈》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

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《開運秘笈 2023》

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