日本3M親解百潔布正確用法　黃色海綿不是用來洗碗丨附4大清潔百潔布方法

百潔布由一邊海綿及一邊絲瓜質狀粗纖維組成，是我們洗碗洗碟的好幫手。相信不少人都習慣使用黃色海綿那邊清洗碗碟，但日本3M就在節目解釋百潔布的正確用法，指出原來黃色海綿的設計原意並不是用來洗碗！

日本3M解釋百潔布的正確用法（《月曜から夜ふかし》截圖）

黃色海綿清潔力弱

由於太多人把黃色海綿當作洗碗碟之用，所以3M公司旗下的「スリーエム ジャパン株式会社」在日本電視台節目《月曜から夜ふかし》親解百潔布正確用法。3M職員指出，黃色海綿是由聚氨酯作原料製成，布滿細孔，如果用這面洗碗，清潔力會較弱，難以去除污垢，所以它的真正作用是幫助洗潔精起泡！

黃色海綿真正作用是幫助洗潔精起泡（《月曜から夜ふかし》截圖）

3M解構百潔布正確用法

正確使用方法是先把整塊百潔布用水弄濕，然後加一點洗潔精，用手輕搓揉幾下，即能成功起泡。而洗碗時則要轉用綠色絲瓜質狀那邊洗刷，因為它的清潔及去污能力較強。想清洗一些質地較細緻的餐具，但又擔心絲瓜質狀會刮花時，3M職員指亦可用海綿部分清洗，但最好還是購買專門清洗餐具的百潔布。

洗碗要用綠色絲瓜質狀那邊（《月曜から夜ふかし》截圖）

百潔布含菌量比馬桶高20萬倍

德國富特旺根應用科學大學（University of Furtwangen）微生物學家Markus Egert團隊，早前曾為百潔布做過細菌檢測，發現當中含有362種不同的細菌，而且每平方厘米細菌量高達540億，數量及密度相約於人的糞便樣本。

美國亞利桑那州大學微生物學教授Chuck Gerba也發現，百潔布每平方英寸有約1,000萬個細菌，而馬桶每平方英寸只有50個細菌，即是百潔布的細菌含量是馬桶的20萬倍。

百潔布含菌量比馬桶高20萬倍（freepik）

4大方法清潔百潔布

美國清潔協會（ACI）建議每星期清潔及消毒百潔布，並且每2至3星期就要更換一次。但對於一般家庭而言，這更換速度是近乎不可能，所以如果想延長百潔布壽命，消毒殺死細菌，擺脫霉味，就要學會以下4個清潔百潔布方法。

百潔布清潔方法1丨使用微波爐

將百潔布放在裝滿水的可微波容器中，等海綿浸透水後放入微波爐，用高火或全功率微波2分鐘左右，取出並冷卻10至15分鐘，然後擰乾多餘水份，放在通風處晾乾完成。要注意海綿內不能含金屬物料，否則會引起火花。

百潔布清潔方法2丨使用洗碗碟機

將百潔布和碗碟一同放入洗碗碟機，取出後再沖洗一遍即可。

百潔布清潔方法3丨使用白醋

將3杯水和1杯白醋煮沸，把百潔布浸2至5分鐘，冷卻後扭乾。

百潔布清潔方法4丨使用漂白劑

美國疾病控制和預防中心建議，先用約3.8升清水稀釋240毫升漂白劑，然後將海綿放入溶液中浸泡5分鐘，再沖洗扭乾。

（全文完）