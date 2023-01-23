賀年食曲奇餅、蝴蝶酥小心高糖高鈉！曲奇加一種配料極邪惡！附消委會選購及食用5貼士

2023兔年農曆新年｜過年送禮往往都會收到曲奇餅、蝴蝶酥、蛋卷和杏仁條等食品，消費者委員會曾經測試市面上58款這些餅乾甜食，發現不少都高糖或高鈉，而且不少樣本的實際含量與營養標籤上顯示差距極大，不能盡信，消委會同時提供了5個選購及食用貼士。

曲奇餅糖和鈉含量都高。（istock）

9成樣本都高糖 曲奇加朱古力極邪惡

根據世衞建議，成年人每日宜攝取2,000千卡能量，每日攝取糖量則應少於50克。消委會於該次測試中發現，58款樣本中的48款，每100克都含超過15克糖，超過食安中心的「購物指南卡」的「高糖」食物的水平。

值得注意的是，朱古力味曲奇樣本的平均糖含量最高，每100克的平均糖含量為33.4克。當中糖含量最高的一款朱古力味曲奇樣本，每100克含糖43.3克，達到每日攝取上限（50克糖）的8成。

蝴蝶酥/千層酥樣本平均鈉含量最高。（delish.com 圖片）

蝴蝶酥／千層酥鈉含量高

世衞建議成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克（即約5克鹽），如果你以為甜食不含鈉可放心食用就錯了！消委會該次測試發現，附有營養標籤的預先包裝樣本中，蝴蝶酥及千層酥平均鈉含量是各組別中最高，每100克含470毫克，接近食安中心的「購物指南卡」的「高鈉」水平，即每100克食物含超過600毫克鈉。

消委會5個選購貼士

曲奇餅、蝴蝶酥、蛋卷等常見的賀年食品雖然好味，但不宜多吃，選購時也可以注意以下重點：

【1】揀選預先包裝曲奇和甜酥餅時，可參考包裝上的產品描述、配料表及營養標籤（如有），並且查看包裝是否完整，留意食用期限。

【2】至於選購非預先包裝曲奇和甜酥餅時，應考慮選購自歷史悠久及有口碑的店舖出品，並留意曲奇和甜酥餅的表面是否有異樣、變色或異味。

【3】購買後應把曲奇和甜酥餅等食品存放在陰涼位置，避免陽光直射，食用後盡快包裝密封，以免受潮。

【4】儘管不飽和脂肪酸有其好處，但品嚐含堅果及種子的曲奇及甜酥餅時，宜留意分量，避免攝入過多的脂肪和能量。

【5】保持均衡飲食，進食不同種類食物，減低因偏食而攝入大量污染物的機會。

（全文完）