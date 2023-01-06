一線搜查｜內地通關入境預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
內地通關｜由1月8日起，港人可透過深圳灣、落馬洲等一共7個口岸進入內地。通關初期，政府限定每日名額為6萬人，所有經陸路口岸往返內地人士，均須事先進行網上預約，名額先到先得。通關網上預約系統已於1月5日啟用，《有線生活》整理預約登記7步教學，以及通關配額、時段、申請限制等資訊。
內地通關｜往返內地須預約 名額先到先得
1月8日起，所有經陸路口岸往返內地人士，均須經「政府一站通」網站進行網上預約。通關首階段會推出1月8日至3月4日，合共8周的預約時段，名額先到先得，申請人每次可為最多3名同行人士登記（即每次預約合共4人）。
預約時段分為每日早上、下午及黃昏，由於每個口岸開放時間不一樣，因此可供申請選擇的時間不一樣。另外，打算由香港出境至內地人士，需要在過關前48小時內，取得有效的核酸檢測陰性結果證明。
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內地通關｜各口岸名額（每日）
- 文錦渡：5,000人
- 深圳灣：10,000人
- 落馬洲支線（福田）：35,000人
- 港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋：10,000人
合共60,000個配額
內地入境預約7步教學
香港入境內地預約系統👉🏻 按此登記
（注意預約系統需要在30分鐘內完成登記）
入境內地預約｜【1】填寫身份證明文件
選按「開始登記」，填寫你的身份證明文件資料（身份證／護照等）後，按「下一步」閱讀並同意條款。
入境內地預約｜【2】輸入個人資料
輸入申請人的中英文姓名、出生日期、等個人資料。
選擇同行人士數目，如沒有則選擇「0」。
入境內地預約｜【3】預約出境香港日期
選擇出境香港之口岸和時段，下面會顯示該口岸可供預約的日期。
入境內地預約｜【4】輸入電話號碼
揀選適合日子後，輸入可接收SMS短訊通知的電話號碼，按「下一步」再次確認資料正確便可按「確定」。
入境內地預約｜【5】成功預約 獲得參考編號
成功預約登記後，系統會即時顯示成功與否，並附有參考編號和QR二維碼。下面會提示申請人預計出境的日期及口岸，並應帶備的所須文件。出境香港時，須攜帶此預約成功證明以供相關人員查閱，電子版／打印版本均可。
入境內地預約｜【6】政府SMS短訊通知
除參考編號和QR二維碼，申請人還會收到由政府發出的SMS短訊通知。
入境內地預約｜【7】查詢、更改或取消預約
而如需查詢、更改或取消預約，到網站輸入參考編號及證件號碼，登入系統後便可進行。
（全文完）
免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00-20:30
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