XBB.1.5網傳染疫後「無意識腹瀉」　世衛：傳染性最強變異株　新冠變種病毒5大傳聞拆解

新冠肺炎疫情持續，近日全球多國又發現有新變種病毒Omicron XBB.1.5 變異病毒株，而在內地更有不少有關XBB.1.5的傳聞。其中最受關注的為「會出現大便失禁」的情況，更因此掀起紙尿褲、止瀉藥搶購潮。日前，世衛則表示XBB.1.5的傳染力是至今發現最強的病毒株，但暫未有顯示會引發更嚴重的病情。

近日全球多國又發現有新變種病毒Omicron XBB.1.5 變異病毒株。（victor＠unsplash）

內地有傳XBB.1.5致大便失禁

目前全球至少有74個國家和地區已檢測出XBB.1.5個案，當中包括美國、英國、中國及印度等。對於XBB.1.5病毒株，內地民眾大為關注，更有不少傳聞指出染病後會引起腹瀉，甚至出現無意識腹瀉，即大便失禁的情況，更因些掀起紙尿褲、止瀉藥搶購潮。

內地有傳感染XBB.1.5後會引起腹瀉，甚至大便失禁。（微博）

有不少傳聞指出染病後會引起腹瀉，甚至出現無意識腹瀉。（資料圖片）

世衛：XBB.1.5是至今傳染性最強的變異株

日前，世衛表示，XBB.1.5病毒株是至今傳染性最強的Omicron變種病毒亞型分支，對於XBB.1.5病毒株在美國東北部極速擴散，感到憂慮。同時又指出，XBB.1.5已成為美國目前的主流病毒株，相關感染人數正以每兩周倍增的速度增加。不過，目前尚未掌握有關於XBB.1.5病情嚴重性的數據，但暫未有跡象顯示XBB.1.5病毒株較Omicron之前的變種分支更易引發重症。

世衛表示，XBB.1.5病毒株是至今傳染性最強的Omicron變種病毒亞型分支。（資料圖片）

XBB.1.5病毒株5大Q&A

對於XBB.1.5病毒株的各種傳聞，近日有不少專家為此作出解說。到底XBB.1.5是甚麼？感染後又會出現甚麼症狀？二次感染的機會大嗎？以下為5大有關XBB病毒株的常見問題！

XBB.1.5新冠病毒｜1. 甚麼是XBB.1.5？

中國疾控中心病毒病所所長許文波指出，XBB是Omicron新的變異分支。XBB已在一些歐美國家成為優勢毒株，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加。根據資料，變異病毒株XBB是於2022年8月在印度首次被發現，而目前流行的XBB.1.5為XBB的子變種，在美國紐約最早發現。

XBB已在一些歐美國家成為優勢毒株，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加。（freepik）

XBB.1.5新冠病毒｜2. XBB病毒株有甚麼症狀？

世界衛生組織指出，感染XBB後的症狀與感染其他新冠毒株的症狀類似，目前尚未發現感染XBB後，其病力有明顯分別。對於網上有傳XBB會影響心腦血管，並且引發腹瀉，是誇大了XBB的致病性。

武漢雷神山醫院感染三科五病區主任方邦江則指出，XBB.1.5主要症狀有呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞及發燒等，與其他Omicron變異株相似。

XBB.1.5主要症狀有呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞等，與其他Omicron變異株相似。（freepik）

XBB.1.5新冠病毒｜3. XBB病毒株是否會導致腹瀉？

網上有傳XBB.1.5病毒株主攻心腦血管和腸胃疾病，會導致嘔吐及腹瀉等，甚至有人呼籲大眾要囤積蒙脫石散、整腸生、諾氟沙等腸胃藥物。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，一些新冠病毒感染者確實有嘔吐和腹瀉的症狀，但通常1至3天便會自行緩解。而且，目前沒有發現XBB.1.5更容易侵犯心腦血管系統和消化系統，強調可以適當準備呼吸道感染和消化道感染的藥物，但無必要大量囤積。

一些新冠病毒感染者確實有嘔吐和腹瀉的症狀，通常1至3天便會自行緩解。（資料圖片）

XBB.1.5新冠病毒｜4. 新冠康復者會二次感染XBB病毒株？

李侗曾表示，目前XBB毒株的免疫逃逸能力有所增強，曾感染其他Omicron變異株後一段時間，保護力便會下降，當遇到免疫逃逸能力強的毒株時，則會增加感染風險。但李侗曾亦強調，二次感染主要是發生在一些免疫力低的群組上，一般人在短時間內再次感染的風險相對較低，而且感染後的症狀通常會較第一次輕微。

二次感染主要是發生在一些免疫力低的群組上。（freepik）

5. 甚麼地方出現XBB.1.5病毒株？

根據全球流感共享數據庫（GISAID）的數據顯示，目前全球至少有74個國家和地區已檢測出XBB.1.5，當中包括美國、英國、中國及印度等。

美國疾病控制和預防中心最新數據顯示，截至2022年12月31日，美國約40%的新冠確診個案中感染了XBB.1.5，高於前一星期的20%。其中在美國東北地區，更有約75%的確診個案為XBB.1.5。

而上海日前亦從監測中首次發現3宗XBB.1.5病毒株，均為境外輸入個案，未有在社區造成本土傳播。

目前全球至少有74個國家和地區已檢測出XBB.1.5，當中包括美國、英國、中國及印度等。（freepik）

（全文完）