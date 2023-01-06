2023兔年運程｜銀包千萬別放「這物品」　否則新一年易疾病纏身　七師傅教路增強運勢｜開運秘笈

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括擅於易經占卜的楊天命師傅、七星派七仙羽師傅、子平命理鄺偉雄師傅等，為大家提供不同開運秘訣。兔年甚麼顏色口罩可以擋災？想身體健康，錢包原來不能放一樣物品！那麼放甚麼可以增強運勢？即看下文趨吉避凶！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年運程｜不同顏色口罩有助提升運勢

疫情三年以來，口罩可說是變了我們的日常必須品。即使未能脫下口罩，至少也選一個的款式戴吧！權朗師傅指，不同生肖的五行屬性都不同，因此戴上不同顏色的口罩能有助擋災、提升運勢。

戴上不同顏色的口罩能有助擋災、提升運勢。（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年運程｜按生肖選擇顏色

生肖屬鼠、豬的朋友，適合配戴木色系、綠色口罩；屬龍人士適合深綠色口罩；屬羊、猴可以選擇杏色系；屬兔則不適合深色；屬蛇適合鮮紅、深紅、暗紅色；屬馬紫色系；而所有鮮艷的顏色都適合屬狗的朋友；屬虎人士可選藍色系；屬雞選金色系；金、白、黃色能有助屬牛人士擋災。

生肖屬鼠、豬的朋友，適合配戴木色系、綠色口罩。（《開運秘笈 2023》截圖）

屬蛇適合鮮紅、深紅、暗紅色。（《開運秘笈 2023》截圖）

屬虎人士可選藍色系。（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年運程｜錢包宜用黃色、金色

七師傅提醒大家新的一年，錢包必須保持乾淨，還要挑選適宜的顏色，而最好的顏色就是代表財富的黃色和金色！她又提到避免選用黑色、藍色、粉紅色錢包，容易破財和見赤字。

避免選用黑色、藍色、粉紅色錢包，容易破財和見赤字。（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年運程｜銀包忌放診症咭

除了錢包顏色，要留意裡面放的東西。不少人看病後，會將診症咭或醫生卡片放於錢包內，以便登記，七師傅說萬萬不可！她解釋，將診症咭或醫生卡片放於錢包內，反而會吸引更多病症，增加看病機會。

將診症咭或醫生卡片放於錢包內，反而會吸引更多病症，增加看病機會。（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年運程｜放李嘉誠卡片 好運連連！

那麼錢包應該放甚麼呢？七師傅說長放富人例如李嘉誠，或好運人士的卡片，對吸收正能量有莫大幫助。沒有卡片？沒問題，她說錢包中放滿大額紙幣，讓它鼓鼓的；又或者放入與好運人士的合照，亦有助增強運勢。

長放富人例如李嘉誠，或好運人士的卡片，對吸收正能量有莫大幫助。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈 2023》

免費電視77台 HOY TV

星期一至五 晚上 9:00

節目重溫👉🏻 按此