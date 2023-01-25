熱海酒店10大推介 最平$567！私人海景溫泉／一泊二食／陽光海灘
熱海酒店2023｜熱海是位於靜岡縣知名的溫泉地，距離東京只需約50分鐘車程，不但有陽光與海灘、新鮮美味的海鮮，更能享受浸泡溫泉之樂，絕對是度假勝地。《有線生活》為大家精選了10間熱海酒店，有提供一泊二食、鄰近海灘及5分鐘到車站等之選，最平人均$567，即看下文推介。
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熱海酒店10大推介
- 1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）－客房有海景露天浴池
- 2. 熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－提供一泊二食
- 3. 熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）－全部客房有私人露天溫泉
- 4. 古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－3分鐘到達熱海陽光海灘
- 5. 熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館（Atami Onsen Sakuraya Ryokan）－5分鐘到達熱海車站
- 6. 熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）－水天一色海景酒店
- 7. 熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）－世外桃源美景
- 8. 休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）－全部客房有露台
- 9. 海之花（Umi no Hana）－超寬敞私人露天浴池
- 10. WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）－高私隱度之選
熱海酒店｜1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）－客房有海景露天浴池
竹林庵水野是一間建於高台上的溫泉酒店，能夠將網代灣及遠方的伊豆大島盡收眼底。酒店一共提供14間客房，設有可欣賞海景的露天浴池，讓住客能在私人空間好好享受一番。另外，酒店亦有溫泉大浴場、展望露天浴池及私人露天浴池，並且提供一泊二食，以提供在網代灣所捕獲的新鮮海鮮為主。
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竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）
地址：静岡県熱海市網代627-363
交通：熱海站，步行13分鐘
價格：HK$4377起／晚（人均HK$2924.5）
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熱海酒店｜2. 熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－提供一泊二食
熱海溫泉古屋旅館是熱海歷史最悠久的溫泉酒店，距離熱海站步行13分鐘，前往熱海陽光海灘亦只需3分鐘路程。酒店的溫泉屬於熱海七湯之一的名泉「清左衛門之湯」。酒店有大浴池及露天溫泉浴池，全館一共有26間客房，以簡約風格為主，部分客房更附有露天或室内溫泉風呂。另外，酒店亦有提供一泊二食，有黑毛和牛、鮑魚、刺身等。
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熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）
地址：靜岡縣熱海市東海岸町5-24
交通：熱海站，步行13分鐘
價格：一泊二食，約HK2961起／晚（人均HK$1480.5）
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熱海酒店｜3. 熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）－全部客房有私人露天溫泉
熱海福福酒店坐落於熱海山丘上，距離來宮車站僅6分鐘步行路程，前往來宮神社亦只需步行9分鐘，亦有提供免費接駁車來往火車站，十分方便。酒店一共有32間客房，每間房都是獨一無二的格局和設計，而且全部均設有私人露天溫泉浴池。另外亦有露天公共溫泉、SPA中心及酒吧等。
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熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）
地址：靜岡縣熱海市水口町11-48
交通：來宮車站，步行6分鐘
價格：HK$3508起／晚（人均HK$1754）
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熱海酒店｜4. 古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－3分鐘到達熱海陽光海灘
古屋旅館於1806年創建，是熱海市溫泉區最古老的日式傳統旅館。酒店地理位置優越，鄰近熱海陽光海灘，僅3分鐘步行路程即達，前往熱海銀座購物區亦只需步行2分鐘。酒店設有露天浴池、公共浴池、溫泉浴，一共有26間客房，部分客房更設有露天或室内溫泉風呂。另外，酒店亦提供一泊二食，有豐盛的懷石晚餐、傳統早餐等。
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地址：靜岡縣熱海市東海岸町5-24
交通：熱海站，步行13分鐘
價格：HK$4695起／晚（人均HK$2347.5）
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熱海酒店｜5. 熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館（Atami Onsen Sakuraya Ryokan）－5分鐘到達熱海車站
熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館為一間純和風的老字號酒店，位置便利，距離熱海車站僅步行5分鐘，前往熱海陽光沙灘亦只需10分鐘路程。酒店一共有21間客房，全部客房均設有溫泉，另外亦設有露天、室內及躺臥式公眾溫泉，並且提供一泊二食。
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熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館（Atami Onsen Sakuraya Ryokan）
地址：靜岡縣熱海市東海岸町9-11
交通：熱海站，步行5分鐘
價格：HK$1599起／晚（人均HK$799.5）
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熱海酒店｜6. 熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）－水天一色海景酒店
Hotel New Akao酒店距離JR熱海火車站約10分鐘車程，酒店有提供免費接駁車。它是一間水天一色的度假的酒店，設有露天浴池、公共浴池、室內游泳池及季節性開放的室外游泳池，最大特點是每一間客房都坐擁海景，不少住客均對酒店的景色讚歎不已。另外，酒店更有專為女性而設的玫瑰露天澡堂，十分貼心。
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熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）
地址：1993-65, Atami, Atami-shi, Shizuoka, 413-0033
交通：熱海火車站，10分鐘車程
價格：HK$1820起／晚（人均HK$910）
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熱海酒店｜7. 熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）－世外桃源美景
熱海漸強巴哈大酒店位於伊豆山海拔361米，被茂盛的森林包圍，有種身處世外桃源的感覺。酒店一共有16間客房，全部均設有私人露天風呂、景觀浴缸或室內溫泉水浴缸其中一種，住客可以隨時泡溫泉。另外，酒店亦設有溫泉大浴場，可以一邊浸泡一邊眺望熱海的景觀。
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熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）
地址：静岡県熱海市伊豆山1048-4
交通：熱海火車站，步行15分鐘
價格：HK$4377起／晚（人均HK$2188.5）
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熱海酒店｜8. 休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）－全部客房有露台
休閒度假酒店位於一座可俯瞰海景的山頂上，距離熱海站步行15分鐘。酒店一共有16間客房，全部均有露台，而且能夠看到海景，另外更有設露天風呂的房間，每逢熱海煙花祭，都十分受歡迎。酒店亦設有半露天公眾溫泉，午夜後則會轉為免費私人溫泉，讓住客可以好好享受一番。
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休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）
地址：靜岡縣熱海市咲見町6-41
交通：熱海站，步行15分鐘
價格：HK$1133起／晚（人均HK$566.5）
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熱海酒店｜9. 海之花（Umi no Hana）－超寬敞私人露天浴池
海之花酒店全部客房均設有露天浴池，而且能看到海景。其中別館「海色別邸」的3間客房，更有檜木製的展望室內浴池，而洋室的寢室空間寬敞，十分適合家庭和情侶入住。另外，酒店亦有2個包租露天浴池，「海音之森」更可容納5人以上，並且能夠將熱海的夜景一覽無遺，與家人、朋友一同享受浸泡之樂是最好不過。
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海之花（Umi no Hana）
地址：静岡県熱海市下多賀37−9
交通：Ajiro，步行5分鐘
價格：HK$3297起／晚（人均HK$1648.5）
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熱海酒店｜10. WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）－高私隱度之選
WA亭風巷酒店位於來宮神社附近山上，位置較隱秘，十分幽靜，住客能夠在此享受高私隱度的度假環境。酒店設有8間和式客房，而且均附有露天風呂，景觀開場，可以一邊浸泡一邊從山上眺望熱海景色。
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WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）
地址：静岡県熱海市梅園町28-18
交通：熱海站，轉乘接駁車
價格：HK$3297起／晚（人均HK$1240）
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（全文完）