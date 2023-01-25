熱海酒店10大推介　最平$567！私人海景溫泉／一泊二食／陽光海灘

熱海酒店2023｜熱海是位於靜岡縣知名的溫泉地，距離東京只需約50分鐘車程，不但有陽光與海灘、新鮮美味的海鮮，更能享受浸泡溫泉之樂，絕對是度假勝地。《有線生活》為大家精選了10間熱海酒店，有提供一泊二食、鄰近海灘及5分鐘到車站等之選，最平人均$567，即看下文推介。

熱海不但有陽光與海灘、新鮮美味的海鮮，更能享受浸泡溫泉之樂（jalan.net）

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熱海酒店10大推介

熱海酒店｜1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）－客房有海景露天浴池

竹林庵水野是一間建於高台上的溫泉酒店，能夠將網代灣及遠方的伊豆大島盡收眼底。酒店一共提供14間客房，設有可欣賞海景的露天浴池，讓住客能在私人空間好好享受一番。另外，酒店亦有溫泉大浴場、展望露天浴池及私人露天浴池，並且提供一泊二食，以提供在網代灣所捕獲的新鮮海鮮為主。

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竹林庵水野是一間建於高台上的溫泉酒店（jalan.net）

能夠將網代灣及遠方的伊豆大島盡收眼底（jalan.net）

酒店一共提供14間客房，設有可欣賞海景的露天浴池（jalan.net）

竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

地址：静岡県熱海市網代627-363

交通：熱海站，步行13分鐘

價格：HK$4377起／晚（人均HK$2924.5）

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熱海酒店｜2. 熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－提供一泊二食

熱海溫泉古屋旅館是熱海歷史最悠久的溫泉酒店，距離熱海站步行13分鐘，前往熱海陽光海灘亦只需3分鐘路程。酒店的溫泉屬於熱海七湯之一的名泉「清左衛門之湯」。酒店有大浴池及露天溫泉浴池，全館一共有26間客房，以簡約風格為主，部分客房更附有露天或室内溫泉風呂。另外，酒店亦有提供一泊二食，有黑毛和牛、鮑魚、刺身等。

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熱海溫泉古屋旅館是熱海歷史最悠久的溫泉酒店（booking.com）

酒店的溫泉屬於熱海七湯之一的名泉「清左衛門之湯」（agoda）

酒店亦有提供一泊二食，有黑毛和牛、鮑魚、刺身等（booking.com）

熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）

地址：靜岡縣熱海市東海岸町5-24

交通：熱海站，步行13分鐘

價格：一泊二食，約HK2961起／晚（人均HK$1480.5）

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熱海酒店｜3. 熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）－全部客房有私人露天溫泉

熱海福福酒店坐落於熱海山丘上，距離來宮車站僅6分鐘步行路程，前往來宮神社亦只需步行9分鐘，亦有提供免費接駁車來往火車站，十分方便。酒店一共有32間客房，每間房都是獨一無二的格局和設計，而且全部均設有私人露天溫泉浴池。另外亦有露天公共溫泉、SPA中心及酒吧等。

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熱海福福酒店坐落於熱海山丘上，距離來宮車站僅6分鐘步行路程（hotel.com）

酒店一共有32間客房，每間房都是獨一無二的格局和設計（hotel.com）

全部房間均設有私人露天溫泉浴池，亦有露天公共溫泉（hotel.com）

熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）

地址：靜岡縣熱海市水口町11-48

交通：來宮車站，步行6分鐘

價格：HK$3508起／晚（人均HK$1754）

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熱海酒店｜4. 古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－3分鐘到達熱海陽光海灘

古屋旅館於1806年創建，是熱海市溫泉區最古老的日式傳統旅館。酒店地理位置優越，鄰近熱海陽光海灘，僅3分鐘步行路程即達，前往熱海銀座購物區亦只需步行2分鐘。酒店設有露天浴池、​公共浴池、​溫泉浴，一共有26間客房，部分客房更設有露天或室内溫泉風呂。另外，酒店亦提供一泊二食，有豐盛的懷石晚餐、傳統早餐等。

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古屋旅館於1806年創建，是熱海市溫泉區最古老的日式傳統旅館（trip.com）

酒店部分客房更設有露天或室内溫泉風呂（trip.com）

酒店亦提供一泊二食，有豐盛的懷石晚餐、傳統早餐等（booking.com）

地址：靜岡縣熱海市東海岸町5-24

交通：熱海站，步行13分鐘

價格：HK$4695起／晚（人均HK$2347.5）

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熱海酒店｜5. 熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館（Atami Onsen Sakuraya Ryokan）－5分鐘到達熱海車站

熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館為一間純和風的老字號酒店，位置便利，距離熱海車站僅步行5分鐘，前往熱海陽光沙灘亦只需10分鐘路程。酒店一共有21間客房，全部客房均設有溫泉，另外亦設有露天、室內及躺臥式公眾溫泉，並且提供一泊二食。

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熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館為一間純和風的老字號酒店（agoda）

熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館一共有21間客房（agoda）

熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館提供一泊二食（agoda）

熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館（Atami Onsen Sakuraya Ryokan）

地址：靜岡縣熱海市東海岸町9-11

交通：熱海站，步行5分鐘

價格：HK$1599起／晚（人均HK$799.5）

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熱海酒店｜6. 熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）－水天一色海景酒店

Hotel New Akao酒店距離JR熱海火車站約10分鐘車程，酒店有提供免費接駁車。它是一間水天一色的度假的酒店，設有露天浴池、公共浴池、室內游泳池及季節性開放的室外游泳池，最大特點是每一間客房都坐擁海景，不少住客均對酒店的景色讚歎不已。另外，酒店更有專為女性而設的玫瑰露天澡堂，十分貼心。

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Hotel New Akao酒店距離JR熱海火車站約10分鐘車程（booking.com）

Hotel New Akao酒店是一間水天一色的度假的酒店，最大特點是每一間客房都坐擁海景（booking.com）

設有露天浴池、公共浴池、室內游泳池及季節性開放的室外游泳池（booking.com）

熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）

地址：1993-65, Atami, Atami-shi, Shizuoka, 413-0033

交通：熱海火車站，10分鐘車程

價格：HK$1820起／晚（人均HK$910）

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熱海酒店｜7. 熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）－世外桃源美景

熱海漸強巴哈大酒店位於伊豆山海拔361米，被茂盛的森林包圍，有種身處世外桃源的感覺。酒店一共有16間客房，全部均設有私人露天風呂、景觀浴缸或室內溫泉水浴缸其中一種，住客可以隨時泡溫泉。另外，酒店亦設有溫泉大浴場，可以一邊浸泡一邊眺望熱海的景觀。

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熱海漸強巴哈大酒店位於伊豆山海拔361米（booking.com）

熱海漸強巴哈大酒店一共有16間客房（booking.com）

每間房均設有私人露天風呂、景觀浴缸或室內溫泉水浴缸其中一種（booking.com）

熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）

地址：静岡県熱海市伊豆山1048-4

交通：熱海火車站，步行15分鐘

價格：HK$4377起／晚（人均HK$2188.5）

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熱海酒店｜8. 休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）－全部客房有露台

休閒度假酒店位於一座可俯瞰海景的山頂上，距離熱海站步行15分鐘。酒店一共有16間客房，全部均有露台，而且能夠看到海景，另外更有設露天風呂的房間，每逢熱海煙花祭，都十分受歡迎。酒店亦設有半露天公眾溫泉，午夜後則會轉為免費私人溫泉，讓住客可以好好享受一番。

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休閒度假酒店位於一座可俯瞰海景的山頂上（booking.com）

酒店一共有16間客房，全部均有露台（booking.com）

休閒度假酒店有設露天風呂的房間，每逢熱海煙花祭，都十分受歡迎（booking.com）

休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）

地址：靜岡縣熱海市咲見町6-41

交通：熱海站，步行15分鐘

價格：HK$1133起／晚（人均HK$566.5）

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熱海酒店｜9. 海之花（Umi no Hana）－超寬敞私人露天浴池

海之花酒店全部客房均設有露天浴池，而且能看到海景。其中別館「海色別邸」的3間客房，更有檜木製的展望室內浴池，而洋室的寢室空間寬敞，十分適合家庭和情侶入住。另外，酒店亦有2個包租露天浴池，「海音之森」更可容納5人以上，並且能夠將熱海的夜景一覽無遺，與家人、朋友一同享受浸泡之樂是最好不過。

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海之花酒店十分適合家庭和情侶入住（booking.com）

海之花酒店全部客房均設有露天浴池，而且能看到海景（booking.com）

酒店全部客房均設有露天浴池，亦有2個包租露天浴池（booking.com）

海之花（Umi no Hana）

地址：静岡県熱海市下多賀37−9

交通：Ajiro，步行5分鐘

價格：HK$3297起／晚（人均HK$1648.5）

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熱海酒店｜10. WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）－高私隱度之選

WA亭風巷酒店位於來宮神社附近山上，位置較隱秘，十分幽靜，住客能夠在此享受高私隱度的度假環境。酒店設有8間和式客房，而且均附有露天風呂，景觀開場，可以一邊浸泡一邊從山上眺望熱海景色。

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WA亭風巷酒店位於來宮神社附近山上，位置較隱秘，十分幽靜（agoda）

酒店設有8間和式客房，住客能夠在此享受高私隱度的度假環境（agoda）

酒店8間和式客房均附有露天風呂，景觀開場（agoda）

WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）

地址：静岡県熱海市梅園町28-18

交通：熱海站，轉乘接駁車

價格：HK$3297起／晚（人均HK$1240）

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（全文完）