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熱海酒店10大推介　最平$567！私人海景溫泉／一泊二食／陽光海灘

  • JL
  • 2023年01月25日
熱海酒店10大推介　最平$567！私人海景溫泉／一泊二食／陽光海灘

熱海酒店2023｜熱海是位於靜岡縣知名的溫泉地，距離東京只需約50分鐘車程，不但有陽光與海灘、新鮮美味的海鮮，更能享受浸泡溫泉之樂，絕對是度假勝地。《有線生活》為大家精選了10間熱海酒店，有提供一泊二食、鄰近海灘及5分鐘到車站等之選，最平人均$567，即看下文推介。

1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）熱海是位於靜岡縣知名的溫泉地
熱海不但有陽光與海灘、新鮮美味的海鮮，更能享受浸泡溫泉之樂（jalan.net）

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熱海酒店10大推介

熱海酒店1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）－客房有海景露天浴池

竹林庵水野是一間建於高台上的溫泉酒店，能夠將網代灣及遠方的伊豆大島盡收眼底。酒店一共提供14間客房，設有可欣賞海景的露天浴池，讓住客能在私人空間好好享受一番。另外，酒店亦有溫泉大浴場、展望露天浴池及私人露天浴池，並且提供一泊二食，以提供在網代灣所捕獲的新鮮海鮮為主。

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1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）竹林庵水野是一間建於高台上的溫泉酒店
竹林庵水野是一間建於高台上的溫泉酒店（jalan.net）
1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）能夠將網代灣及遠方的伊豆大島盡收眼底
能夠將網代灣及遠方的伊豆大島盡收眼底（jalan.net）
1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）酒店一共提供14間客房，設有可欣賞海景的露天浴池
酒店一共提供14間客房，設有可欣賞海景的露天浴池（jalan.net）

竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

地址：静岡県熱海市網代627-363

交通：熱海站，步行13分鐘

價格：HK$4377起／晚（人均HK$2924.5）

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1. 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）只供參考，價格以訂房時為準
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

熱海酒店2. 熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－提供一泊二食

熱海溫泉古屋旅館是熱海歷史最悠久的溫泉酒店，距離熱海站步行13分鐘，前往熱海陽光海灘亦只需3分鐘路程。酒店的溫泉屬於熱海七湯之一的名泉「清左衛門之湯」。酒店有大浴池及露天溫泉浴池，全館一共有26間客房，以簡約風格為主，部分客房更附有露天或室内溫泉風呂。另外，酒店亦有提供一泊二食，有黑毛和牛、鮑魚、刺身等。

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熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）熱海溫泉古屋旅館是熱海歷史最悠久的溫泉酒店
熱海溫泉古屋旅館是熱海歷史最悠久的溫泉酒店（booking.com）
熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）酒店的溫泉屬於熱海七湯之一的名泉「清左衛門之湯」
酒店的溫泉屬於熱海七湯之一的名泉「清左衛門之湯」（agoda）
熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）酒店亦有提供一泊二食，有黑毛和牛、鮑魚、刺身等
酒店亦有提供一泊二食，有黑毛和牛、鮑魚、刺身等（booking.com）

熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）

地址：靜岡縣熱海市東海岸町5-24

交通：熱海站，步行13分鐘

價格：一泊二食，約HK2961起／晚（人均HK$1480.5）

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熱海溫泉古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）只供參考，價格以訂房時為準
只供參考，價格以訂房時為準。（熱海溫泉古屋旅館）
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熱海酒店3. 熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）－全部客房有私人露天溫泉

熱海福福酒店坐落於熱海山丘上，距離來宮車站僅6分鐘步行路程，前往來宮神社亦只需步行9分鐘，亦有提供免費接駁車來往火車站，十分方便。酒店一共有32間客房，每間房都是獨一無二的格局和設計，而且全部均設有私人露天溫泉浴池。另外亦有露天公共溫泉、SPA中心及酒吧等。

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3. 熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）熱海福福酒店坐落於熱海山丘上，距離來宮車站僅6分鐘步行路程
熱海福福酒店坐落於熱海山丘上，距離來宮車站僅6分鐘步行路程（hotel.com）
3. 熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）酒店一共有32間客房，每間房都是獨一無二的格局和設計
酒店一共有32間客房，每間房都是獨一無二的格局和設計（hotel.com）
3. 熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）全部房間均設有私人露天溫泉浴池，亦有露天公共溫泉
全部房間均設有私人露天溫泉浴池，亦有露天公共溫泉（hotel.com）

熱海福福酒店（Atami Fufu Hotel）

地址：靜岡縣熱海市水口町11-48

交通：來宮車站，步行6分鐘

價格：HK$3508起／晚（人均HK$1754）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

熱海酒店4. 古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）－3分鐘到達熱海陽光海灘

古屋旅館於1806年創建，是熱海市溫泉區最古老的日式傳統旅館。酒店地理位置優越，鄰近熱海陽光海灘，僅3分鐘步行路程即達，前往熱海銀座購物區亦只需步行2分鐘。酒店設有露天浴池、​公共浴池、​溫泉浴，一共有26間客房，部分客房更設有露天或室内溫泉風呂。另外，酒店亦提供一泊二食，有豐盛的懷石晚餐、傳統早餐等。

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4. 古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）古屋旅館於1806年創建，是熱海市溫泉區最古老的日式傳統旅館
古屋旅館於1806年創建，是熱海市溫泉區最古老的日式傳統旅館（trip.com）
4. 古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）酒店部分客房更設有露天或室内溫泉風呂
酒店部分客房更設有露天或室内溫泉風呂（trip.com）
4. 古屋旅館（Atami Onsen Furuya Ryokan）酒店亦提供一泊二食，有豐盛的懷石晚餐、傳統早餐等
酒店亦提供一泊二食，有豐盛的懷石晚餐、傳統早餐等（booking.com）

地址：靜岡縣熱海市東海岸町5-24

交通：熱海站，步行13分鐘

價格：HK$4695起／晚（人均HK$2347.5）

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熱海酒店5. 熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館（Atami Onsen Sakuraya Ryokan）－5分鐘到達熱海車站

熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館為一間純和風的老字號酒店，位置便利，距離熱海車站僅步行5分鐘，前往熱海陽光沙灘亦只需10分鐘路程。酒店一共有21間客房，全部客房均設有溫泉，另外亦設有露天、室內及躺臥式公眾溫泉，並且提供一泊二食。

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5. 熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館，熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館為一間純和風的老字號酒店
熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館為一間純和風的老字號酒店（agoda）
5. 熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館一共有21間客房
熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館一共有21間客房（agoda）
5. 熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館提供一泊二食
熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館提供一泊二食（agoda）

熱海溫泉櫻花屋傳統日式旅館（Atami Onsen Sakuraya Ryokan）

地址：靜岡縣熱海市東海岸町9-11

交通：熱海站，步行5分鐘

價格：HK$1599起／晚（人均HK$799.5）

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熱海酒店6. 熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）－水天一色海景酒店

Hotel New Akao酒店距離JR熱海火車站約10分鐘車程，酒店有提供免費接駁車。它是一間水天一色的度假的酒店，設有露天浴池、公共浴池、室內游泳池及季節性開放的室外游泳池，最大特點是每一間客房都坐擁海景，不少住客均對酒店的景色讚歎不已。另外，酒店更有專為女性而設的玫瑰露天澡堂，十分貼心。

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6. 熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）Hotel New Akao酒店距離JR熱海火車站約10分鐘車程
Hotel New Akao酒店距離JR熱海火車站約10分鐘車程（booking.com）
6. 熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）Hotel New Akao酒店是一間水天一色的度假的酒店，最大特點是每一間客房都坐擁海景
Hotel New Akao酒店是一間水天一色的度假的酒店，最大特點是每一間客房都坐擁海景（booking.com）
6. 熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）設有露天浴池、公共浴池、室內游泳池及季節性開放的室外游泳池
設有露天浴池、公共浴池、室內游泳池及季節性開放的室外游泳池（booking.com）

熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao）

地址：1993-65, Atami, Atami-shi, Shizuoka, 413-0033

交通：熱海火車站，10分鐘車程

價格：HK$1820起／晚（人均HK$910）

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熱海酒店7. 熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）－世外桃源美景

熱海漸強巴哈大酒店位於伊豆山海拔361米，被茂盛的森林包圍，有種身處世外桃源的感覺。酒店一共有16間客房，全部均設有私人露天風呂、景觀浴缸或室內溫泉水浴缸其中一種，住客可以隨時泡溫泉。另外，酒店亦設有溫泉大浴場，可以一邊浸泡一邊眺望熱海的景觀。

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7. 熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）熱海漸強巴哈大酒店位於伊豆山海拔361米
熱海漸強巴哈大酒店位於伊豆山海拔361米（booking.com）
7. 熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）酒店一共有16間客房
熱海漸強巴哈大酒店一共有16間客房（booking.com）
7. 熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）每間房均設有私人露天風呂、景觀浴缸或室內溫泉水浴缸其中一種
每間房均設有私人露天風呂、景觀浴缸或室內溫泉水浴缸其中一種（booking.com）

熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami crescendo）

地址：静岡県熱海市伊豆山1048-4

交通：熱海火車站，步行15分鐘

價格：HK$4377起／晚（人均HK$2188.5）

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熱海酒店8. 休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）－全部客房有露台

休閒度假酒店位於一座可俯瞰海景的山頂上，距離熱海站步行15分鐘。酒店一共有16間客房，全部均有露台，而且能夠看到海景，另外更有設露天風呂的房間，每逢熱海煙花祭，都十分受歡迎。酒店亦設有半露天公眾溫泉，午夜後則會轉為免費私人溫泉，讓住客可以好好享受一番。

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8. 休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）休閒度假酒店位於一座可俯瞰海景的山頂上
休閒度假酒店位於一座可俯瞰海景的山頂上（booking.com）
8. 休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）酒店一共有16間客房，全部均有露台
酒店一共有16間客房，全部均有露台（booking.com）
8. 休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）休閒度假酒店有設露天風呂的房間，每逢熱海煙花祭，都十分受歡迎
休閒度假酒店有設露天風呂的房間，每逢熱海煙花祭，都十分受歡迎（booking.com）

休閒度假酒店（Relax Resort Hotel）

地址：靜岡縣熱海市咲見町6-41

交通：熱海站，步行15分鐘

價格：HK$1133起／晚（人均HK$566.5）

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熱海酒店9. 海之花（Umi no Hana）－超寬敞私人露天浴池

海之花酒店全部客房均設有露天浴池，而且能看到海景。其中別館「海色別邸」的3間客房，更有檜木製的展望室內浴池，而洋室的寢室空間寬敞，十分適合家庭和情侶入住。另外，酒店亦有2個包租露天浴池，「海音之森」更可容納5人以上，並且能夠將熱海的夜景一覽無遺，與家人、朋友一同享受浸泡之樂是最好不過。

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9. 海之花（Umi no Hana）海之花酒店十分適合家庭和情侶入住
海之花酒店十分適合家庭和情侶入住（booking.com）
9. 海之花（Umi no Hana）海之花酒店全部客房均設有露天浴池，而且能看到海景
海之花酒店全部客房均設有露天浴池，而且能看到海景（booking.com）
9. 海之花（Umi no Hana）酒店全部客房均設有露天浴池，亦有2個包租露天浴池（
酒店全部客房均設有露天浴池，亦有2個包租露天浴池（booking.com）

海之花（Umi no Hana）

地址：静岡県熱海市下多賀37−9

交通：Ajiro，步行5分鐘

價格：HK$3297起／晚（人均HK$1648.5）

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熱海酒店10. WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）－高私隱度之選

WA亭風巷酒店位於來宮神社附近山上，位置較隱秘，十分幽靜，住客能夠在此享受高私隱度的度假環境。酒店設有8間和式客房，而且均附有露天風呂，景觀開場，可以一邊浸泡一邊從山上眺望熱海景色。

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10. WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）WA亭風巷酒店位於來宮神社附近山上，位置較隱秘，十分幽靜
WA亭風巷酒店位於來宮神社附近山上，位置較隱秘，十分幽靜（agoda）
10. WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）酒店設有8間和式客房，住客能夠在此享受高私隱度的度假環境
酒店設有8間和式客房，住客能夠在此享受高私隱度的度假環境（agoda）
10. WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）酒店8間和式客房均附有露天風呂，景觀開場
酒店8間和式客房均附有露天風呂，景觀開場（agoda）

WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）

地址：静岡県熱海市梅園町28-18

交通：熱海站，轉乘接駁車

價格：HK$3297起／晚（人均HK$1240）

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（全文完）

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