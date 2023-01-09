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2023兔年運程｜這3個生肖易破財　即Check自己電話號碼　是否不利易生病｜開運秘笈

2023兔年運程｜這3個生肖易破財　即Check自己電話號碼　是否不利易生病｜開運秘笈

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括楊天命師傅、七仙羽師傅、蔡興華師傅、謝柳汝師傅等，為大家提供不同開運秘訣。兔年哪些生肖易破財？原來電話號碼都代表住不同運數，選錯可能影響健康！那麼選甚麼號碼組合可以增強運勢？即看下文增強運勢！

2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》（《開運秘笈 2023》截圖）

屬蛇、牛、雞易破財

蔡興華師傅指2023兔年，生肖屬蛇、牛、雞的朋友會容易破財。她提醒這3個生肖的朋友投資要謹慎，切忌急功近利。而倘若個人衣物包括衣服、鞋襪、錢包、公事包等出現窟窿，應立即修補，避免露出「漏洞」導致破財。此外，屬蛇、牛、雞的人士，亦可多靠近一些財富管理良好的人，從中吸收財氣；相反原本財氣不錯的人士，若接近破財人士，反而會分薄了自己的財氣。

2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
2023兔年，生肖屬蛇、牛、雞的朋友要注意容易破財。（《開運秘笈 2023》截圖）

5、2、0不太吉利

原來電話號碼都代表住不同運數，選錯數字可能影響我們的健康。謝柳汝師傅表示，一般來說，數字5、2、0都屬於不太吉利的數字，5、2代表病星，0則代表無窮無盡、變幻莫測、空亡等意思。

2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
5、2代表病星，0則代表無窮無盡、變幻莫測、空亡等意思。（《開運秘笈 2023》截圖）

電話最後6位數字是重點

她表示，不論電話號碼是8位數字，或多位號碼，玄學上一般只看最後6位數字。最後6位數字中，每兩個號碼為一組，順序左起第一組代表上司；第二組代表自己或另一半；最後一組代表下屬／子女。

2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
電話號碼一般只看最後6位數字。（《開運秘笈 2023》截圖）

9、8／1、9對打工仔有利！

謝柳汝師傅提到，各位上班族如有上司、投資者等，想上頭更關照你，組合9、88、9都代表金錢；而組合9、11、9則代表爽手，都是對打工仔有利的數字。但師傅指9、1亦有「合十」的意思，所有事都會來得快去得快，不太適合已有穩定關係的朋友，單身人士則可選擇放中間，但桃花可能會較為「霧水情緣」。

2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
（《開運秘笈 2023》截圖）

1、4／1、6／1、7增強桃花

謝柳汝師傅續說，數字組合1、4／1、6／1、7均可增強個人桃花；選1、7則有助加強口才；而組合6、9／9、4都會影響我們健康，容易出現頭痛、頸痛、腰酸骨痛等問題；2、7／7、2就易造成多病且招爛桃花；3、8／8、3則代表破財。

2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
數字組合1、4／1、6／1、7均可增強個人桃花（《開運秘笈 2023》截圖）
2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
1、7則有助加強口才（《開運秘笈 2023》截圖）
2023兔年3大生肖易破財　電話號碼選錯破財兼生病　蔡興華／謝柳汝教趨吉避凶｜開運秘笈
組合6、9／9、4都會影響我們健康。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈 2023》
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問：有哪些電話號碼不吉利？

答：謝柳汝師傅表示，一般來說，數字5、2、0都屬於不太吉利的數字…詳情按此

問：想知道自己電話號碼運程，應看哪幾個位置？

答：不論電話號碼是8位數字或多位號碼，玄學上一般只看最後6位數字…詳情按此

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