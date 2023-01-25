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東京新酒店25間推介　最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR

  • JL
  • 2023年01月25日
東京新酒店25間推介　最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR

東京新酒店住宿2023｜日本東京近幾年有不少新開張的酒店，《有線生活》今次為大家介紹25間新開的東京酒店，全部於2020至2022年期間落成，有位於新宿池袋淺草澀谷及東京站等，亦有房內可欣賞櫻花的客房、超大露天溫泉、寬敞房型，人均低至$137，性價比極高！

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東京近幾年有不少新開張的酒店。
東京近幾年有不少新開張的酒店。（liu yi＠unsplash）

25間新開東京酒店

【2022】

【2021】

【2020】

東京新酒店丨1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）－Toy Story迷必住

東京迪士尼度假區玩具總動員飯店於2022年4月開幕，酒店以《玩具總動員》為主題，每個角落都色彩繽紛，酒店前方的Slinky Dog Park，可看到巴斯光年及翠絲的雕像；酒店中庭Toy Friends Square則有胡迪及牧羊女雕像。

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1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）東京迪士尼度假區玩具總動員飯店於2022年4月開幕。
東京迪士尼度假區玩具總動員飯店於2022年4月開幕。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）每個角落都色彩繽紛。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
每個角落都色彩繽紛。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）酒店中庭有胡迪雕像。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
酒店中庭有胡迪雕像。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）三眼仔和火腿豬。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
三眼仔和火腿豬。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

客房設計以《反斗奇兵》中安仔的房間為靈感，房內有熟悉的藍天白雲牆紙、巨大的米奇手錶掛鐘、黃色星星吊燈等，還原度相當高！

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1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）安仔的房間。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
安仔的房間。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

另外，酒店有一個以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe，提供自助早餐及晚餐，亦有迪士尼商店及日用品商店。

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1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

地址：千葉県浦安市舞浜1-47

交通：海濱站步行2分鐘

價格：約HK$2016起／晚（人均HK$1008）

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1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
只供參考，價格以訂房時為準。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
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東京新酒店丨2. Hotel Hisoca Ikebukuro－最多6人同住

這間酒店於2022年3月開幕，擁有便利的地理位置，距離池袋站僅2分鐘步行路程。它最大賣點是每間客房都十分闊落，以簡約木系風格為主，而且均設有大浴缸、桑拿房及餐桌，讓住客有賓至如歸的感覺。另外，酒店亦提供多種房型，最多可容納6人同住，十分適合親子家庭。

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2. Hotel Hisoca Ikebukuro於2022年3月開幕。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
Hotel Hisoca Ikebukuro於2022年3月開幕。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro每間客房都十分闊落。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
每間客房都十分闊落。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro以簡約木系風格為主。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
以簡約木系風格為主。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro每間客房都有桑拿房。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
每間客房都有桑拿房。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
2. Hotel Hisoca Ikebukuro每間客房都有大浴缸。（Hotel Hisoca Ikebukuro）
每間客房都有大浴缸。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

Hotel Hisoca Ikebukuro

地址：東京都豊島區西池袋1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

價格：HK$1223起／晚（人均HK$611.5）

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2. Hotel Hisoca Ikebukuro只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）
只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

東京新酒店丨3. Lavista TokyoBay－無邊際室內泳池

這間酒店於2022年4月開幕，La Vista品牌過往都是在日本名勝風景區設置溫泉度假旅館，Lavista TokyoBay是他們首度進駐東京都會區的酒店，頂樓設有無邊際室內泳池、水療浴缸，以及2個溫泉大浴場與露天浴池，更可一邊享受，一邊欣賞晴空塔、彩虹大橋等東京灣美景。另外，雙人客房亦設有觀景浴缸、而四人房更附設觀景露台。

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3. Lavista TokyoBay
四人房附設觀景露台。（La Vista Tokyo Bay）
3. Lavista TokyoBay
頂樓設有無邊際室內泳池。（La Vista Tokyo Bay）
La Vista Tokyo Bay _日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
水療浴缸。（agoda）
La Vista Tokyo Bay _日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
溫泉大浴場。（agoda）

Lavista TokyoBay

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：百合海鷗號「市場前」站，步行1分鐘

價格：HK$897起／晚（人均HK$448.5）

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La Vista Tokyo Bay _日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨4. OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）－距離JR站步行3分鐘

星野集團的「OMO」系列旅館出名性價比高，東京現時共有3間OMO旅館，最新的一間「OMO3 東京赤坂」於2022年2月開幕。這間酒店交通方便，距離JR赤坂站僅3分鐘步行路程。客房設計以簡約為主，提供多種房型，更獨有為輪椅旅客專設的房型。另外，酒店附近亦有不少適合文青造訪的景點，例如：步行5分鐘則抵達的日枝神社。

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OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
OMO3 東京赤坂於2022年2月開幕。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）
OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
酒店提供多種房型。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）
OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
客房設計以簡約為主。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）
OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
從酒店步行5分鐘則抵達的日枝神社。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）

地址：東京都港區赤坂4丁目3-2

交通：赤坂站步行3分鐘

價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）

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OMO3 東京赤阪 by 星野集團_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

東京新酒店丨5. All Day Place Shibuya－5分鐘抵達澀谷站

這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘步行路程，旁邊便是宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，一片充滿綠意的景致。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。

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All Day Place Shibuya＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕。（agoda）
All Day Place Shibuya＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
每間房都有大窗戶看到鄰近公園。（booking.com）
All Day Place Shibuya＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李。（booking.com）

All Day Place Shibuya

地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

交通：澀谷站步行5分鐘

價格：HK$574起／晚（人均HK$287）

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All Day Place Shibuya＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京新酒店丨6. 東京蒙特埃馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）－距離東京站步行3分鐘

東京蒙特埃馬納酒店於2022年7月開幕，內裡設施、客房都非常新淨。而且酒店的地理位置優越，距離JR東京站僅3分鐘步行路程，吃喝玩樂一應俱全。

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東京蒙特埃馬納酒店_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
東京蒙特埃馬納酒店於2022年7月開幕。（booking.com）
東京蒙特埃馬納酒店_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
酒店的地理位置優越，距離JR東京站僅3分鐘步行路程。（booking.com）
東京蒙特埃馬納酒店_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
內裡設施、客房都非常新淨。（booking.com）

東京蒙特埃馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）

地址：東京都中央區日本橋3-3-15

交通：東京站步行3分鐘

價格：HK$498起／晚（人均HK$249）

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東京蒙特埃馬納酒店_日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店7. Sotetsu Grand Fresa 高田馬場－1分鐘到達JR站

這間東京新酒店於2022年4月開幕，價錢便宜，人均低至$166一晚。酒店交通便利，鄰近JR山手線，距離高田馬場站僅1分鐘步行路程。客房全部凈水系統使用SOU Beauty SUI，確保住客能使用清淨水質，而且對肌膚溫和。另外，客房均設有附加濕機能的空氣清淨機。

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相鐵GRAND FRESA高田馬場＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
這間東京新酒店於2022年4月開幕。（trip.com）
相鐵GRAND FRESA高田馬場＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
價錢便宜，人均低至$166一晚。（agoda）
相鐵GRAND FRESA高田馬場＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
距離高田馬場站僅1分鐘步行路程。（trip.com）
相鐵GRAND FRESA高田馬場＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
客房全部凈水系統使用SOU Beauty SUI。（trip.com）

Sotetsu Grand Fresa 高田馬場

地址：東京都新宿區高田馬場1-27-7

交通：高田馬場站步行1分鐘

價格：HK$332起／晚（人均HK$166）

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相鐵GRAND FRESA高田馬場＿日本東京7間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店8. MIMARU SUITES 東京日本橋－每房至少有2張床

MIMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕，交通方便，距離人形町車站，僅步行2分鐘。酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上，最多可以6人同住一房，十分適合大家庭。另外，所有房間均配備廚房、浴缸和洗衣機等，讓住客能夠感受到像在自己家一樣舒適。

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MIMARU SUITES 東京日本橋IMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕。（agoda）
IMARU SUITES東京日本橋於2022年9月開幕。（agoda）
MIMARU SUITES 東京日本橋酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上。（agoda）
酒店最大賣點是每間房至少有2張床以上。（agoda）
MIMARU SUITES 東京日本橋所有房間均配備浴缸和洗衣機等。（agoda）
所有房間均配備浴缸和洗衣機等。（agoda）
MIMARU SUITES 東京日本橋住客在酒店內能夠感受到像在自己家一樣舒適。（agoda）
住客在酒店內能夠感受到像在自己家一樣舒適。（agoda）

MIMARU SUITES 東京日本橋

地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9

交通：人形町車站步行2分鐘

價格：HK$1344起／晚（人均HK$672）

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相鐵GRAND FRESA高田馬場＿日本東京8間新酒店2022　最平$166！Toy Story主題／無邊際泳池／溫泉大浴場／私人桑拿房
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京新酒店9. JR東日本ホテルメッツ 大森－30分鐘內到達多個景點

JR-EAST HOTEL METS OMORI於9月底開幕，酒店主打設計性和功能性，以綠色及木系設計為主，簡約舒適。而且酒店交通方便，距離JR大森站僅1分鐘步行路程，只需30分鐘內便能到達多個旅遊熱點，例如東京、新宿及澀谷等。

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9. JR-EAST HOTEL METS OMORIJR東日本ホテルメッツ 大森於9月底開幕。（ikyu.com）
JR東日本ホテルメッツ 大森於9月底開幕。（ikyu.com）
9. JR-EAST HOTEL METS OMORI酒店主打設計性和功能性，以綠色及木系設計為主。（ikyu.com）
酒店主打設計性和功能性，以綠色及木系設計為主。（ikyu.com）
9. JR-EAST HOTEL METS OMORI酒店交通方便，距離JR大森站僅1分鐘步行路程。（ikyu.com）
酒店交通方便，距離JR大森站僅1分鐘步行路程。（ikyu.com）

JR-EAST HOTEL METS OMORI酒店

地址：東京都大田區大森北1-6-16

交通：大森站步行1分鐘

價格：約HK$381起／晚（人均HK$190.5）

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9. JR-EAST HOTEL METS OMORI只供參考，價格以訂房時為準。（ikyu.com）
只供參考，價格以訂房時為準。（ikyu.com）

東京新酒店丨10. 新宿九小時女性旅館－適合獨遊女生

新宿九小時女性旅館於4月開幕，以木系風格為主，提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站僅2分鐘步行路程，亦鄰近澀谷。這間膠囊酒店僅限女性入住，如打算獨遊的女性不妨考慮一下。

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10. 新宿九小時女性旅館（nine hours woman Shinjuku）新宿九小時女性旅館於2月開幕，以木系風格為主。（booking.com）
新宿九小時女性旅館於2月開幕，以木系風格為主。（booking.com）
10. 新宿九小時女性旅館（nine hours woman Shinjuku）這間膠囊酒店僅限女性入住，如打算獨遊的女性不妨考慮一下。（booking.com）
這間膠囊酒店僅限女性入住，如打算獨遊的女性不妨考慮一下。（booking.com）
10. 新宿九小時女性旅館（nine hours woman Shinjuku）提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站僅2分鐘步行路程。（booking.com）
提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站僅2分鐘步行路程。（booking.com）

新宿九小時女性旅館（nine hours woman Shinjuku）

地址：東京都新宿區新宿2-13-7

交通：新宿三丁目站，步行2分鐘

價格：約HK$286起／晚（人均HK$143）

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東京新酒店丨11. 赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）－距離赤羽站步行3分鐘

赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程，附近有便利店及餐廳，十分方便。從酒店出發前往埼玉超級競技場亦只需約20分鐘車程。另外，酒店提供多種房型，部分更設有露台。亦備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。

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赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程。（booking.com）
赤羽ホリックホテル於4月開幕，距離赤羽站僅1分鐘步行路程。（booking.com）
赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）赤羽ホリックホテル附近有便利店及餐廳，十分方便。（booking.com）
赤羽ホリックホテル附近有便利店及餐廳，十分方便。（booking.com）
赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）酒店提供多種房型，部分更設有露台。（booking.com）
酒店提供多種房型，部分更設有露台。（booking.com）
赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）酒店備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。（booking.com）
酒店備有公共浴池，讓住客能夠度過輕鬆的時光。（booking.com）

赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）

地址：東京都北區赤羽1-4-4

交通：赤羽站，步行1分鐘

價格：約HK315起／晚（人均HK$157.5）

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赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨12. 淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）－1分鐘到達淺草站

日本連鎖酒店集團APA於7月1日在東京淺草區開設一間新酒店。這間酒店地理位置優越，距離都營大江戶線淺草新御徒町站，僅1分鐘步行路程，方便前往多個人氣景點，例如：淺草、上野、晴空塔等。

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淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）淺草新禦徒町站前APA酒店於7月1日開幕。（booking.com）
淺草新禦徒町站前APA酒店於7月1日開幕。（booking.com）
淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）酒店地理位置優越，距離都營大江戶線淺草新御徒町站，僅1分鐘步行路程。（booking.com）
酒店地理位置優越，距離都營大江戶線淺草新御徒町站，僅1分鐘步行路程。（booking.com）

淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）

地址：東京都台東區元淺草1-6-11

交通：新御徒町站，步行1分鐘

價格：約HK273起／晚（人均HK$136.5）

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淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨13. SUPER HOTEL Premier Ikebukuro Natural Hot SpringsスーパーホテルPremier池袋天然温泉）－設有天然溫泉

スーパーホテルPremier池袋天然温泉於10月27日開幕，交通方便，距離JR池袋站僅5分鐘步行路程，附近有不少咖啡店和餐廳。酒店最大賣點是備有天然溫泉，具有美肌、舒緩關節痛、神經痛等功效。

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13. SUPER HOTEL Premier Ikebukuro Natural Hot Springs（スーパーホテルPremier池袋天然温泉）スーパーホテルPremier池袋天然温泉於10月27日開幕。（booking.com）
スーパーホテルPremier池袋天然温泉於10月27日開幕。（booking.com）
13. SUPER HOTEL Premier Ikebukuro Natural Hot Springs（スーパーホテルPremier池袋天然温泉）酒店交通方便，距離JR池袋站僅5分鐘步行路程。（booking.com）
酒店交通方便，距離JR池袋站僅5分鐘步行路程。（booking.com）
13. SUPER HOTEL Premier Ikebukuro Natural Hot Springs（スーパーホテルPremier池袋天然温泉）酒店最大賣點是備有天然溫泉，具有美肌、舒緩關節痛等功效。（スーパーホテルPremier池袋天然温泉）
酒店最大賣點是備有天然溫泉，具有美肌、舒緩關節痛等功效。（スーパーホテルPremier池袋天然温泉）

SUPER HOTEL Premier Ikebukuro Natural Hot Springs（スーパーホテルPremier池袋天然温泉）

地址：東京都豊島區池袋2丁目64番6號

交通：池袋站，步行5分鐘

價格：約HK607起／晚（人均HK$303.5）

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東京新酒店丨14. 東京水土橋托格勒酒店（toggle hotel suidobashi TOKYO）－提供多款獨特房型

東京水土橋托格勒酒店於2021年開幕，位於東京巨蛋旁邊，距離水道橋站僅步行3分鐘。酒店最特別是玩味十足、色彩繽紛。每一樓層都有專屬的主題色，例如2樓是粉紅色、6樓是水藍色等。酒店提供12種房型，其中Loft Room分成兩層，上層為床鋪，下層則是客廳兼單人臥房，如同日劇宿舍般的設施；Balcony Room就像度假小屋，附設陽台，能觀賞東京都心區的夜景；Connecting Room則是兩間客房打通，以一道門隔開，十分適合親朋戚友一同入住。

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東京水土橋托格勒酒店（toggle hotel suidobashi TOKYO）酒店最特別是玩味十足、色彩繽紛。
東京水土橋托格勒酒店最特別是玩味十足、色彩繽紛。（booking.com）
東京水土橋托格勒酒店（toggle hotel suidobashi TOKYO）Connecting Room則是兩間客房打通，以一道門隔開
Connecting Room則是兩間客房打通，以一道門隔開。（booking.com）
東京水土橋托格勒酒店（toggle hotel suidobashi TOKYO）Balcony Room就像度假小屋，附設陽台，能觀賞東京都心區的夜景
Balcony Room就像度假小屋，附設陽台，能觀賞東京都心區的夜景。（booking.com）

東京水土橋托格勒酒店（toggle hotel suidobashi TOKYO）

地址：東京都千代田區飯田橋 3-11-4

交通：水道橋站，步行3分鐘

價格：約HK$620起／晚（人均HK$310）

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東京水土橋托格勒酒店（toggle hotel suidobashi TOKYO）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨15. 東京點.酒店（dots tokyo）－木系無印風格

位於上野的東京點.酒店在2021年開幕，前往著名景點淺草寺雷門及東京晴空塔十分方便，只需15分鐘車程，距離入谷站亦僅8分鐘步行路程。酒店以木系裝修為主，提供多種房型，除了雙人房，亦有閣樓房和三人房，空間較為寬敞，而且房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。

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東京點.酒店（dots tokyo）酒店以木系裝修為主，提供多種房型
酒店以木系裝修為主，提供多種房型。（booking.com）
東京點.酒店（dots tokyo）有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。
有閣樓房和三人房，空間較為寬敞。（booking.com）
東京點.酒店（dots tokyo）房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。
房間內有小廚房、微波爐及洗衣機，給人一種家的感覺。（booking.com）

東京點.酒店（dots tokyo）

地址：2-1-17 Kitaueno Taito-ku TOKYO

交通：入谷站，步行8分鐘

價格：約HK$732起／晚（人均HK$366）

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東京點.酒店（dots tokyo）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨16. 淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）－設有女性房間

淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。酒店一共有126間客房，提供多種房型，除了雙人房，亦有和式房間、家庭房。最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等，充分照顧女士們的需要。

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淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。
淺草藏前可可尼東正酒店於2021年落成，距離淺草站步行10分鐘。（booking.com）
淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）酒店一共有126間客房，提供多種房型。
酒店一共有126間客房，提供多種房型。（booking.com）
淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等。
最特別是設有女性房間，內有限定的美容家電，包括：納米風筒、負離子捲髮器等。（booking.com）

淺草藏前可可尼東正酒店

地址：東京都台東區東上野2丁目18-5

交通：淺草站，步行10分鐘

價格：約HK$426起／晚（人均HK$213）

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淺草藏前可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京新酒店丨17. 東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）－音樂主題酒店

東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店，主打德國音樂家巴哈的音樂及養生美食。酒店距離東銀座站步行2分鐘，一共有144間客房，共提供16種房型，包括單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。

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東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店
東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店。（booking.com）
東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）酒店一共有144間客房，共提供16種房型。（booking.com）
酒店一共有144間客房，共提供16種房型。（booking.com）
東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）有單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。
有單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。（booking.com）

東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）

地址：東京都中央区銀座5-13-12

交通：東銀座站，步行2分鐘

價格：約HK$1587起／晚（人均HK$793.5）

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東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）
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東京新酒店丨18. 新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）－每房都有洗衣機、微波爐

新宿東區東急STAY酒店於2021年8月開幕，地理位置方便，距離東新宿站、新宿三丁目站僅步行3至5分鐘。酒店提供多種房型，而且全部均附有洗烘衣機和微波爐，部分房型更設有迷你廚房，機能性相當高，十分適合家庭入住。

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新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）新宿東區東急STAY酒店於2021年8月開幕，地理位置方便
新宿東區東急STAY酒店於2021年8月開幕，地理位置方便。（booking.com）
新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）
新宿東區東急STAY酒店提供多種房型。（booking.com）
新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）全部房間均附有洗烘衣機和微波爐。
全部房間均附有洗烘衣機和微波爐。（booking.com）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

地址：東京都新宿区歌舞伎町2-3-24

交通：東新宿站，步行3分鐘／新宿三丁目站，步行5分鐘

價格：約HK$1033起／晚（人均HK$516.5）

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新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨19. 下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）－全部客房有黑膠唱片機

下北澤芥末酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。酒店一共提供60間客房，分別有6種房型，每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂，而部分客房更設有大露台。

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下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）東京銀座巴赫大酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。（booking.com）
東京銀座巴赫大酒店於2021年9月開幕，距離下北澤站僅步行6分鐘。（booking.com）
下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）酒店一共提供60間客房，分別有6種房型
酒店一共提供60間客房，分別有6種房型。（booking.com）
下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂
每間客房皆有黑膠唱片機，住客可以免費租用知名黑膠唱片行「Jazzy Sport」挑選的黑膠唱片，在房內播放音樂。（booking.com）

下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）

地址：東京都世田谷區北澤3-9-19

交通：下北澤站，步行6分鐘

價格：約HK$644起／晚（人均HK$322）

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下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨20. 東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）－工業風型格酒店

東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利，距離JR山手線鶯谷站僅3分鐘步行路程。酒店以工業風設計為主，一共有169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型，部分客房更能看到晴空塔。

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東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利
東京風景酒店於2020年1月開幕，交通便利。（booking.com）
東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型。
酒店一共有169間客房，提供8種房型。除了基本雙人房，亦有家庭房及附有露台的寬大房型。（booking.com）
東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）東京風景酒店以工業風設計為主。
東京風景酒店以工業風設計為主。（booking.com）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

地址：東京都台東区根岸3-4-5

交通：鶯谷站，步行3分鐘

價格：約HK$644起／晚（人均HK$322）

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東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨21. 梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）－客房超寬敞

梅斯姆東京-傲途格精選酒店於2020年4月開幕，距離JR山手線濱松町站步行9分鐘。酒店每個角落都設計得很華麗，一共有265間客房，每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎，不用擔心不夠位置打開行李箱。另外，酒店附近亦有大型商場及公園等，十分方便。

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梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）
梅斯姆東京-傲途格精選酒店每個角落都設計得很華麗。（booking.com）
梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎
每間房的空間都非常寬敞，最小的客房亦有431平方呎。（booking.com）
梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）酒店一共有265間客房，全部空間都十分寬敞。
酒店一共有265間客房，全部空間都十分寬敞。（booking.com）

梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）

地址：東京港區海岸1-10-30

交通：濱松町站，步行9分鐘

價格：約HK$2953起／晚（人均HK$1476.5）

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梅斯姆東京-傲途格精選酒店（mesm Tokyo, Autograph Collection）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨22. 東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）－落地玻璃睇櫻花紅葉

東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘。酒店一共有151間客房，提供超過10款房型，以雙人房型為主。而每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色，春天入住時可以看到櫻花；秋天則能看到紅葉，想入住一定要提早預訂了！

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東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘
東京新宿金普頓酒店於2020年10月開幕，距離新宿站步行8分鐘。（booking.com）
東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）
酒店一共有151間客房，提供超過10款房型，以雙人房型為主。（booking.com）
東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色。（booking.com）
每間房都有落地玻璃窗，部分房間更可欣賞到代代木公園或新宿中央公園的景色。（booking.com）

東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）

地址：東京都新宿區西新宿3丁目4−7

交通：新宿站，步行8分鐘

價格：約HK$2124起／晚（人均HK$1062）

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東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨23. 東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）－適合親子家庭入住

東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘，前往東京車站與東京迪士尼亦只需10分鐘內的車程，十分方便。酒店特別受親子家庭歡迎，除了有設置上下舖雙層床的家庭房型，亦有大浴場、兒童遊戲室等，設備齊全。

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東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘
東京灣潮見王子酒店於2020年9月開幕，距離潮見站僅步行5分鐘。（booking.com）
東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）酒店特別受親子家庭歡迎，有設置上下舖雙層床的家庭房型
酒店特別受親子家庭歡迎，有設置上下舖雙層床的家庭房型。（booking.com）
東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）東京灣潮見王子酒店設備齊全，設有大浴場。（booking.com）
東京灣潮見王子酒店設備齊全，設有大浴場。（booking.com）

東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

地址：東京都江東区潮見2丁目8-16

交通：潮見站，步行5分鐘

價格：約HK$798起／晚（人均HK$399）

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東京灣潮見王子酒店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨24. 維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）－2,000平方米露天溫泉

維拉芳泉羽田機場大酒店與羽田機場相連，不但設有24小時便利店，而且鄰近商場及美食廣場。酒店一共有有1,557間客房，提供12款房型，例如女性專用房型、可供4人入住家庭房等。酒店最大賣點是頂樓設有2,000平方米的露天溫泉，住客可以一邊浸泡，一邊欣賞富士山景，更不時會看到飛機在空中飛過。

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維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）維拉芳泉羽田機場大酒店與羽田機場相連，不但設有24小時便利店，而且鄰近商場及美食廣場。
維拉芳泉羽田機場大酒店與羽田機場相連，不但設有24小時便利店，而且鄰近商場及美食廣場。（booking.com）
維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）酒店一共有有1,557間客房，提供12款房型，例如女性專用房型
酒店一共有有1,557間客房，提供12款房型，例如女性專用房型。（booking.com）
維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）酒店頂樓設有2,000平方米的露天溫泉，住客可以一邊浸泡，一邊欣賞富士山景，更不時會看到飛機在空中飛過。（booking.com）
酒店頂樓設有2,000平方米的露天溫泉，住客可以一邊浸泡，一邊欣賞富士山景，更不時會看到飛機在空中飛過。（booking.com）

維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）

地址：東京都大田區羽田機場2-7-1

交通：羽田機場國際線2樓

價格：約HK$1116起／晚（人均HK$558）

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維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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東京新酒店丨25. 旅之棲淺草酒店（HOTEL TAVINOS ASAKUSA）－日本漫畫主題酒店

旅之棲淺草酒店是一間以日本漫畫為主題的酒店，酒店每個角落都充斥著強烈的漫畫元素，不論是牆身、床鋪、地板等。另外，酒店亦引入了AI人工智能客戶服務，住客辦理入住與退房手續，皆由機器自行操作，十分方便。

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旅之棲淺草酒店（HOTEL TAVINOS ASAKUSA）
旅之棲淺草酒店是一間以日本漫畫為主題的酒店。（booking.com）
旅之棲淺草酒店（HOTEL TAVINOS ASAKUSA）店每個角落都充斥著強烈的漫畫元素，不論是牆身、床鋪、地板等。
店每個角落都充斥著強烈的漫畫元素，不論是牆身、床鋪、地板等。（booking.com）
旅之棲淺草酒店（HOTEL TAVINOS ASAKUSA）酒店亦引入了AI人工智能客戶服務，以辦理住客的入住與退房手續。（booking.com）
酒店亦引入了AI人工智能客戶服務，以辦理住客的入住與退房手續。（booking.com）

旅之棲淺草酒店（HOTEL TAVINOS ASAKUSA）

地址：東京都台東區淺草2丁目8-1

交通：淺草站，步行11分鐘

價格：約HK$299起／晚（人均HK$149.5）

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旅之棲淺草酒店（HOTEL TAVINOS ASAKUSA）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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（全文完）

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