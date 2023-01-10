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新冠發燒丨父母買不到退燒藥　改餵牛隻服用獸藥　子女險肝衰竭需做移植手術

新冠發燒丨父母買不到退燒藥　改餵牛隻服用獸藥　子女險肝衰竭需做移植手術

新冠發燒丨內地疫情近月爆發，掀起藥物搶購潮。日前有內地有家長因買不到退燒藥，情急之下竟然餵兩名感染新冠病毒的子女，服用獸用退燒藥，結果二人出現腹痛、嘔吐等症狀，最後險些肝衰竭需要做移植手術。

發燒丨染新冠買不到退燒藥改餵獸藥　子女險肝衰竭做移植手術
服用獸用退燒藥致肝衰竭（人民日報）

染疫買不到退燒藥改餵獸藥

綜合內地傳媒報道，2022年12月中旬，家在內蒙古赤峰市寧城縣的王萌（化名），一家四口因感染新冠肺炎而相繼出現發燒症狀。讓人意想不到的是，由於村裡買不到退燒藥，四人發燒不退，因此王萌父母用早前給牛服用的獸用退燒藥「對乙醯氨基酚注射液」去餵飼兩名子女。王萌父親指：「（藥）吃到嘴裡苦苦的，沒啥不舒服的感覺。」他表示前些年他們發燒沒藥時，也曾這樣吃過，能成功退燒。

翌日，王萌和弟弟出現寒顫及發高燒至39度，情急之下，父母又給他們服用了一支獸藥乙酰氨基酚注射液。到第三天，二人出現了噁心、腹痛、嘔吐等症狀，父母以為這是新冠病毒的病症，故再餵子女服用4至5支獸藥乙酰氨基酚注射液。

發燒丨染新冠買不到退燒藥改餵獸藥　子女險肝衰竭做移植手術
獸用退燒藥「對乙醯氨基酚注射液」（示意圖，淘寶圖片）

姊弟險肝衰竭做移植手術

隨著時間過去，王萌及弟弟症狀仍未見緩解，父母才把他們送去當地醫院進行治療。檢查發現，王萌和弟弟的轉氨酶已經高達3000U/L和2000U/L，膽紅素指標變高，凝血變差，肝臟、腎臟功能均有損傷，情況十分危急。經一星期住院治療，二人的轉氨酶雖有下降，但狀態仍不理想，醫生建議去北京做進一步治療。

後來，二人分別被送往北京兩間醫院進行治療。孫麗瑩醫生指：「患者當時送過來時精神弱，入院時的轉氨酶是2200U/L多，血氨高，有早期肝性腦病的症狀，凝血也差。」所以她當時做了兩手準備，爭取通過內科治療治好，如果情況沒有好轉，甚至出現肝衰竭，就可能需要做肝移植手術。

發燒丨染新冠買不到退燒藥改餵獸藥　子女險肝衰竭做移植手術
姊弟險肝衰竭做移植手術（人民日報健康）

幸運的是，王萌在入院數天就有好轉，轉氨酶降至200U/L，相比入院時降了10倍，精神狀態也明顯好起來。孫麗瑩說：「轉氨酶的正常範圍是0-40U/L，目前還是高於正常值，但就她的恢復情況來看，預計下週就能順利出院。」而弟弟經過人工肝3次血漿置換後，也成功脫離危險期，預計能和姐姐一起出院。

（全文完）

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