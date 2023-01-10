一線搜查｜45盒喉糖被黑衣女子掃光　網民倡限購　藥劑師：過量服用可致呼吸困難

新冠疫情持續，本港近日掀起藥物搶購潮，市面上多款退燒止痛、感冒藥物都被一掃而空，更有人趁機牟利。日前，有網民目睹一名女子在大型連鎖護理店大手購入45盒喉糖。不少網民批評涉事女子的行為自私，又認為有必要限購。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾在消委會報告中指出，部分喉糖含不同消毒殺菌成分，若過量服用有機會引致口腔痛、過敏或呼吸困難。

有人目睹一名女子在一間大型連鎖護理店大手購入45盒喉糖。（中女講呢啲＠FB）

Facebook專頁「中女講呢啲」日前發文指，收到朋友傳來照片，表示在一間大型連鎖護理店內，目睹一名女子，一口氣將整個貨架的喉糖掃光，經店員點數後得知她一共購入多達45盒喉糖。帖文續指，由於該名女子付款時動作緩慢，令後方正在等候付款的顧客大感不滿。從照片可見，該名身穿黑衣、束起頭髮的女子站在收銀處，前方擺放著大量喉糖，正等待店員點算數量並付款。

身穿黑衣、束起頭髮的女子站在收銀處，前方擺放著大量喉糖。（中女講呢啲＠FB）

發文者指，「家下真係乜X都搶，聽聞尿片、止痾藥都斷X哂貨。」為免有需要的人士沒有藥物，她認為消費者要自律，又建議藥房等店舖限制顧客購買的數量，「以防啲自私精或炒家大量入手」，並直言「再唔監管真係失晒控」。

發文者建議藥房等店舖限制顧客購買的數量。（freepik）

帖文一出，隨即引起熱議。不少網民批評涉事女子的行為自私，「見到呢啲真係想爆粗」、「真係好X討厭」、「乞人憎」。又有人批評涉事店鋪未有阻止對方，「咁大間連鎖店居然唔制止」、「咁大間可以咁樣掃咁大量貨？」另外，亦有人認為應限購，「非常時間，真的要限購」、「每人應該限購買一盒」、「應該乜都要限購，過某個數就唔畀」等。

有網民批評涉事店鋪未有阻止女子，亦有人認為應該限購。（freepik）

藥劑師：過量服用喉糖 可致呼吸困難

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾於消委會報告中指出，部分喉糖含有含不同的消毒殺菌成分，過量服用有機會對身體造成影響，例如含有地喹氯銨的喉糖，過量服用會出現舌頭痛或口腔痛；含有西吡氯銨的喉糖，過量服用該成分有機會出現皮疹、過敏反應；含有戊間甲酚的喉糖，過量服用有機會出現面腫及呼吸困難等。

部分喉糖含有含不同的消毒殺菌成分，過量服用有機會對身體造成影響。（freepik）

醫生：勿將喉糖當零食

而香港醫學會代表耳鼻喉專科醫生黃德彰亦曾於消委會報告中提醒，切忌將喉糖當作一般零食看待，由於不同成分的喉糖，有不同用途，購買前應注意是否適合自己。另外，若果單靠喉糖來紓緩不適徵狀，而忽視引起喉嚨痛的原因，有機會會延誤病情。

不同成分的喉糖，有不同用途，購買前應注意是否適合自己。（freepik）

（全文完）

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