返回
按輸入鍵開始搜尋

東京／大阪／北海道酒店10間新年優惠　天然溫泉／近車站／私人沙灘　最平$369

東京／大阪／北海道酒店10間新年優惠　天然溫泉／近車站／私人沙灘　最平$369

東京／大阪／北海道酒店2023｜農曆新年將近，相信不少人都正計劃外遊過年。打算預訂日本但又怕旺季價格貴？《有線生活》為你搜羅了Agoda 10間有新年限時9折優惠的酒店，熱門城市東京大阪沖繩北海道都有份。而且大部分酒店交通方便，鄰近車站及購物商圈，人均只需約$200，CP值極高，優惠期即日起至1月20日，大家想訂房就趁手。

10間日本酒店新年限時劈價　東京、大阪、北海道都有　最平$369　天然溫泉／近車站／私人沙灘
10間日本酒店新年限時優惠（unsplash）

目錄：

  1. 八百冶博多酒店——市內唯一天然溫泉
  2. 博多三位神酒店——觀望博多運河
  3. 斯拉什川崎旅館——期間限定免費飲啤酒
  4. 東京羽田日航都市酒店——10分鐘到羽田機場
  5. 新橫濱王子大酒店——遠眺富士山景色
  6. 格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店——坐落大阪旺區
  7. 大阪爾樂喜恩特酒店——大浴場消除疲勞
  8. 京阪京都站南酒店——京都地鐵站3分鐘步程
  9. 沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店——私人沙灘玩水上活動
  10. 札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店——全木製室內裝潢

新年優惠酒店1丨八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)——市內唯一天然溫泉

位於福崗的八百治博多酒店地點十分方便，從博多站步行約5分鐘即可抵達。酒店號稱擁有市區內唯一天然溫泉，住客可以免費享用溫泉、桑拿、蒸氣室等設施，最適合遊玩一天後回來放鬆。客房類型包括單人房、雙人房和附榻榻米區的家庭房，最多可加4張日式床墊，裝修簡潔舒適，是不少旅客的住宿據點。

查看八百治博多酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)從博多站步行約5分鐘即可抵達
從博多站步行約5分鐘即可抵達（agoda）
八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)雙人房裝修簡潔舒適
雙人房裝修簡潔舒適（agoda）
八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)市內唯一天然溫泉
市內唯一天然溫泉（agoda）
八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)住客可免費享用
住客可免費享用（agoda）

八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)

地址：博多区博多駅前4－9－2, 博多, 福岡, 日本, 812-0011
交通：JR線博多站步行5分鐘
價格：HK$441起／晚（2位成人）

立即預訂八百治博多酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店2丨博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata)——觀望博多運河

博多三位神酒店離地鐵站僅2分鐘步程，離一蘭總本店、驚安殿堂、櫛田神社等著名景點和餐廳，更是步行可到，地理位置相當優越。房型分為兩床房及三床房，另設女士專用樓層。大堂有電腦和打印機使用，14樓有免費大浴場可浸浴，並提供浴場專用拖鞋，相當貼心。房間可望到博多運河，白天或晚上都景色宜人。

查看博多三位神酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata) 博多三位神酒店離地鐵站僅2分鐘步程
博多三位神酒店離地鐵站僅2分鐘步程（agoda）
博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata) 房型分為兩床房及三床房
房型分為兩床房及三床房（agoda）
博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata) 浴缸和淋浴間
浴缸和淋浴間（agoda）
博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata) 14樓有免費大浴場
14樓有免費大浴場（agoda）

博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata)

地址：博多区中洲4-4-10, 博多, 福岡, 日本, 810-0801
交通：地鐵「中洲川端駅」步行2分鐘
價格：HK$599起／晚（2位成人）

立即預訂博多三位神酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店3丨斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki)——期間限定免費飲啤酒

位於川崎的斯拉什川崎旅館既在娛樂消閒區，又鄰近羽田機場，只需要26分鐘車程就可抵達，是市區以外的好選擇。酒店附近有著名景點「藤子F不二雄博物館」及「日本民家集落博物館」，區內亦有地標「平間寺」及「Akarenga Sōkō」，如果想觀賞表演或體育賽事，就可去大井競馬場。客房類型以雙人房為主，現時預訂可享免費啤酒及女性護膚品，機會難得。

查看斯拉什川崎旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

新年優惠酒店2丨斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki) 鄰近娛樂消閒區及羽田機場
鄰近娛樂消閒區及羽田機場（agoda）
新年優惠酒店2丨斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki) Slash小型雙人房
Slash小型雙人房（agoda）
新年優惠酒店2丨斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki) Slash高級房
Slash高級房（agoda）
新年優惠酒店2丨斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki) 設露天公共區域
設露天公共區域（agoda）

斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki)

地址：川崎区砂子2-9-7, 川崎, 横浜, 日本, 2100006
交通：京急川崎站步行9分鐘
價格：HK$394起／晚（2位成人）

立即預訂斯拉什川崎旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）
Klook.com

新年優惠酒店4丨東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)——10分鐘到羽田機場

酒店交通極為方便，前往羽田機場只需10分鐘車程，而且步行3分鐘就到京濱急行空港線。酒店各樓層客房均採用了不同色調設計，最近還進行了新裝修，即使是多次造訪的客人也能體驗新鮮的舒適感。此外，所有床鋪均配備高品質的席夢思床墊，標準兩床房面積達20平方米，空間感十足，望出窗外能見到飛機升降。

查看東京羽田日航都市酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

新年優惠酒店3丨東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)——10分鐘到羽田機場
10分鐘到羽田機場（agoda）
新年優惠酒店3丨東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)——新裝修豪華兩床房
新裝修豪華兩床房（agoda）
新年優惠酒店3丨東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)——浴缸和淋浴間
浴缸和淋浴間（agoda）
新年優惠酒店3丨東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)——望出窗外能見到飛機升降
望出窗外能見到飛機升降（agoda）

東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)

地址：東京都大田区羽田旭町4-11, 羽田国際空港, 東京, 日本, 144-0042
交通：京濱急行空港線「穴守稻荷」站步行3分鐘
價格：HK$949起／晚（2位成人）

立即預訂東京羽田日航都市酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店5丨新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel)——遠眺富士山景色

新橫濱王子大酒店是新橫濱地標性的象徵，交通極其便利，並鄰近Prince PePe百貨商城、高絲新橫濱溜冰中心、日產體育場等等，娛樂設施應有盡有，而且附近還有橫濱ARENA體育館，所以在演唱會期間是一房難求。酒店共有875間客房，提供單人房、雙人房及家庭房，加床後最多可睡8人。每間都有景可看，幸運的話更能見到富士山，值得一住。

查看新橫濱王子大酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel) 新橫濱王子大酒店是新橫濱地標性的象徵
新橫濱王子大酒店是新橫濱地標性的象徵（agoda）
新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel) 單人房
單人房（[email protected]
新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel)雙床房
雙床房（[email protected]
新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel)幸運的話能見到富士山
幸運的話能見到富士山（[email protected]

新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel)

地址：222-8533　神奈川縣橫濱市港北區新橫濱3-4, 日本
交通：橫濱市營地下鐵「新橫濱站」步行2分鐘
價格：HK$555起／晚（2位成人）

立即預訂新橫濱王子大酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店6丨格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA)——坐落大阪旺區

酒店位於大阪旺區梅田，生活機能非常好，由JR站穿過空橋就可到達，途中還有電梯及扶手梯，拉大型行李或帶小孩都不用怕。酒店是在2018年新開幕，所有設施配備都很新，提供繁體中文介面的自助check-in服務，為大家節省時間。電梯旁有各式備品供房客取用，包括洗面乳、面霜、髮蠟等。房間面積比一般酒店大，普通雙人房有21平方米，空間寬敞，家庭出遊亦有3人房入住。

查看格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA)酒店位於大阪市中心梅田
酒店位於大阪市中心梅田（agoda）
格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA) 普通雙人房有21平方米
普通雙人房有21平方米（agoda）
格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA) 浴缸和淋浴間
浴缸和淋浴間（agoda）
格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA) 有各式備品供房客取用
有各式備品供房客取用（agoda）

格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA)

地址：北区芝田2-4-10, 梅田, 大阪, 日本, 530-0012
交通：JR大阪站步行8分鐘
價格：HK$684起／晚（2位成人）

立即預訂格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店7丨大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA)——大浴場消除疲勞

酒店位於大阪梅田，在2020才新開幕，步行15分鐘可抵達阪急梅田本店和大阪車站城，一次過滿足你購物和用餐需要。館內設有大浴場、桑拿和健身房等設施，最適合shopping回來後消除一天的疲勞，另外，不少評價都大讚櫃台服務人員態度很好。客房類型包括雙人房、三人房及無障礙房間，帶長者入住都無問題。

查看大阪爾樂喜恩特酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA) 酒店位於大阪梅田
酒店位於大阪梅田（agoda）
大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA) 普通兩床房
普通兩床房（agoda）
大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA) 浴缸和淋浴間
浴缸和淋浴間（agoda）
大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA) 館內設有大浴場
館內設有大浴場（HOTEL ELCIENT [email protected]

大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA)

地址：Kita-ku Sonezaki-1-cho 2-7 Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 530-0057
交通：地鐵東梅田站步行7分鐘
價格：HK$369起／晚（2位成人）

立即預訂大阪爾樂喜恩特酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店8丨京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami)——京都地鐵站3分鐘步程

酒店在2018年12月開幕，相當新淨，而且離JR京都站只有5分鐘步程，地鐵九條站及巴士站3分鐘，交通很方便。大廳提供自助Check in服務，下午4至8點有免費咖啡、飲料給房客飲用，櫃台旁也有日常用品可拿取，而且還有男女分開的大浴場。房間類型設有單人房、雙人房及三人房，格局方正，能打開兩件行李，床墊選用席夢思品牌，睡起來特別舒服。

查看京阪京都站南酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

新年優惠酒店8丨京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami) 酒店在2018年12月開幕
酒店在2018年12月開幕（agoda）
新年優惠酒店8丨京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami) 床墊選用席夢思品牌
床墊選用席夢思品牌（agoda）
新年優惠酒店8丨京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami) 設男女分開的大浴場
設男女分開的大浴場（[email protected]
新年優惠酒店8丨京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami) 浸浴後有免費雪條食
浸浴後有免費雪條食（[email protected]

京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami)

地址：55, Higashikujo Muromachi, Minami-ku, 京都, 京都, 日本, 601-8001
交通：JR京都站5分鐘步程
價格：HK$466起／晚（2位成人）

立即預訂京阪京都站南酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店9丨沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa)——私人沙灘玩水上活動

酒店位於沖繩中部，設施相當完善，有私人沙灘、室內外泳池、SPA、公共浴池等，而最令人矚目的，是有一個玻璃教堂。標準雙人房面積達30平方米，打開兩個行李絕對沒有問題，另外亦有園景房及海景房選擇。早餐相當豐盛，可以選擇在室內或室外享用，想去私人沙灘享受陽光和水上活動，可乘坐酒店接駁車，絕對是去沖繩放鬆度假的不二之選。

查看沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa) 酒店位於沖繩中部
酒店位於沖繩中部（agoda）
沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa) 有園景房及海景房選擇
有園景房及海景房選擇（agoda）
沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa) 設施相當完善
設施相當完善（agoda）
沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa) 去私人沙灘享受陽光和水上活動
去私人沙灘享受陽光和水上活動（agoda）

沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa)

地址：〒904-0401 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2591-1, 恩納, 沖縄本島, 日本, 904-0401
交通：那霸機場上高速公路約80分鐘車程
價格：HK$418起／晚（2位成人）

立即預訂沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店10丨札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Sapporo Odori Park)——全木製室內裝潢

酒店在2021年開幕，提供134間客房，劃分為客艙樓層（9-11樓）和畫廊樓層（3-8樓），設計簡約溫馨。客艙客房採用全木製室內裝潢，打造度假木屋的住宿氛圍；畫廊客房則採用松木及藝術圖片作點綴，呈現現代時尚風格。酒店的餐廳及大堂也是以木頭與植物為主，屋頂更特別配置火爐、椅子和豪華帳篷，住客可在這裡享用早餐，感受城中露營。

查看札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Sapporo Odori Park) 酒店在2021年開幕
酒店在2021年開幕（agoda）
札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Sapporo Odori Park) 大堂以木頭與植物為主
大堂以木頭與植物為主（agoda）
札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Sapporo Odori Park) 客房採用全木製室內裝潢
客房採用全木製室內裝潢（agoda）
札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Sapporo Odori Park) 浴缸和淋浴間
浴缸和淋浴間（agoda）
札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Sapporo Odori Park) 屋頂有火爐、椅子和豪華帳篷
屋頂有火爐、椅子和豪華帳篷（agoda）

沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa)

地址：北海道札幌市中央区大通西１－１２, 札幌, 札幌, 日本, 060-0042
交通：地鐵「大通站」步行1分鐘
價格：HK$566起／晚（2位成人）

立即預訂札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）
Klook.com

（全文完）

有線生活
京都10間新酒店2023　日式旅館／1分鐘到車站／家庭公寓／免費溫泉　人均$122起
奈良酒店8間近JR推介　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿
有甚麼酒店有新年限時劈價？

東京、大阪、北海道等城市共有10間。詳情

想享受陽光與海灘可以去哪間？

可選擇沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店。詳情

上一條影片 高鐵復運｜網上購票系統被指不便　西九站現人龍　林世雄：港鐵已作改善
下一條影片 痔瘡｜48歲男懶理大便出血3個月　暈倒送院揭痔瘡發作險死　3種人高危＋預防方法
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關　卓永興統籌處理上水水貨客問題
2023年01月08日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片　港鐵已報警
2023年01月10日
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日