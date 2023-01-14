東京／大阪／北海道酒店10間新年優惠　天然溫泉／近車站／私人沙灘　最平$369

東京／大阪／北海道酒店2023｜農曆新年將近，相信不少人都正計劃外遊過年。打算預訂日本但又怕旺季價格貴？《有線生活》為你搜羅了Agoda 10間有新年限時9折優惠的酒店，熱門城市東京、大阪、沖繩、北海道都有份。而且大部分酒店交通方便，鄰近車站及購物商圈，人均只需約$200，CP值極高，優惠期即日起至1月20日，大家想訂房就趁手。

10間日本酒店新年限時優惠（unsplash）

目錄：

新年優惠酒店1丨八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)——市內唯一天然溫泉

位於福崗的八百治博多酒店地點十分方便，從博多站步行約5分鐘即可抵達。酒店號稱擁有市區內唯一天然溫泉，住客可以免費享用溫泉、桑拿、蒸氣室等設施，最適合遊玩一天後回來放鬆。客房類型包括單人房、雙人房和附榻榻米區的家庭房，最多可加4張日式床墊，裝修簡潔舒適，是不少旅客的住宿據點。

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從博多站步行約5分鐘即可抵達（agoda）

雙人房裝修簡潔舒適（agoda）

市內唯一天然溫泉（agoda）

住客可免費享用（agoda）

八百冶博多酒店 (Yaoji Hakata Hotel)

地址：博多区博多駅前4－9－2, 博多, 福岡, 日本, 812-0011

交通：JR線博多站步行5分鐘

價格：HK$441起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

新年優惠酒店2丨博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata)——觀望博多運河

博多三位神酒店離地鐵站僅2分鐘步程，離一蘭總本店、驚安殿堂、櫛田神社等著名景點和餐廳，更是步行可到，地理位置相當優越。房型分為兩床房及三床房，另設女士專用樓層。大堂有電腦和打印機使用，14樓有免費大浴場可浸浴，並提供浴場專用拖鞋，相當貼心。房間可望到博多運河，白天或晚上都景色宜人。

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博多三位神酒店離地鐵站僅2分鐘步程（agoda）

房型分為兩床房及三床房（agoda）

浴缸和淋浴間（agoda）

14樓有免費大浴場（agoda）

博多三位神酒店 (Hotel Resol Trinity Hakata)

地址：博多区中洲4-4-10, 博多, 福岡, 日本, 810-0801

交通：地鐵「中洲川端駅」步行2分鐘

價格：HK$599起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店3丨斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki)——期間限定免費飲啤酒

位於川崎的斯拉什川崎旅館既在娛樂消閒區，又鄰近羽田機場，只需要26分鐘車程就可抵達，是市區以外的好選擇。酒店附近有著名景點「藤子F不二雄博物館」及「日本民家集落博物館」，區內亦有地標「平間寺」及「Akarenga Sōkō」，如果想觀賞表演或體育賽事，就可去大井競馬場。客房類型以雙人房為主，現時預訂可享免費啤酒及女性護膚品，機會難得。

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鄰近娛樂消閒區及羽田機場（agoda）

Slash小型雙人房（agoda）

Slash高級房（agoda）

設露天公共區域（agoda）

斯拉什川崎旅館 (Slash Kawasaki)

地址：川崎区砂子2-9-7, 川崎, 横浜, 日本, 2100006

交通：京急川崎站步行9分鐘

價格：HK$394起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店4丨東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)——10分鐘到羽田機場

酒店交通極為方便，前往羽田機場只需10分鐘車程，而且步行3分鐘就到京濱急行空港線。酒店各樓層客房均採用了不同色調設計，最近還進行了新裝修，即使是多次造訪的客人也能體驗新鮮的舒適感。此外，所有床鋪均配備高品質的席夢思床墊，標準兩床房面積達20平方米，空間感十足，望出窗外能見到飛機升降。

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10分鐘到羽田機場（agoda）

新裝修豪華兩床房（agoda）

浴缸和淋浴間（agoda）

望出窗外能見到飛機升降（agoda）

東京羽田日航都市酒店 (Hotel JAL City Haneda Tokyo)

地址：東京都大田区羽田旭町4-11, 羽田国際空港, 東京, 日本, 144-0042

交通：京濱急行空港線「穴守稻荷」站步行3分鐘

價格：HK$949起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店5丨新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel)——遠眺富士山景色

新橫濱王子大酒店是新橫濱地標性的象徵，交通極其便利，並鄰近Prince PePe百貨商城、高絲新橫濱溜冰中心、日產體育場等等，娛樂設施應有盡有，而且附近還有橫濱ARENA體育館，所以在演唱會期間是一房難求。酒店共有875間客房，提供單人房、雙人房及家庭房，加床後最多可睡8人。每間都有景可看，幸運的話更能見到富士山，值得一住。

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新橫濱王子大酒店是新橫濱地標性的象徵（agoda）

新橫濱王子大酒店 (Shin Yokohama Prince Hotel)

地址：222-8533 神奈川縣橫濱市港北區新橫濱3-4, 日本

交通：橫濱市營地下鐵「新橫濱站」步行2分鐘

價格：HK$555起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店6丨格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA)——坐落大阪旺區

酒店位於大阪旺區梅田，生活機能非常好，由JR站穿過空橋就可到達，途中還有電梯及扶手梯，拉大型行李或帶小孩都不用怕。酒店是在2018年新開幕，所有設施配備都很新，提供繁體中文介面的自助check-in服務，為大家節省時間。電梯旁有各式備品供房客取用，包括洗面乳、面霜、髮蠟等。房間面積比一般酒店大，普通雙人房有21平方米，空間寬敞，家庭出遊亦有3人房入住。

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酒店位於大阪市中心梅田（agoda）

普通雙人房有21平方米（agoda）

浴缸和淋浴間（agoda）

有各式備品供房客取用（agoda）

格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA)

地址：北区芝田2-4-10, 梅田, 大阪, 日本, 530-0012

交通：JR大阪站步行8分鐘

價格：HK$684起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店7丨大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA)——大浴場消除疲勞

酒店位於大阪梅田，在2020才新開幕，步行15分鐘可抵達阪急梅田本店和大阪車站城，一次過滿足你購物和用餐需要。館內設有大浴場、桑拿和健身房等設施，最適合shopping回來後消除一天的疲勞，另外，不少評價都大讚櫃台服務人員態度很好。客房類型包括雙人房、三人房及無障礙房間，帶長者入住都無問題。

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酒店位於大阪梅田（agoda）

普通兩床房（agoda）

浴缸和淋浴間（agoda）

大阪爾樂喜恩特酒店 (HOTEL ELCIENT OSAKA)

地址：Kita-ku Sonezaki-1-cho 2-7 Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 530-0057

交通：地鐵東梅田站步行7分鐘

價格：HK$369起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店8丨京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami)——京都地鐵站3分鐘步程

酒店在2018年12月開幕，相當新淨，而且離JR京都站只有5分鐘步程，地鐵九條站及巴士站3分鐘，交通很方便。大廳提供自助Check in服務，下午4至8點有免費咖啡、飲料給房客飲用，櫃台旁也有日常用品可拿取，而且還有男女分開的大浴場。房間類型設有單人房、雙人房及三人房，格局方正，能打開兩件行李，床墊選用席夢思品牌，睡起來特別舒服。

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酒店在2018年12月開幕（agoda）

床墊選用席夢思品牌（agoda）

京阪京都站南酒店 (Hotel Keihan Kyoto Ekiminami)

地址：55, Higashikujo Muromachi, Minami-ku, 京都, 京都, 日本, 601-8001

交通：JR京都站5分鐘步程

價格：HK$466起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店9丨沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa)——私人沙灘玩水上活動

酒店位於沖繩中部，設施相當完善，有私人沙灘、室內外泳池、SPA、公共浴池等，而最令人矚目的，是有一個玻璃教堂。標準雙人房面積達30平方米，打開兩個行李絕對沒有問題，另外亦有園景房及海景房選擇。早餐相當豐盛，可以選擇在室內或室外享用，想去私人沙灘享受陽光和水上活動，可乘坐酒店接駁車，絕對是去沖繩放鬆度假的不二之選。

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酒店位於沖繩中部（agoda）

有園景房及海景房選擇（agoda）

設施相當完善（agoda）

去私人沙灘享受陽光和水上活動（agoda）

沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa)

地址：〒904-0401 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2591-1, 恩納, 沖縄本島, 日本, 904-0401

交通：那霸機場上高速公路約80分鐘車程

價格：HK$418起／晚（2位成人）

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新年優惠酒店10丨札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Sapporo Odori Park)——全木製室內裝潢

酒店在2021年開幕，提供134間客房，劃分為客艙樓層（9-11樓）和畫廊樓層（3-8樓），設計簡約溫馨。客艙客房採用全木製室內裝潢，打造度假木屋的住宿氛圍；畫廊客房則採用松木及藝術圖片作點綴，呈現現代時尚風格。酒店的餐廳及大堂也是以木頭與植物為主，屋頂更特別配置火爐、椅子和豪華帳篷，住客可在這裡享用早餐，感受城中露營。

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酒店在2021年開幕（agoda）

大堂以木頭與植物為主（agoda）

客房採用全木製室內裝潢（agoda）

浴缸和淋浴間（agoda）

屋頂有火爐、椅子和豪華帳篷（agoda）

沖繩喜璃癒志海灘度假海洋Spa酒店 (Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa)

地址：北海道札幌市中央区大通西１－１２, 札幌, 札幌, 日本, 060-0042

交通：地鐵「大通站」步行1分鐘

價格：HK$566起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

（全文完）