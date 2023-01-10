2023兔年運程｜六合彩投注呢區易中獎！想添丁必做一件事　七師傅教去霉運｜開運秘笈

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括楊天命師傅、七仙羽師傅、蔣匡文師傅等，為大家提供不同開運秘訣。兔年想添丁哪個方位最旺？想發橫財，原來選哪一個投注站都有考究！那個投注站最多人中過六合彩頭獎？想增加中獎機率應該怎樣做？即看師傅為你拆解開運秘笈！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》（《開運秘笈 2023》截圖）

藍色去掉霉運 增強運氣

所謂「去舊迎新」，新的一年，當然希望去除上一年的霉氣。七師傅說藍色代表海洋、海水，利用藍色物品淨化身體，能夠將霉運去掉。想在新一年轉運，她建議前去海邊游泳淨化，冬天怕冷亦可於海邊取少許海水，沾濕身體、頭頂，能有助去掉障礙、霉運，增強運氣。

七師傅說藍色代表海洋、海水，利用藍色物品淨化身體，能夠將霉運去掉。（《開運秘笈 2023》截圖）

正北位催旺生子運

此外，七師傅還解說，2023兔年，正北位是九紫喜慶位，想添丁的朋友可在家中北位擺放9個紅色利是封、嬰兒照，能催旺生子運和人緣。

2023兔年，正北位是九紫喜慶位。（《開運秘笈 2023》截圖）

想發橫財要選對投注站！

不少人都想發橫財，原來選哪一個投注站都有考究！根據馬會資料，荃灣是全港最多人中頭獎的投注站第三位。蔣匡文師傅指風水學上，荃灣座的向叫作「兼線」，有破財、損丁的意思，經常會分財或被人會強行奪走財產。而且荃灣投注站有4道正門、2道側門，數目不太吉利。師傅解釋，傳統來說，雙代表陰，較難聚財，因此門的數量最好是單數，加上投注站的大門面對一根頂心柱，導致「財來財去」。

荃灣投注站有4道正門、2道側門，數目不太吉利。（《開運秘笈 2023》截圖）

投注站的大門面對一根頂心柱，導致「財來財去」。（《開運秘笈 2023》截圖）

下注最當旺位置

投注站「財來財去」對投注人士就相當有好處！蔣匡文師傅說，從入口進去，右轉走到大堂中央，對著出口大門，是荃灣投注站最當旺的位置。他建議從那裡直走到最近的投注櫃位，便是最易發財的櫃位，增加中獎機會。

投注站「財來財去」對投注人士就相當有好處！（《開運秘笈 2023》截圖）

走到最易發財的櫃位，增加中獎機會。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

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《開運秘笈 2023》

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