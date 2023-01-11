生酮減肥丨欣宜3個月減20磅　消委會拆解生酮5大Q&A　高脂飲食副用作？防彈咖啡是甚麼？

生酮飲食法（ketogenic diet）是近年大受歡迎的減肥方法，皆因它不用戒口，又沒有限制飲食時間，只透過進食大量脂肪減肥，甚至改善脂肪肝。歌手鄭欣宜曾透露，她實行生酮飲食後3個月就成功減掉20磅。生酮減肥聽起來相當神奇，但到底它是甚麼？應該如何實行？即看下文消委會拆解5大Q&A。

鄭欣宜靠生酮飲食減掉20磅（princejoyce＠IG）

生酮飲食Q1：甚麼是生酮飲食法？

生酮飲食法的特點，是透過將日常飲食中的碳水化合物降至極低水平，並以大量脂肪取代。當體內由碳水化合物而來的葡萄糖處於極低水平時，細胞就會被迫以由脂肪代謝產生的酮類作為燃料，以產生能量供日常活動使用。

生酮飲食法可再細分為高脂生酮飲食（high fat ketogenic diet）和極低能量生酮飲食（very low-calorie ketogenic diet），不同之處如下：

生酮飲食Q2：生酮必飲防彈咖啡？

不少進行生酮飲食的人都會飲防彈咖啡，但這是甚麼？防彈咖啡使用了椰子油、牛油、中鏈甘油三酯油，主要是為了增加脂肪含量，以實現生酮飲食的高脂肪含量。

然而，目前仍未有關於防彈咖啡能治理或改善非酒精性脂肪肝的臨床研究，在生酮飲食中應包含多少防彈咖啡的比例亦沒有具體的準則。但有個案顯示，飲用防彈咖啡幾個月會增加血液中壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇LDL）水平，有可能與過量攝取飽和脂肪有關。此外，過量攝入咖啡因可能會導致失眠、煩躁、胃部不適、噁心、嘔吐、心跳加速和肌肉震顫等問題。

不少進行生酮飲食的人都會飲防彈咖啡（freepik）

生酮飲食Q3：要吃甚麼才能做到生酮飲食法？

生酮飲食法的其他食物選擇：

生酮飲食Q4：生酮飲食能改善身體狀況？

近日有文獻回顧研究顯示，低能量飲食、極低能量生酮飲食和高脂肪生酮飲食，都可令體重在3至6個月內明顯減輕，對改善非酒精性脂肪肝有正面的作用。在攝入的能量極低時，改善肝臟情況的主要原因是低熱量攝取導致減重，而碳水化合物和脂肪這些常量營養素（macronutrient）的比例影響不大。但在攝入的能量高時，常量營養素的比例影響就會較大。

然而，現時未有足夠的臨床證據作出結論，未來還需要有更多關於應用生酮飲食能改善非酒精性脂肪肝的研究才可下定論。

生酮飲食可令體重在3至6個月內明顯減輕（freepik）

生酮飲食Q5：生酮飲食有甚麼副作用？

生酮飲食副作用不容忽略！潛在副作用包括：頭痛、飢餓、疲勞、頭暈目眩、刺激、低血糖、便秘、腹瀉、失眠、背疼，長期食用還可能導致婦女停經。在極端飲食中，微量營養素不足會引致營養不良的風險。經濟負擔能力也相當重要，例如某些特定的油類價格較高，肉類也比穀類貴等。

基於各種已知和未知的副作用，營養師現階段不建議自行採用生酮飲食，去治療與肥胖或過重相關的疾病，例如非酒精性脂肪肝和糖尿病。

（全文完）