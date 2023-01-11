一線搜查｜港女免費送100盒新冠快測　逐盒寫上祝福有苦衷　附消委會4大貯存貼士

新冠快測｜人間有情！新冠疫情持續，除了藥物、口罩，快速抗原測試包（快測）同樣是必備品之一。日前，一名女子在社交平台發文，表示免費送出100盒快測，更特意在每盒快測上寫上祝福字句，獲網民大讚有善心。消委會曾分享快測貯存方法及選購貼士，提醒大家要查證快測包裝的認證及使用期限。

一名女子在社交平台表示免費送出100盒快測。（Oh Yes! 有野執 (報料群組)＠FB）

好心女子免費送100盒快測

一名女子於Facebook群組「Oh Yes! 有野執（報料群組）」發文，慷慨地將100盒快測套裝送出，她留言指：「有冇人可以今晚10:00前黎拎走？有100支，葵涌荔景上門自取。」而送出的快測套裝到期日介乎2023年5月29日至2023年8月16日。

女子慷慨地將100盒快測套裝送出。（Oh Yes! 有野執 (報料群組)＠FB）

逐盒快測寫上祝福字句

從照片可見，一堆快測用袋裝起，而且每盒快測套裝上都以藍筆寫上「免費送出，祝身體健康！」的祝福字句。

不少網民大讚樓主有心，「好心有好報」、「好有心，每盒都寫字」、「好有恆心寫足一百盒」。亦有人問「盒盒都寫字咪好攰？」樓主則表示，雖然感到疲倦，但自己在快測套裝寫上字句，是因為不想炒家轉售，有人則提議「直接用紅色箱頭筆打交叉」。而樓主隨後再更新帖文，表示100盒快測套裝已經送出。

女子在每盒快測套裝上都寫上「免費送出，祝身體健康！」的祝福字句。（Oh Yes! 有野執 (報料群組)＠FB）

疫情關係，不少人家中都有快測套裝看門口，但若果買到無品質保證的產品，又或是存放不當，隨時有機會影響快測的準確性。消委會曾分享選購快測的貼士及貯存方法，大家不妨參考一下。

快測選購貼士

1. 購買前要查證快測包裝上聲稱的認證

2. 留意快測套裝的使用期限

3. 按實際需要購買適量的快測套裝，避免造成浪費

＊消委會設有一個快測名單搜尋器，大家可以在選購前透過搜尋器查證及比較各款快測產品。👉🏻按此

按實際需要購買適量的快測套裝，避免造成浪費。（renato＠unsplash）

快測貯存方法

1. 各款快測套裝的儲存方法未必一致，應參閱說明書，依照指示適當儲存

2. 一般快測都可以儲存在2至30°C及陰涼處，不必特意儲存於雪櫃內

3. 如果需將快測儲存在雪櫃內，取出快測時，應先將快測放置於15至30°C的室温不少於30分鐘，才使用該快測進行檢測。另外，快測放置於室溫時切勿預先打開袋口

4. 使用試劑瓶後，應將瓶蓋擰緊

一般快測都可以儲存在2至30°C及陰涼處，不必特意儲存於雪櫃內。（cedrik＠unsplash）

（全文完）

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