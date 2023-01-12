尿道感染｜女生如廁千萬別半蹲扎馬　可致血尿、小便痛　醫生：尿排不清膀胱發炎

尿道感染｜不少人外出時都會擔心街外廁所的衛生問題，而為了避免碰到骯髒的馬桶，很多人都選擇以屁股碰不到馬桶的半蹲「扎馬式」姿勢如廁。近日一名女子旅行後，開始出現血尿、小便痛等泌尿道感染症狀，經醫生檢查發現她膀胱內全部都是細菌，且還有餘尿沒排清，導致發炎，而這竟與她如廁的姿勢有莫大關連！

不少人外出時都會擔心街外廁所的衛生問題。（Unsplash圖片）

膀胱有餘尿 全是細菌

不少女生因爲擔心公廁馬桶骯髒，選擇以屁股碰不到馬桶的半蹲「扎馬式」姿勢如廁，但原來這是錯的！台灣泌尿科醫生歸家豪在節目《醫師好辣》中分享，近日有一名女子旅行後，開始出現血尿和小便痛等症狀。經醫生檢查發現，女子膀胱發炎，裡面更全是細菌，屬於泌尿道感染。而當醫生用超音波檢查，竟更照到膀胱裡面還有50cc.餘尿。

不少女生因爲擔心公廁馬桶骯髒，選擇以屁股碰不到馬桶的半蹲「扎馬式」姿勢如廁，但原來這是錯的！（Unsplash圖片）

扎馬式如廁 尿不乾淨

該女子表示自己如廁時因為不敢去接觸馬桶，採用「扎馬式」的姿勢，醫生說這就是造成她泌尿道感染的最大原因。歸家豪指出「扎馬式」的姿勢會尿不乾淨，令膀胱遺下餘尿。而女生尿道短，尿道口本來就存在細菌，當這些細菌進入到膀胱，並泡在這50cc.餘尿裡面，每半小時就會繁衍下一代。該患者旅遊途中出外2、3個小時，就導致整個膀胱裡充滿細菌，導致發炎。

女生尿道短，尿道口本來就存在細菌。（istock圖片）

標準如廁姿勢

歸家豪醫生指標準的如廁姿勢應為：屁股坐在馬桶上面，膝蓋與腳踝均呈90度，然後穩穩地踩在地上。他解釋，這個姿勢能令屁股與大腿內側的肌肉放鬆，並使負責「鎖尿」的逼尿肌在小便時足夠放鬆，把尿流乾淨。

屁股坐在馬桶上面，膝蓋與腳踝均呈90度，然後穩穩地踩在地上。（《醫師好辣》截圖）

歸家豪又建議長者或個子較嬌小人士，在家中如廁時可加一張小凳子，令腳踩得較穩。他更表示其實「蹲著尿」才是最好的排尿姿勢，但蹲在薄薄的馬桶板上相當危險，亦沒辦法很好的放鬆，因此建議採取標準如廁姿勢。

（全文完）