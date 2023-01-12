一線搜查｜港爸拖3女兒過馬路衝紅燈　車Cam片揭兩度險撞　網民：生仔真係要考牌

馬路如虎口，胡亂過馬路隨時出意外！網上流傳一段心驚膽顫的「車CAM（行車記錄器）」片段，一名父親帶著3名女兒衝紅燈，衝過兩條馬路，兩度險被車撞，幸好的士司機及時煞車，再加上有車主響咹，才未有造成意外。不少網民表示「生仔真係要考牌」，又直斥「趕時間到命都唔要」、「咁樣過馬路真係害死啲仔女」。

一名父親帶著3名女兒衝紅燈過馬路，兩度險被車撞。（車CAM特警＠YouTube截圖）

昨日（11日）YouTube頻道「車CAM特警」上載了一段「車CAM」片段，題為「爸爸一拖三亂過馬路，連續兩次險生意外」。片主表示，當時自己的車輛完全遮擋了左線左轉司機和行人的視線，幸好自己響咹提醒其他司機，才沒有釀成意外。他續指，「三個女嘅好爸爸，一朝早你好好彩已經兩次，唔知下次你仲係唔係咁好彩」。

網上有一段「車CAM」片段，題為「爸爸一拖三亂過馬路，連續兩次險生意外」。（車CAM特警＠YouTube截圖）

片中可見，「車CAM」片段的拍攝時間為1月11日早上7時左右。當時正下著雨，一名父親撐著雨傘，帶著3名身穿校服的女兒衝紅燈直行，過完第一條馬路後，突然右轉想跑到對角馬路，而其中2名女兒更走在前方，另1女兒則獨自尾隨。此時一輛的士正轉彎駛近，幸好司機及時煞車，未有撞到他們。

父親帶著3名女兒衝紅燈，險被的士撞到。（車CAM特警＠YouTube截圖）

拍片者響咹警告 避過意外發生

的士煞停後，他們並未有因此停低，一直繼續向前衝紅燈過馬路，的士司機見狀亦不禁打開車窗伸手指罵。結果4人衝到馬路中間時，拍片者突然響咹，提醒正駛近的七人車停下，而4人聽到聲響，亦一度停下來，其中1名女兒更嚇得跑回安全島位置，父親隨即繼續帶著另外2名女兒，衝過最後一小段馬路，而另1名女兒亦再次衝燈追上父親，一輛七人車則等4人橫過馬路後才開車，過程驚險。

的士煞停後，他們未有停低，一直繼續向前衝過馬路。（車CAM特警＠YouTube截圖）

拍片者響咹，其中1名女兒嚇得跑回安全島位置。（車CAM特警＠YouTube截圖）

另1名女兒之後再衝燈追上父親。（車CAM特警＠YouTube截圖）

網民斥：唔好害啲司機

大批網民直斥該父親帶女兒衝燈的行為離譜，「生仔真係要考牌」、「趕時間到命都唔要」、「做爸爸應身教子女依（照）紅綠燈過馬路，唔係後悔已遲」、「不知所謂的老豆，唔該唔好害啲司機」、「有冇咁趕時間啊！？第一次衰X咗，仲要過第二次？」另外，亦有人讚片主響咹提醒其他司機的做法，「片主真有心，好人有好報」。

網民認為做爸爸應以身作則，教子女要依照紅綠燈過馬路。（Basil Lade＠unsplash）

根據《道路交通（交通管制）規例》，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，當交通燈亮起紅色燈號時，行人不得在有關過路處橫過或開始橫過車路，如無合理辯解，即屬犯罪，可處罰款$2,000。

（全文完）

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