新冠染疫後傳易患心肌炎　心臟保健品輔酶Q10在內地瘋搶　醫生解構有無效

新冠心肌炎｜內地近日出現一股「搶購潮」，除了止痛藥、止瀉藥、尿片等貨品被一掃而空外，保健品也頓時成為目標。網上流傳染疫後容易患上心肌炎，因此，有助減低心血管疾病死亡率的心臟保健品「輔酶Q10」（Coenzyme Q10）立即被搶至缺貨，無論網購平台或藥房都無得賣。但到底輔酶Q10是否有效預防由新冠病毒引起的心肌炎？即看下文醫生解話。

網上流傳染疫後容易患上心肌炎(freepik)

網傳染疫後易患急性心肌炎

隨著「陽康」個案愈來愈多，不少人都擔心康復後出現併發症。內地近日流傳一種「陽過易得急性心肌炎」説法，北京安貞醫院常務副院長周玉杰在中央電視台指，大部分患者5至7日後症狀好轉，逐步康復，但亦有少數會累及心肌，一般是在感染兩周後心跳過快或過慢、胸痛、胸悶氣短、心悸、暈厥等，若症狀嚴重，要及時到醫院檢查是否患上心肌炎。

中央電視台曾報導患染疫後心肌炎（央視截圖）

周玉杰指少數患者會累及心肌（央視截圖）

輔酶Q10被瘋搶

由於心肌炎足以致命，所以消息一出，聲稱服用後可改善心臟功能、降低心血管病死亡率的保健品「輔酶Q10」隨即成為搶購目標。京東、淘寶、天貓等網購平台在產品上架後，就立即被搶至缺貨，而上海、山東、青島的多間藥房也被搶得供不應求。

淘寶有買家指自己曾經染疫，「轉陰」後心臟總覺得有一陣陣痛感，但服用「輔酶Q10」後，心臟就不再疼痛。

淘寶買家指服用「輔酶Q10」後心臟就不再疼痛（淘寶截圖）

專家解構輔酶Q10有無效

上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新表示，輔酶Q10不能預防心肌炎，只是對於心肌炎起到輔助治療的作用，幫助心肌恢復，但並不是最主要藥物，也不是特效藥。

廣州花都區人民醫院副主任藥師方健稱，輔酶Q10雖然可改善心肌細胞氧供，但不能預防心肌炎。因為其作用是輔助治療，即不能單獨用於治療病毒性心肌炎，必須與治療藥物一起使用。方健續指，人體自身是可以合成輔酶Q10，通常正常飲食的成人不會缺乏，也不需要額外補充。

專家解構輔酶Q10有無效(freepik)

美國藥劑師：對新冠引起的心肌炎沒有幫助

鳳凰網引述美國加州大學三藩市分校醫學中心住院藥劑師Calvin Jiang稱，輔酶Q10在美國是作為膳食補充劑出售，對新冠引起的心肌炎沒有幫助，或者幫助非常小，並強調因新冠染疫而患心肌炎的機率極低。

（全文完）