腸仔、餐肉食得多 致癌風險增18% 消委會揭1種食法超高鈉｜附2招減致癌物
腸仔、火腿及午餐肉，味道特別濃郁及「重口味」，不論是茶餐廳常餐或燒烤（BBQ）都十分受歡迎。消委會指出，這些加工食物會增加肥胖、高膽固醇及致癌風險等，又舉出多種早餐配搭食法，隨時會令鈉攝入限量超標，大家要小心了！
日食50克加工肉 患癌風險增18%
眾所周知，加工肉不健康，不過大家又知道會對健康造成甚麼影響嗎？國際癌症研究機構（The International Agency for Research on Cancer，IARC）早在2015年已把加工肉歸類為「令人類致癌」的物質。每日進食50克加工肉類，患上結腸直腸癌的風險約18%！
另外，由於不少肉類罐頭都有亞硝酸鹽作防腐和保持肉類色澤之用，當人體攝入大量亞硝酸鹽，亦有可能引致正鐵血紅蛋白血症，使人出現頭痛、呼吸困難等。
高溫烹煮加工肉 會釋出更多化學物
消委會指出，加工肉致癌的原因，是因為食物內含有硝酸鹽或亞硝酸鹽，而這2種物質會產生N-亞硝基化合物，當中有些會致癌。有研究亦發現，高溫烹調會促進肉類中的蛋白質與亞硝酸鹽的反應，從而形成更多N-亞硝基化合物。
另外，當利用攝氏200度以上的高溫乾熱方法，例如燒烤、乾燥、燻、焗等加工或烹煮含脂肪的食物，都可能會形成有機化學物多環芳香烴。進食後亦會增加致癌風險。因此，消委會建議，烹調這些肉類時，應避免煎炸、燒烤等的高溫烹調方法。
攝入過量鈉 或增肥胖、糖尿病風險
消委會指出，市面上大部分加工肉通常屬高鈉、高脂。根據檢測顯示，平均每100克的鈉含量達937毫克，而成人每日的建議鈉攝入量則不宜超過2000毫克。因此，很容易就會超標。若果長期攝入過量鈉與脂肪，有機會增加肥胖、冠心病、高膽固醇、高血壓、糖尿病和腎臟問題等的風險，所以不宜多吃。
1碗腿蛋麵 超高鈉
消委會舉出5個加工肉常見配搭食法，當中包括「腿蛋麵」、「腸蛋麵」、「香腸熱狗」、「火雞片芝士三文治」及「火腿腸仔煎蛋方包早餐」。
當中總鈉含量最高為「腿蛋麵」，進食1碗已攝入1708毫克的鈉含量，佔了成人的每日建議鈉攝入量約85%，相當誇張。其次較高鈉的為「腸蛋麵」，1碗有1612毫克的鈉含量，佔了成人的每日建議鈉攝入量約81%。
而相對較低鈉的為「香腸熱狗」，1個有795毫克的鈉含量，佔了成人的每日建議鈉攝入量約40%。
5大早餐例子鈉含量（由高至低排列）
1. 腿蛋麵
|材料
|鈉含量
|即食麵1個
|1144毫克
|煎蛋1隻
|133毫克
|火腿1份
|431毫克
總鈉含量＝1708毫克
佔成人每日建議鈉攝入量約85％
2. 腸蛋麵
|材料
|鈉含量
|即食麵1個
|1144毫克
|煎蛋1隻
|133毫克
|香腸1條
|335毫克
總鈉含量＝1612毫克
佔成人每日建議鈉攝入量約81％
3. 火雞片芝士三文治
|材料
|鈉含量
|麵包2片
|436毫克
|加工芝士
|310毫克
|火雞片1份
|150毫克
|三文治醬1湯匙
|408毫克
總鈉含量＝1304毫克
佔成人每日建議鈉攝入量約65％
4. 火腿腸仔煎蛋方包早餐
|材料
|鈉含量
|麵包1片
|218毫克
|煎蛋1隻
|133毫克
|香腸1條
|335毫克
|火腿1份
|431毫克
總鈉含量＝1117毫克
佔成人每日建議鈉攝入量約56％
5. 香腸熱狗
|材料
|鈉含量
|香腸1條
|335毫克
|熱狗包1個
|217毫克
|黃色芥末1茶匙
|66毫克
|Ketchup茄汁1湯匙
|177毫克
總鈉含量＝795毫克
佔成人每日建議鈉攝入量約40％
2大健康進食貼士
雖然加工肉類不健康，但有時少不免會吃到，消委會就此分享了2大貼士，有助稍為減少進食加工肉所帶來的健康風險，大家不妨參考一下。
1. 烹調加工肉類時，避免以煎炸、燒烤等的高溫烹調方法。
2. 進食加工肉類時，可同時進食含有豐富維他命C及抗氧化物的食物，例如奇異果、柑橘等，有助抑制N-亞硝基化合物在體內形成。
（全文完）