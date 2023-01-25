腸仔、餐肉食得多　致癌風險增18%　消委會揭1種食法超高鈉｜附2招減致癌物

腸仔、火腿及午餐肉，味道特別濃郁及「重口味」，不論是茶餐廳常餐或燒烤（BBQ）都十分受歡迎。消委會指出，這些加工食物會增加肥胖、高膽固醇及致癌風險等，又舉出多種早餐配搭食法，隨時會令鈉攝入限量超標，大家要小心了！

腸仔、火腿及午餐肉，味道特別濃郁及「重口味」。（資料圖片）

日食50克加工肉 患癌風險增18%

眾所周知，加工肉不健康，不過大家又知道會對健康造成甚麼影響嗎？國際癌症研究機構（The International Agency for Research on Cancer，IARC）早在2015年已把加工肉歸類為「令人類致癌」的物質。每日進食50克加工肉類，患上結腸直腸癌的風險約18%！

另外，由於不少肉類罐頭都有亞硝酸鹽作防腐和保持肉類色澤之用，當人體攝入大量亞硝酸鹽，亦有可能引致正鐵血紅蛋白血症，使人出現頭痛、呼吸困難等。

每日進食50克加工肉類，患上結腸直腸癌的風險約18%。（freepik）

高溫烹煮加工肉 會釋出更多化學物

消委會指出，加工肉致癌的原因，是因為食物內含有硝酸鹽或亞硝酸鹽，而這2種物質會產生N-亞硝基化合物，當中有些會致癌。有研究亦發現，高溫烹調會促進肉類中的蛋白質與亞硝酸鹽的反應，從而形成更多N-亞硝基化合物。

另外，當利用攝氏200度以上的高溫乾熱方法，例如燒烤、乾燥、燻、焗等加工或烹煮含脂肪的食物，都可能會形成有機化學物多環芳香烴。進食後亦會增加致癌風險。因此，消委會建議，烹調這些肉類時，應避免煎炸、燒烤等的高溫烹調方法。

當利用高溫乾熱方法，例如燒烤、乾燥、燻、焗等加工或烹煮含脂肪的食物，都可能會形成有機化學物多環芳香烴。（freepik）

攝入過量鈉 或增肥胖、糖尿病風險

消委會指出，市面上大部分加工肉通常屬高鈉、高脂。根據檢測顯示，平均每100克的鈉含量達937毫克，而成人每日的建議鈉攝入量則不宜超過2000毫克。因此，很容易就會超標。若果長期攝入過量鈉與脂肪，有機會增加肥胖、冠心病、高膽固醇、高血壓、糖尿病和腎臟問題等的風險，所以不宜多吃。

若果長期攝入過量鈉與脂肪，有機會增加肥胖、冠心病、高膽固醇、高血壓、糖尿病和腎臟問題等的風險。（freepik）

1碗腿蛋麵 超高鈉

消委會舉出5個加工肉常見配搭食法，當中包括「腿蛋麵」、「腸蛋麵」、「香腸熱狗」、「火雞片芝士三文治」及「火腿腸仔煎蛋方包早餐」。

當中總鈉含量最高為「腿蛋麵」，進食1碗已攝入1708毫克的鈉含量，佔了成人的每日建議鈉攝入量約85%，相當誇張。其次較高鈉的為「腸蛋麵」，1碗有1612毫克的鈉含量，佔了成人的每日建議鈉攝入量約81%。

而相對較低鈉的為「香腸熱狗」，1個有795毫克的鈉含量，佔了成人的每日建議鈉攝入量約40%。

進食1碗「腿蛋麵」，佔了成人的每日建議鈉攝入量約85%。（資料圖片）

5大早餐例子鈉含量（由高至低排列）

1. 腿蛋麵

材料 鈉含量 即食麵1個 1144毫克 煎蛋1隻 133毫克 火腿1份 431毫克

總鈉含量＝1708毫克

佔成人每日建議鈉攝入量約85％

2. 腸蛋麵

材料 鈉含量 即食麵1個 1144毫克 煎蛋1隻 133毫克 香腸1條 335毫克

總鈉含量＝1612毫克

佔成人每日建議鈉攝入量約81％

3. 火雞片芝士三文治

材料 鈉含量 麵包2片 436毫克 加工芝士 310毫克 火雞片1份 150毫克 三文治醬1湯匙 408毫克

總鈉含量＝1304毫克

佔成人每日建議鈉攝入量約65％

4. 火腿腸仔煎蛋方包早餐

材料 鈉含量 麵包1片 218毫克 煎蛋1隻 133毫克 香腸1條 335毫克 火腿1份 431毫克

總鈉含量＝1117毫克

佔成人每日建議鈉攝入量約56％

5. 香腸熱狗

材料 鈉含量 香腸1條 335毫克 熱狗包1個 217毫克 黃色芥末1茶匙 66毫克 Ketchup茄汁1湯匙 177毫克

總鈉含量＝795毫克

佔成人每日建議鈉攝入量約40％

2大健康進食貼士

雖然加工肉類不健康，但有時少不免會吃到，消委會就此分享了2大貼士，有助稍為減少進食加工肉所帶來的健康風險，大家不妨參考一下。

烹調加工肉類時，避免以煎炸、燒烤等的高溫烹調方法。（freepik）

1. 烹調加工肉類時，避免以煎炸、燒烤等的高溫烹調方法。

2. 進食加工肉類時，可同時進食含有豐富維他命C及抗氧化物的食物，例如奇異果、柑橘等，有助抑制N-亞硝基化合物在體內形成。

（全文完）