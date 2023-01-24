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手機電量｜消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快速充電原來一直做錯｜附鋰電池使用貼士

  • Cory
  • 2023年01月24日
手機電量｜消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快速充電原來一直做錯｜附鋰電池使用貼士

手機電量｜大家的智能電話使用多久，會開始出現電量「倒水」情況？我們要正確保養鋰電池，才可延長它的壽命，避免經常花費更換。電量耗盡才充電、經常充滿100%、充電後一直插上電源等習慣，會影響電池效能嗎？下文為你整理了消委會指出的5個令鋰電池減壽的壞習慣，並提供正確使用貼士。

不想手機電量倒水？消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快充超傷機｜附使用貼士
我們要正確保養鋰電池，才可延長它的壽命，避免經常花費更換。（Unsplash圖片）

沒電才充 電池快速減壽

你有試過起床時才發現電話電量只剩30%，但時間上只允許充到40%便要拔掉電源嗎？這樣的短暫充電又有沒有問題呢？消委會表示一般而言，經常性短暫充電並不會加速鋰電池老化，相反，待電量耗盡才充電，會加速電池老化。

不想手機電量倒水？消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快充超傷機｜附使用貼士
經常性短暫充電並不會加速鋰電池老化。（Unsplash圖片）

電量不要低過20%

消委會引述研究指，電量尚餘20%時就充電，鋰電池的壽命比起電量完全耗盡才充電，可長約5成！因此平常應盡量保持電量在20%至80%的範圍內，能有助延長鋰電池的壽命。

不想手機電量倒水？消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快充超傷機｜附使用貼士
電量盡量保持在20%至80%的範圍內。（Unsplash圖片）

經常充電至100%超錯！

將手機充到100%仍一直連住充電線使用，原來亦會加速電池老化！消委會指，充電後不宜一直插上電源，令鋰電池長期處於滿電狀態，又提醒用戶可考慮啟用電子產品特設的保護鋰電池的充電模式。開啟這個模式後，即使一直插上電源，產品亦只能充電至約60%的電量，又或是自動調節充電速度，減少手機處於滿電狀態的時間，有助減慢電池老化。

不想手機電量倒水？消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快充超傷機｜附使用貼士
將手機充到100%仍一直連住充電線使用，原來亦會加速電池老化！（Unsplash圖片）

快充會加速鋰電池老化

很多都市人都會手機不離身，當手機充電時特別「周身唔聚財」。為加快電子產品充電時間，不少人都會選擇有快速充電功能的的插頭和電線。不過，消委會就提醒，快充時，鋰電池的溫度通常會較高，這會加速鋰電池老化。如情況許可，建議使用較低的電壓及電流充電。

不想手機電量倒水？消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快充超傷機｜附使用貼士
快充時，鋰電池的溫度通常會較高。（Unsplash圖片）

溫度過高或過低 縮短電池壽命

大家冬天外遊時有試過因為當地氣溫太低，導致手機、相機自動關機嗎？千萬別小看這次「偶然的」自動關機。消委會表示，當溫度過高（約攝氏35度以上）或過低（約攝氏0度以下），均會縮短鋰電池壽命。因此在嚴寒環境下，建議盡量將不使用的鋰電池，例如相機的後備電池，和內置鋰電池的產品放入袋中保溫。

不想手機電量倒水？消委會5大充電壞習慣　經常充滿、快充超傷機｜附使用貼士
嚴寒環境下，建議盡量將不使用的鋰電池，和內置鋰電池的產品放入袋中保溫。（Unsplash圖片）

消委會鋰電池5個使用貼士

  • 選用原廠／品牌商譽良好的鋰電池、內置鋰電池的產品、充電線等，並選擇功率合適的充電器
  • 應避免鋰電池受到撞擊，或將其掉落地上，以免損壞
  • 鋰電池應放於乾燥陰涼地方，避免擺近衣物或易燃物品
  • 如鋰電池、充電線、充電器變形、損壞或過熱，應立即停用，並拔掉充電器的插頭
  • 應確保電子產品的系統為最新版本

（全文完）

有線生活
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問：短暫充電對手機電池有影響嗎？

答：經常性短暫充電並不會加速鋰電池老化…詳情按此

問：外國的冬天氣溫太低，導致手機自動關機，應該怎麼做？

答：在嚴寒環境下，建議盡量將內置鋰電池的產品放入袋中保溫…詳情按此

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