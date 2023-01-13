可樂殺精｜男生結婚6年不孕　被指常飲可樂令「精蟲暴跌」　醫生揭開真相

飲可樂真的會殺精不孕？有台灣醫生分享一宗案例，指一名30多歲男子與妻子結婚6年也未成功受孕，遭妻子懷疑是因為常喝可樂所致。二人求醫後，發現男子的精蟲確實有減少，但並非不孕的主要原因，最後醫生用2招成功助夫婦懷孕。

飲可樂真的會殺精不孕？（freepik）

可樂無法殺精

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心職行長兼外科醫生陳榮堅，日前在facebook專頁發文指，網絡上流傳「喝可樂會殺精」的說法其實是錯誤的觀念，不論是喝還是沖，可樂都沒辦法殺精。

不孕主因是體型肥胖

陳醫生分享了一宗案例，一名年約30歲、身高176cm、體重約130kg的男性患者，因為結婚6年仍未受孕，於是前在求醫。妻子在首次見醫生時，就問到會不會因為先生很愛喝可樂，所以造成不容易受孕。醫生檢查後發現該男子體型屬於肥胖，因此才引致不孕，需要透過減重來改善。

另外，泌尿科與婦產科亦為二人做生育分析，顯示男子精蟲數量只剩200多萬，較一般男性1,500萬少。

不孕主因是體型肥胖（freepik）

2招成功提升精蟲數量

醫生首先用內科方式為男子減重，大約治療半年，男子已瘦了20多公斤，精蟲數量回升到900萬左右。因男子覺得自己仍然年輕，想趁此機會回復到以前70多公斤，於是又做了減重手術，8個月後，男子體重已瘦到70公斤，精蟲數量上升至1,300萬。最終太太成功受孕，現在已經有兩個小孩了。

陳醫生總結，其實不是「可樂會殺精」，主要原因是它會讓你變胖，造成體重過重而增加不孕的機率。

世衛：50%不孕因素來自男性

世衛估計，全球有9％夫婦面對不孕問題，其中有50%是因為男性。台灣婦產科醫生陳保仁早前表示，有一對30多歲夫婦因為婚後2年仍未懷孕，於是到診求助，隨後發現妻子的輸卵管、卵巢等功能一切正常，丈夫卻一直不肯做檢查，甚至強調之前幾任女友都有因他懷孕。最後，醫生發現丈夫的精液連一條活精蟲也沒有，經泌尿科診斷，確定精子是沒有蟲頭，而一切都是因為他幼時患上「腮腺炎」所引起。

（全文完）