一線搜查｜師傅拆棚疑無扣安全帶　街坊大驚：以為自己有9條命？網民嘆「唔想見到啲恐怖嘢」

高空工作要做足安全措施，貪一時方便隨時出事。日前，將軍澳一名女街坊在社交平台分享照片，指看到一名裝修師傅在大廈外牆棚架行走，期間疑似沒有扣好安全帶，她大驚表示：「以為自己有9條命？」根據職安局指引，工人在進出及處身於棚架時，應配戴全身式安全帶，並將之扣掛於已驗證的繫穩點上，例如是有眼螺栓或流動式臨時防墮繫穩裝置。

將軍澳一名女街坊在社交平台分享照片，指看到一名裝修師傅在大廈外牆棚架行走，期間沒有扣好安全帶。（將軍澳主場＠FB）

師傅拆棚疑無扣好安全帶

昨日（12日）一名女街坊在Facebook群組「將軍澳主場」中發帖，上載了兩張照片，指有一名裝修師傅在大廈外牆唧玻璃膠後拆棚，期間沒有扣好安全帶「自由行走」：「裝修師傅以為自己有九條（命）？又冇扣安全帶，快過年唔想睇到意外發生。」

從照片可見，一名戴著黑色Cap帽及手套的裝修師傅，在大廈外牆的棚架位置進行工程，期間坐在棚架上，疑似沒有扣好安全帶。事主續指，如果師傅在進行工程期間，因沒有做足安全措施而發生意外，業主可能都要負上責任，形容「業主真係無辜」。

女街坊表示：裝修師傅以為自己有九條（命）？又冇扣安全帶，快過年唔想睇到意外發生。（將軍澳主場＠FB）

網民斥無安全意識「搵命博」

帖文一出，不少網民表示危險，又批評裝修師傅無安全意識「搵命博」，「唔想見到啲恐怖嘢，但有啲人就係咁，無安全意識」、「呢種高空工作，相信樓下都無劃開安全區域，除咗自身非常危險，是但跌支批落樓都可以攞命，唔係貪方便就可以罔顧安全的」、「打去勞工處啦，安全帽又冇，安全帶又冇」。

不過，亦有人爭論師傅到底有否扣好安全帶，「有著安全帶，只係褲式，唔係全身式」、「師傅嗰個唔係腰帶？睇唔清楚佢條帶，好似冇扣實任何嘢喎」、「有安全帶！但冇扣到任何地方，又有乜用呢？」而有網民則認為這些情況見慣不怪，「搭棚師傅佢哋通常唔掛安全帶」、「棚佬係咁㗎喎，10個上咗帶，11個都唔會扣」、「其實好多師傅都無做足安全措施，憑經驗貪快手」。

不少網民表示危險，又批評裝修師傅無安全意識「搵命博」。（將軍澳主場＠FB）

職安局：處身棚架應配戴全身式安全帶並扣好

根據職安局指引，工人應以安全途徑進出棚架，而在進出及處身於棚架時，應配戴全身式安全帶，並將之扣掛於已驗證的繫穩點上，例如是有眼螺栓或流動式臨時防墮繫穩裝置。

勞工處亦要求，進行高處工作時，承建商及僱主必須為工人提供附有下頷索帶（俗稱「帽帶」）的安全帽及防墮系統等措施。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁6個月。

根據職安局指引，工友進出及處身於棚架時，應配戴全身式安全帶，並將之扣掛於已驗證的繫穩點上。（Li Lin＠unsplash）

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