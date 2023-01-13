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2023兔年運程｜派利是千萬別做一件事　七師傅：否則損財氣　蔡興華教接財神｜開運秘笈

2023兔年運程｜派利是千萬別做一件事　七師傅：否則損財氣　蔡興華教接財神｜開運秘笈

2023兔年運程｜HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括楊天命師傅、七仙羽師傅蔡興華師傅等，為大家提供不同開運秘訣。2023兔年祈福的良辰吉日幾時？接財神應向哪個方位？不想破壞自身財氣，派利是千萬不要做這件事！即看師傅們解構開運秘笈！

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2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年｜年初一宜祈福

為了新一年事事順利，不少人會於新正頭祈福，蔡興華師傅就為大家解構2023兔年的良辰吉日。年初一凌晨一點半至翌日下午一點正，適宜上香或進行其他祈福活動。若新年想求個好運，祈求身體健康，就要挑個好時辰出行接貴氣、喜神和財氣！而年初一宜出行的吉時為凌晨一點半至翌日上午十一點，師傅特別提醒十一點過後那些時段，被稱為「截路空亡」，不是好時辰，大家要把握時間接福！

2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
蔡興華師傅為大家解構2023兔年的良辰吉日。（《開運秘笈 2023》截圖）

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2023兔年｜正確方向出行接福

年初一宜出行沾新年喜氣，蔡興華師傅說，於紙條事先寫下願望，於指定時間內出門，直走到大門口，按意願往不同方向走，回家後就把該紙條放入利是封，放進錢包、手袋、公事包等便可。那麼應該往哪個方向走呢？師傅表示，兔年想接有助升官的喜神，出行宜向西北方；接有利獲獎、榮獲勳銜的貴神，出行就宜向東北方；而接有利升職加薪的財神，出行則宜向東方。

2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
兔年想接有助升官的喜神，出行宜向西北方。（《開運秘笈 2023》截圖）
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接有利獲獎、榮獲勳銜的貴神。（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年｜年初二開年吉時

年初二開年，蔡興華師傅就建議做生意的朋友選個吉時開年。今年初二有「債不」，生意上不想有負債，蔡興華師傅說可以選在初一晚上十點後提前準備；若個人或家庭開年，可選凌晨十二點半至翌日下午一點。她還說初四、初五皆為破日，不建議開工，兔年開工吉日為初六。

2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
蔡興華師傅建議做生意的朋友選個吉時開年。（《開運秘笈 2023》截圖）
2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
兔年開工吉日為初六。（《開運秘笈 2023》截圖）

2023兔年｜派利是最好用新利是封

新年最重要講好意頭。不想破壞財氣，過年派利是的時候，利是封千萬不要破洞、皺巴巴或有字跡！七師傅說，新年講求齊整、圓滿，因此新一年必須使用新的利是封，否則會影響自身和對方的財氣。此外，近年興起用手機程式轉賬，方便快捷，不過七師傅就建議，傳統節日最好還是使用傳統方法，較能接收福氣。

2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
新年講求齊整、圓滿，因此新一年必須使用新的利是封！（《開運秘笈 2023》截圖）
2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
否則會影響自身和對方的財氣。（《開運秘笈 2023》截圖）
2023兔年運程｜新春派錯利是損財氣！蔡興華師傅擇吉日祈福接財神｜開運秘笈
七師傅建議，傳統節日最好還是使用傳統方法。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈 2023》
免費電視77台 HOY TV
星期一至五 晚上 9:00
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兔年運程｜新春千萬別穿這2顏色衫　否則行衰運　七師傅教趨吉避凶｜開運秘笈
2023兔年邊個區份當旺？全年行桃花運要點做？七師傅／蔡興華／謝柳汝教路｜開運秘笈
問：新正頭想祈福，應選哪一天？

答：年初一適宜上香或進行其他祈福活動…詳情按此

問：兔年開工吉日幾時？

答：兔年開工吉日為初六…詳情按此

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