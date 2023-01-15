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年廿八大掃除｜去除磁磚霉斑　YouTuber實測2招除霉不費力　最快60秒回復乾淨

年廿八大掃除｜去除磁磚霉斑　YouTuber實測2招除霉不費力　最快60秒回復乾淨

年廿八洗邋遢，廚房廁所的磁磚和玻璃膠常常因為潮濕而滋生霉斑，趁著一年一次大掃除，大家不妨運用梳打粉和漂白水兩大清潔法寶來去除罅隙霉斑，讓磁磚回復亮白潔淨，即看下文方法。

年廿八丨大掃除必學！2招去除磁磚霉斑不費力　YouTuber實測60秒回復乾淨
清潔霉斑全不費功夫（我是佐藤[email protected]

2大清潔法寶

廚房和廁所是家中最潮濕的地方，特別是最多積水的磁磚罅隙和鋅盆玻璃膠，因此很容易滋生霉菌。如果想有效清洗霉斑，可以選擇兩大法寶——漂白水和梳打粉來消滅黴菌及黴菌孢子。

漂白水覆蓋60秒即除霉斑

漂白水用途多，清潔霉斑起來更是全不費功夫。一般而言，只要將廚房紙或紗巾放在漂白水內均勻弄濕，然後貼在發霉磁磚上覆蓋約60秒就可以。如果是一些重災區，就可以對準該位置噴幾下再刷洗。一名分享家務常識的台灣YouTuber，在其頻道「我是佐藤SATO」實測了此做法，結果發現效果十分顯著，只需60秒即能去除霉斑。

年廿八丨大掃除必學！2招去除磁磚霉斑不費力　YouTuber實測60秒回復乾淨
覆蓋約60秒就可以（我是佐藤[email protected]
年廿八丨大掃除必學！2招去除磁磚霉斑不費力　YouTuber實測60秒回復乾淨
漂白水清潔霉斑效果顯著（我是佐藤[email protected]

梳打粉敷30分鐘即除霉斑

至於梳打粉，只要加水混成梳打粉糊，再敷在發霉地方上等待30分鐘或以上，最後用刷子刷走霉斑即可。如遇上嚴重及頑固霉斑，就要敷2小時或以上。

漂白水切忌混白醋

如果家有小朋友和寵物，建議先使用梳化打去清潔。

漂白水屬化學物品，使用時切忌不能混合白醋，因為兩者加起來不但不會令效果加倍，反而會產生化學反應，釋出有害氣體。此外，漂白水混合其他清潔用品可導致氧化能力大減，隨時有機會失去漂白和殺菌功能。例如混合酸性清潔劑或潔廁劑，就有可能產生有毒氣體，故建議用完清潔劑，用水過清後，才用漂白水消毒。

（全文完）

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如果家有小朋友和寵物，用甚麼清潔比較好？

建議先使用梳化打去清潔。詳情

漂白水可混合其他清潔劑嗎？

不可以，會釋出有害氣體。詳情

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