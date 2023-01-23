2023兔年運程｜新年剪頭髮、派利是7大禁忌　七師傅警告別亂做　否則全年衰運｜開運秘笈

2023兔年運程｜HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括楊天命師傅、七仙羽師傅、蔡興華師傅等，為大家講解農曆新年不同禁忌。衣服不應穿哪些顏色？想身體健康，錢包原來不能放一樣物品！派利是做錯一件事更會破壞自身財氣！即看下文避開新年禁忌！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈》（《開運秘笈》截圖）

節目邀請到七仙羽師傅為大家講解農曆新年不同禁忌。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜【新年禁忌1】亂剪頭髮 成年走霉運！

七師傅勸籲大家新年期間，盡量不要亂剪頭髮。她說2023年不少日子都會觸犯忌諱，有些日子剪了頭髮可能會生病三個月，甚至立刻破財。因此新年剪髮需要先擇吉日，否則整年都將走霉運！不過七師傅說，如若不小心「剪錯頭髮」，就念經、做善事、多做功德等行為都可彌補，以避免行霉運。

七師傅勸籲大家新年期間，盡量不要亂剪頭髮。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜【新年禁忌2】亂丟頭髮影響運勢

頭髮不能亂剪，原來剪完的頭髮亦不應亂丟！一般我們剪髮後便會順手丟進垃圾桶，待運到垃圾堆填區。七師傅解釋，堆填區充滿很多細菌和蚊蟲，當擁有我們血脈的頭髮混在這樣的環境下，其實會對自己的運勢不利。她建議若自己在家中修剪頭髮／梳頭後，可把掉落的頭髮儲起並埋到人煙稀少的郊外。師傅提醒，選擇有太陽照射的地方，頭髮就更能代替我們吸收能量。

頭髮不能亂剪，原來剪完的頭髮亦不應亂丟！（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜【新年禁忌3】過年忌穿深色！

不少人都關心過年穿衣禁忌，七師傅表示過年時，應避免穿著深色衣物，包括黑色、深灰色。因為新年是喜慶節日，代表新一年有新開始，若穿深色衣物，容易吸引不好的磁場。她建議穿著鮮色衣物，例如粉紅色、金色、紅色等，粉紅色代表人緣，金色代表財富，紅色則代表人緣、熱情、前景。

七師傅表示過年時，應避免穿著深色衣物，包括黑色、深灰色。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜【新年禁忌4】穿黃色觸犯天神

七師傅又特別提醒大家，新年千萬不要穿黃色的胸圍、內褲。由於黃色是天神的色，穿上可能會觸犯天神，將走霉運，因此她建議新年盡量穿著紅色或鮮色內衣。

由於黃色是天神的色，穿上可能會觸犯天神，將走霉運。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜【新年禁忌5】利是封忌破洞

新年最重要講好意頭。不想破壞財氣，過年派利是的時候，利是封千萬不要破洞、皺巴巴或有字跡！七師傅說，新年講求齊整、圓滿，因此新一年必須使用新的利是封，否則會影響自身和對方的財氣。此外，近年興起用手機程式轉賬，方便快捷，不過七師傅就建議，傳統節日最好還是使用傳統方法，較能接收福氣。

過年派利是的時候，利是封千萬不要破洞、皺巴巴或有字跡！（istock圖片）

兔年運程｜【新年禁忌6】忌用黑色錢包

七師傅提醒大家新的一年，錢包必須保持乾淨，還要挑選適宜的顏色，而最好的顏色就是代表財富的黃色和金色！她又提到避免選用黑色、藍色、粉紅色錢包，容易破財和見赤字。

避免選用黑色、藍色、粉紅色錢包，容易破財和見赤字。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜【新年禁忌7】銀包忌放診症咭

除了錢包顏色，要留意裡面放的東西。不少人看病後，會將診症咭或醫生卡片放於錢包內，以便登記，七師傅說萬萬不可！她解釋，將診症咭或醫生卡片放於錢包內，反而會吸引更多病症，增加看病機會。

將診症咭或醫生卡片放於錢包內，反而會吸引更多病症，增加看病機會。（《開運秘笈》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

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《開運秘笈 2023》

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