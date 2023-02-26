銀座酒店11大推介　最平$374！免費溫泉／30秒到車站／無印主題／可8人同住

銀座酒店2023｜去東京旅行，逛街購物相信是主要行程之一。而東京銀座不但有購物天堂之稱，而且交通四通八達，絕對是不錯的住宿之選。《有線生活》今次為大家介紹11間銀座酒店，當中有無印良品酒店、30秒到車站、天然溫泉、可8人同住的大房型等，人均低至$374，性價比十分高。

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東京銀座不但有購物天堂之稱，而且交通四通八達。（Clement Souchet＠unsplash）

10間銀座酒店

銀座酒店｜1. 銀座頂級超級酒店（Super Hotel Premier Ginza）－銀座唯一天然溫泉酒店

銀座頂級超級酒店位於東京的中央區，距離東銀座地鐵站只需步行5分鐘。酒店以天然、有機、智能為概念。酒店設有溫泉大眾澡堂，由奧湯河原的溫泉源泉直送，是銀座目前唯一提供天然溫泉的酒店。而且客人可以透過房內的電視查看溫泉的擁擠情況，十分方便。

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銀座頂級超級酒店。（booking.com）

距離東銀座地鐵站只需5分鐘路程。（agoda）

酒店設有溫泉大眾澡堂，由奧湯河原的溫泉源泉直送。（agoda）

是銀座目前唯一提供天然溫泉的酒店。（agoda）

銀座頂級超級酒店（Super Hotel Premier Ginza）

地址：東京都中央區銀座3丁目11番15號

交通：東銀座地鐵站步行5分鐘

價格：HK$422起／晚（人均HK$211）

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銀座酒店｜2. 東京汐留皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome）－俯瞰東京鐵塔夜景

東京汐留皇家花園酒店步行前往新橋站約3分鐘、汐留站約1分鐘、銀座約6分鐘，而且有利木津巴士直達成田機場及羽田機場，十分方便。酒店位於資生堂汐留大樓的24至38樓，全部客房皆在26樓以上，視野開揚，夜景令人讚歎不絕，部分客房更能看到東京鐵塔。

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東京汐留皇家花園酒店步行前往新橋站約3分鐘、汐留站約1分鐘、銀座約6分鐘。（booking.com）

東京汐留皇家花園酒店夜景令人讚歎不絕。（booking.com）

全部客房皆在26樓以上，部分客房更能看到東京鐵塔。（booking.com）

東京汐留皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome）

地址：東京都港區東新橋1-6-3

交通：新橋站，步行3分鐘／汐留站，步行1分鐘／銀座，步行6分鐘

價格：HK$1159起／晚（人均HK$579.5）

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銀座酒店｜3. 銀座大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Ginza）－30秒到達銀座1丁目站

銀座大和ROYNET酒店距離銀座1丁目站只需步行30秒，樓下有便利店和大國藥妝，前往歌舞伎座及購物商場「GINZA SIX」亦僅10分鐘的步行路程，位置十分便利。酒店提供多款房型，而且所有客房均為18平方公尺以上，即使放置了行李箱，也能確保擁有寬敞的空間。

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銀座大和ROYNET酒店距離銀座1丁目站只需步行30秒。（booking.com）

酒店提供多款房型，擁有寬敞的空間。（booking.com）

銀座大和ROYNET酒店所有客房均為18平方公尺以上。（booking.com）

銀座大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Ginza）

地址：東京都中央區銀座1丁目13-15

交通：銀座1丁目站，步行30秒

價格：HK$899起／晚（人均HK$449.5）

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銀座酒店｜4. 銀座名鐵穆瑟酒店（HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）－最多可供8人同住

銀座名鐵穆瑟酒店距離東銀座站、新橋站僅步行6分鐘，而且能夠直達羽田或成田機場，樓下亦有便利店及24小時的驚安殿堂，地理位置很方便。酒店提供多款房型，除了雙人房，更有2間臥室相連的客房，最多可供8人入住，絕對是大家庭、一班朋友旅行的住宿之選。

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座名鐵穆瑟酒店距離東銀座站、新橋站僅步行6分鐘。（booking.com）

酒店提供多款房型，除了雙人房，更有2間臥室相連的客房。（booking.com）

銀座名鐵穆瑟酒店絕對是大家庭、一班朋友旅行的住宿之選。（booking.com）

銀座名鐵穆瑟酒店（HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）

地址：東京都中央區銀座1丁目13-15

交通：銀座1丁目站，步行30秒

價格：HK$748起／晚（人均HK$374）

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銀座酒店｜5. 千禧三井花園酒店東京（Millennium Mitsui Garden Hotel Tokyo）－獨有金箔房

千禧三井花園酒店距離東銀座站僅步行1分鐘、銀座站步行2分鐘。酒店提供多款房型，除了雙人房、三床房，更有2款概念房，包括：御本木（Mikimoto）化妝品珍珠房及金箔房。其中金箔房為使用金澤製作傳統金箔「緣付」，「箔座」所產出的獨特金箔，令客房有種更高級的奢華感受。

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千禧三井花園酒店距離東銀座站僅步行1分鐘、銀座站步行2分鐘。（booking.com）

酒店提供多款房型，除了雙人房、三床房等。（booking.com）

金箔房為使用金澤製作傳統金箔「緣付」，「箔座」所產出的獨特金箔，令客房有種更高級的奢華感受。（booking.com）

千禧三井花園酒店東京（Millennium Mitsui Garden Hotel Tokyo）

地址：東京都中央區銀座5-11-1

交通：東銀座站，步行1分鐘／銀座站，步行2分鐘

價格：HK$1199起／晚（人均HK$599.5）

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銀座酒店｜6. 皇家花園CANVAS銀座8（The Royal Park Canvas – Ginza 8）－5分鐘到銀座站

皇家花園CANVAS銀座8酒店地理位置很好，位於銀座七丁目資生堂對面，距離銀座站步行5分鐘，附近有大型超市、便利店及驚安殿堂等。酒店除了設有健身室，亦有一個公共區域，設有多組梳化、椅子供住客休息聊天。而房間內的電視亦能觀看YouTube和Netflix。

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皇家花園CANVAS銀座8酒店地理位置很好，位於銀座七丁目資生堂對面.（booking.com）

有一個公共區域，設有多組梳化、椅子供住客休息聊天。（booking.com）

酒店附近有大型超市、便利店及驚安殿堂等。（booking.com）

皇家花園CANVAS銀座8（The Royal Park Canvas – Ginza 8）

地址：東京都中央區銀座八丁目9番4號

交通：銀座站，步行5分鐘

價格：HK$1316起／晚（人均HK$658）

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銀座酒店｜7. AC萬豪銀座酒店（AC Hotel by Marriott Tokyo Ginza）－2分鐘到GINZA SIX

AC萬豪銀座酒店距離東銀座站，僅步行3分鐘，前往購物商場「GINZA SIX」亦只需2分鐘路程，十分方便。酒店一共有296間客房，以簡約設計為主，每房均有55寸大電視。另外，酒店亦提供有助眠功效的薰衣草香囊，非常貼心。值得一提的是，酒店AC Kitchen是採用住宅廚房的空間設計，食客能看見廚師現場烹飪，除了早餐，亦有提供午餐及晚餐。

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AC萬豪銀座酒店距離東銀座站，僅步行3分鐘，前往購物商場「GINZA SIX」亦只需2分鐘路程。（booking.com）

酒店一共有296間客房，以簡約設計為主，每房均有55寸大電視。（booking.com）

酒店AC Kitchen是採用住宅廚房的空間設計。（booking.com）

AC萬豪銀座酒店（AC Hotel by Marriott Tokyo Ginza）

地址：東京都中央區銀座6-14-7

交通：東銀座站，步行3分鐘

價格：HK$2794起／晚（人均HK$1397）

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銀座酒店｜8. 銀座五丁目三井花園飯店（Mitsui Garden Hotel Ginza gochome）－步行1分鐘到東銀座站

銀座五丁目三井花園飯店位置優越，距離東銀座站僅步行1分鐘、銀座站4分鐘，而且鄰近築地及購物商場「GINZA SIX」。酒店一共有338間客房，提供多款房型，以日式典雅風格為主，房間亦舒適寬敞。酒店設有大浴場，健身室等，讓住客可以放鬆身心。

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銀座五丁目三井花園飯店位置優越，距離東銀座站僅步行1分鐘、銀座站4分鐘。（booking.com）

酒店設有大浴場，健身室等，讓住客可以放鬆身心。（booking.com）

酒店一共有338間客房，提供多款房型，以日式典雅風格為主。（booking.com）

銀座五丁目三井花園飯店（Mitsui Garden Hotel Ginza gochome）

地址：東京都中央區銀座5-13-15

交通：東銀座站，步行1分鐘／銀座站，步行4分鐘

價格：HK$1030起／晚（人均HK$515）

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銀座酒店｜9. 東京銀座凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Ginza Tokyo）－提供免費咖啡

東京銀座凱悅尚萃酒店位於東京中心地帶，距離銀座站只需步行3分鐘，商務區和休閒購物區都在附近，前往歌舞伎座劇場、築地、表參道、澀谷等都很方便，位置十分優越。酒店定位是兼顧商務和休閒，吸引年輕且有消費能力的多任務旅客。酒店有164間客房，房間不但寬敞，裝修風格舒適，選用的家具都相當考究，而且每間客房都有咖啡機，每天會提供4個免費膠囊，咖啡愛好者絕不能錯過。

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東京銀座凱悅尚萃酒店位於東京中心地帶，距離銀座站只需步行3分鐘。（booking.com）

酒店有164間客房，房間不但寬敞，裝修風格舒適。（booking.com）

酒店定位是兼顧商務和休閒，選用的家具都相當考究。（booking.com）

東京銀座凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Ginza Tokyo）

地址：東京都中央區銀座6丁目6-7

交通：銀座站，步行3分鐘

價格：HK$4237起／晚（人均HK$2118.5）

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銀座酒店丨10. 東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）－距離東銀座站步行2分鐘

東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店，主打德國音樂家巴哈的音樂及養生美食。酒店距離東銀座站步行2分鐘，一共有144間客房，共提供16種房型，包括單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。

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東京銀座巴赫大酒店於2021年11月開幕，是一間以音樂為主題的酒店。（booking.com）

酒店一共有144間客房，共提供16種房型。（booking.com）

有單人、雙人及四人房，部分房型更能眺望銀座夜景。（booking.com）

東京銀座巴赫大酒店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）

地址：東京都中央区銀座5-13-12

交通：東銀座站，步行2分鐘

價格：約HK$1587起／晚（人均HK$793.5）

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銀座酒店丨11. 銀座無印良品酒店（Muji Hotel Ginza）－無印Fans必住

Muji Hotel Ginza是日本首間無印良品酒店，酒店顧名思義由裝修、家俱，以及日用品等，都是以一貫簡約風格為主，沿用自家品牌。酒店距離銀座一丁目站僅步行3分鐘，不論羽田或成田機場都有直達車，而且樓下便是MUJI 旗艦店。酒店一共有79間客房，提供9種房型，最多可4人同住。

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Muji Hotel Ginza是日本首間無印良品酒店。（booking.com）

酒店一共有79間客房，提供9種房型，最多可4人同住。（booking.com）

銀座無印良品酒店由裝修、家俱，以及日用品等，都是以一貫簡約風格為主，沿用自家品牌。（booking.com）

銀座無印良品酒店（Muji Hotel Ginza）

地址：東京都中央區银座3丁目3番5號6樓

交通：銀座一丁目站，步行3分鐘

價格：HK$2133起／晚（人均HK$1066.5）

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（全文完）