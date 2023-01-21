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食生牛肉後男子腸痛　服杜蟲藥排2米「恐怖寄生蟲」　5大感染寄生蟲症狀

  • 雪翎
  • 2023年01月21日
食生牛肉後男子腸痛　服杜蟲藥排2米「恐怖寄生蟲」　5大感染寄生蟲症狀

生食牛肉可感染寄生蟲！泰國一名男網紅因經常吃生牛肉而感染寄生蟲，他服用杜蟲藥後，肛門排出一條約2米長的白色寄生蟲，十分恐怖。本港衞生署曾指出，感染寄生蟲後會出現5大健康問題，輕則腹瀉嘔吐，重則可造成嚴重併發症。

食物安全丨男子常食生牛肉　服杜蟲藥後排2米寄生蟲　衞生署教11個預防及治理方法
泰國男網紅因經常吃生牛肉而感染寄生蟲（抖音截圖）

吃生牛肉排出2米寄生蟲

根據泰國媒體報導，當地一名28歲的男網紅Amarit Chuetamuen在其抖音帳號「tex2499」分享排出寄生蟲經歷。Amarit經常進食一種用生牛肉片配上辣醬的菜式，在過去3年也沒有腸痛不適，不過他日前就拍片表示自己服用杜蟲藥後，下身突然有不明東西滑落，後來更驚見肛門排出一條約2米長的白色寄生蟲。他指該條寄生蟲是縧蟲，感染原因是常吃生牛肉所致，因此他提醒喜愛生肉的人要盡量避免再吃，以免受寄生蟲感染。

食物安全丨男子常食生牛肉　服杜蟲藥後排2米寄生蟲　衞生署教11個預防及治理方法
Amarit Chuetamuen分享排出寄生蟲經歷（抖音截圖）
食物安全丨男子常食生牛肉　服杜蟲藥後排2米寄生蟲　衞生署教11個預防及治理方法
排出約2米長的白色寄生蟲（抖音截圖）

縧蟲會寄生人體小腸內

根據香港衞生署資料，Amarit所感染的縧蟲體形扁平，可長至6米以上，身體有節，呈白色或淺黃色。縧蟲寄生在人體的小腸內，蟲卵經糞便排出體外。如蟲卵被豬或牛吃下，會在其體內生長為縧蟲囊，附在豬、牛體內。此外，有些縧蟲的幼蟲可以存在於淡水魚和海水魚。人若進食了未經煮熟的受污染豬肉、牛肉或魚，便可能受感染。

感染寄生蟲5大症狀

寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量的寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

  1. 腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉。
  2. 體重減輕。
  3. 肛門痕癢。
  4. 如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段。
  5. 如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎。
食物安全丨男子常食生牛肉　服杜蟲藥後排2米寄生蟲　衞生署教11個預防及治理方法
縧蟲體形扁平，可長至6米以上（抖音截圖）

衞生署11個預防方法

想預防寄生蟲，就要保持良好的個人衞生及食物衞生，包括：

  1. 經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後。
  2. 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔手亦為有效方法。
  3. 定期修剪指甲。
  4. 勸阻小童不要吮吸手指或搔抓肛門範圍。
  5. 在田裏工作時須穿上鞋子。
  6. 只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。
  7. 從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。
  8. 避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉。
  9. 食物應徹底清洗。
  10. 確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物。
  11. 處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開 （分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

（全文完）

有線健康
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縧蟲是什麼樣？

縧蟲體形扁平，可長至6米以上，身體有節，呈白色或淺黃色。詳情

如體內有大量寄生蟲，會有什麼症狀？

可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎。詳情

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