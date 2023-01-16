鼻竇炎｜盧巧音牙肉腫痛須做手術　懶理可致腦膜炎｜附常見症狀

歌手盧巧音近日在社交平台上發文，表示過去兩個月一直受牙肉腫痛困擾，照X光後未有發現異樣，但持續流鼻涕。經耳鼻喉專科醫生檢查後，發現她患上鼻竇炎，情況嚴重得需要入院做手術。鼻竇炎一般因感染引起，若不及時治療，長期感染會變成慢性鼻竇炎，病人可能會出現中耳積水、支氣管炎，甚至腦膜炎的風險。

歌手盧巧音近日在社交平台上發文，表示過去兩個月一直受牙肉腫痛困擾。（IG＠candynurilum ）

牙肉腫痛 不以為然

歌手盧巧音於1月12日在Instagram發文，並上載數張照片，其中幾張照片見她躺在病床，且手背插有針孔的照片。帖文中，她提到自己11月起出現牙痛，照X光只見牙肉腫脹，沒有發現牙齒出現問題，不過就一直持續流鼻涕。當時她已懷疑自己患上鼻竇炎，但就不以為然。後來她終於去了看醫生，被轉介至耳鼻喉專科，並接受電腦掃描（CT Scan），醫生就對她說：「要做手術啦」。

歌手盧巧音11月起出現牙痛，照X光只見牙肉腫脹，沒有發現牙齒出現問題。（IG＠candynurilum ）

盧巧音表示，醫生告訴她鼻竇積聚了一些物質，若不及時清走，復發的話會很嚴重，於是立刻排期進行手術。幸好，她進行手術後已沒有大礙，更感謝醫護人員令她多了解了這個病。

醫生告訴她鼻竇積聚了一些物質，若不及時清走，復發的話會很嚴重。（IG＠candynurilum ）

鼻竇炎

根據台灣衛生福利部資料，鼻竇炎常因感染引起。煙、灰塵或一些非過敏原的刺激物，只要容易引起鼻黏膜的纖毛清潔功能受損，或鼻粘膜腫脹及鼻竇開口阻塞，造成鼻竇黏液的滯留，就會讓病原有機會在鼻竇中生長繁殖，導致鼻竇炎。

常見症狀：

鼻塞

鼻涕倒流

黃／綠色鼻涕

咳嗽

黏稠黃綠色痰

少數急性鼻竇炎病人會出現發燒、倦怠、畏寒、嚴重頭痛等症狀。

鼻竇炎常因感染引起。（Unsplash圖片 ）

嚴重可致腦膜炎

嚴重的鼻竇炎病人可能會有臉頰或眼眶周圍脹痛、頭痛、口臭、嗅覺功能變差等問題。若感冒症狀超過兩週，或反覆不定時，應盡早向耳鼻喉科專科醫生求診，以確定是否患上鼻竇炎。否則長期感染會變成慢性鼻竇炎，病人可能會出現耳悶塞感、中耳積水、支氣管炎、氣喘、甚至腦膜炎的風險。

（全文完）