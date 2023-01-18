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兔年2023｜ 農曆新年乍暖還寒　體虛要進補　中醫教煮泥鰍補血湯

兔年2023｜ 農曆新年乍暖還寒　體虛要進補　中醫教煮泥鰍補血湯

香港連日寒冷，天文台預料要到1月22日兔年大年初一，最高氣溫才會回升至20度以上，但到了初二及之後數天，最高溫度都只得18度。天氣乍暖還寒，《有線健康》邀請註冊中醫李灼珊，分享冬季的養生補血貼士。

兔年2023｜ 農曆新年乍暖還寒　體虛要進補　中醫教煮泥鰍補血湯
李醫師說，冬至對體質較虛弱人士來說，是進補的最佳時機。（istock）

秋收冬藏 冬季宜進補

還有幾天，就是送虎迎兔農曆新年了！但香港的天氣總是冷幾日、暖幾日，早晚溫差大，體虛的人士可能一日內經歷夏季和冬季，穿什麼衣服成為最大煩惱。「中華中醫中心」註冊中醫、中醫內科博士李灼珊表示，這季節除了穿衣「寧多莫少」，更重要是養生補血，對抗一早一晚的寒氣。

「我們中醫，有所謂秋收冬藏，其實是一個自然界定律，而自然定律也是中醫養生的基礎。」李醫師說，「冬天在自然界是陰盛陽衰，這時，人體內亦同樣陰盛陽衰，所以是一般體質較虛弱人士進補的最佳時機。」

兔年2023｜ 農曆新年乍暖還寒　體虛要進補　中醫教煮泥鰍補血湯
李醫師推薦以泥鰍補血，不單效果好，街市也不難買到。（網上圖片）

泥鰍補血效果好

冬季進補的關鍵是「食補」，即利用食物的性質去補身體的虛，從而糾正人體陰陽的偏差，例如用羊肉、狗肉（中醫學上狗肉對補虛很有用，當然香港是禁止食用的，也有其他肉類可代替）、水鴨、烏龜、水魚，甚至家常食用的牛肉、白鴿、雞、魚……等，只要和溫補的中藥材一起燉湯，便可有進補的效用。

而魚類之中，李醫師特別推薦以泥鰍補血，比其他魚效果更好，街市也不難買到。

【食譜】泥鰍補血湯

材料：泥鰍魚1斤，瘦肉半斤，黨參5錢，圓肉5錢，當歸3錢，紅棗3枚，生薑1兩。

做法：泥鰍洗淨去腸，然後用沸水燙過去除黏液，用油和薑炒至黃色後加水6碗，再加入其他材料，慢火煲2小時便可。

功效：補氣補血。

註冊中醫李灼珊 （資料圖片）

（全文完）

有線健康

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問：冬天應該進補嗎？

答：李灼珊醫師表示，冬天人體陰盛陽衰，是體質較虛弱人士進補的最佳時機。…👉🏻 詳情按此

問：進補有甚麼方法？

答：冬季進補的關鍵是「食補」，即利用食物的性質去補身體的虛，從而糾正人體陰陽的偏差… 👉🏻 詳情按此

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