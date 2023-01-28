消委會20吸塵機評比2023　Dyson／LG／小米／邊部性價比高？4部高分款最平$6,000有找

消委會吸塵機｜新一年新開始，當然要徹底進行一次大掃除！消費者委員會（消委會）近日為市面20款無線直立式吸塵機作測試，發現樣本間的續航力及吸力維持表現差異頗大，其中有4款獲4星總評分，是今次測試最高分的樣本。消委會提醒，用家購買前宜先了解不同型號的規格及表現，才選擇切合自身需要的吸塵機。

消委會20款立式吸塵機評比（freepik）

消委會吸塵機｜4款吸塵機特設拖地功能

無線直立式吸塵機的優點是慳位及靈活，大部分型號為可拆卸手提式配合長吸管的設計，方便用戶清理地上塵埃，亦可為檯凳或梳化吸塵。是次測試的20款樣本皆以內置的鋰離子（Li-Ion）電池推動，不可以於充電時吸塵，售價由$938至$9,280。

「LG」、「特福Tefal」X-Force 11.60 Aqua、「飛利浦Philips」XC8347/61及「小米」G10吸塵機特設拖地功能，進行吸塵時可釋出清水抹地，當中「LG」更設有集充電、收納及自動清理設計的充電座，可連接至智能手機操控。

無線直立式吸塵機的優點是慳位及靈活（freepik）

消委會吸塵機｜20款直立式吸塵機評比

消委會吸塵機｜【1】Miele Triflex HX2 Cat&Dog

Miele Triflex HX2 Cat&Dog（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【2】Dyson V12 Detect Slim Absolute

Dyson V12 Detect Slim Absolute（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【3】LG A9T-Ultra

LG A9T-Ultra（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【4】Dyson V15 Detect Absolute

Dyson V15 Detect Absolute（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【5】Philips XC8043/61 SpeedPro Max

Philips XC8043/61 SpeedPro Max（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【6】Miele Triflex HX1 Facelift

Miele Triflex HX1 Facelift（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【7】Bosch BCS8224GB Series 8 Unlimited Gen 2

Bosch BCS8224GB Series 8 Unlimited Gen 2（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【8】Tefal Air Force 360 Flex Pro TY9471

Tefal Air Force 360 Flex Pro TY9471（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【9】Tefal X-Force 11.60 Aqua TY9890

Tefal X-Force 11.60 Aqua TY9890（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【10】Philips XC8347/61

Philips XC8347/61（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【11】Dreame V10

Dreame V10（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【12】Bosch BCS712GB Unlimited 7

Bosch BCS712GB Unlimited 7（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【13】小米 G10

小米 G10（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【14】Dyson V8 Slim Fluffy

Dyson V8 Slim Fluffy（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【15】Bosch BBH3230GB Flexxo Gen2

Bosch BBH3230GB Flexxo Gen2（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【16】Tefal X-Pert 3.60 TY6935

Tefal X-Pert 3.60 TY6935（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【17】Electrolux WQ61-1OGG

Electrolux WQ61-1OGG（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【18】Anker eufy T2501 HomeVac S11 Go

Anker eufy T2501 HomeVac S11 Go（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【19】Dyson Omni-glide

Dyson Omni-glide（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜【20】小米 米家Lite

小米 米家Lite（有線生活製圖）

消委會吸塵機｜吸淨能力、續航力、省電程度評比

「Miele」Triflex HX2、「Dyson」及「LG」的整體吸淨能力評分較高，獲4.5點評分。「飛利浦Philips」在續航力方面表現較好，量得的使用時間均超過28分鐘，獲4點評分。至於省電程度方面，除「LG」外，有16款均獲3.5點或以上評分。

消委會吸塵機｜5款總評分良好且售價較低

想入手的朋友注意，「Miele」Triflex HX2 Cat&Dog、「Dyson」V12 Detect Slim Absolute及V15 Detect Absolute、「LG」A9T-Ultra的總評分較高，有4星，售價為$5,980至$9,280。

如果預算有限，又想入手總評分不俗的型號，則可選擇「飛利浦Philips」XC8043/61 SpeedPro Max、「特福Tefal」Air Force 360 Flex Pro TY9471、「Dreame」V10、「Bosch」BCS712GB Unlimited 7及「小米」G10，它們的售價均不超過4,000元。留意有些樣本續航力較短暫，較宜於細範圍吸塵使用。

（全文完）