一線搜查｜女子花費1.8萬箍牙　消委會揭無牙醫跟進　戴隱形牙套致牙齒劇痛、牙縫變闊

隱形牙套｜牙齒整齊能予人一個好印象，近年愈來愈多人箍牙，當中新興的隱形牙套矯齒療程甚受歡迎。不過消委會調查發現，部份療程原來沒有牙科檢查及牙醫跟進。有人花費1.8萬元購買療程，結果只獲職員跟進，其後事主更出現牙齒劇痛、牙齦萎縮等情況。另外，專家亦分享了箍牙4大常見問題， 如有意箍牙的人士，不妨參考一下。

近年愈來愈多人箍牙，當中新興的隱形牙套矯齒療程甚受歡迎。（Diana Polekhina＠unsplash）

女子花1.8萬買隱形牙套療程

消委會早前接獲投訴，投訴人林小姐於一間牙套公司，花費18,000元購買隱形牙套矯齒療程，整個療程只由一名公司職員評估，並聲稱公司有多年經驗，而且背後有專業團隊，牙套在美國製造及已獲FDA認證，表示有信心很快便可完成矯齒療程。

林小姐於一間牙套公司，花費18,000元購買隱形牙套矯齒療程。（freepik）

突無法戴上牙套 揭牙齦萎縮

結果林小姐在佩戴第9副牙套時，出現牙齒劇痛、神經痛、牙縫變闊的情況，於是聯絡牙套公司，惟公司職員只著她休息幾日及多用漱口水，表示有消毒和麻痺作用，並謂箍牙過程必定會有痛楚。而2個月後，林小姐佩戴第13副牙套時，發現上排牙齒無法套上牙套，並感到痛楚，當她對比之前的牙齒照片後，更發現牙齦有萎縮的情況。她再次聯絡該公司，惟該公司多番迴避，只建議她使用漱口水及暫時停止戴牙套。

林小姐佩戴第13副牙套時，發現上排牙齒無法套上牙套。（freepik）

牙套公司對投訴諸多推搪

林小姐其後要求與牙套公司的負責人面談，但最終只獲一位自稱助理的職員與她會面，該職員對於其質詢及退款要求，表示不了解及不能做決定，只表示會將要求告知公司負責人。惟林小姐要求與負責人聯絡時，該公司卻諸多推搪。

林小姐就此向消委會投訴，該公司回覆消委會表示，可扣除林小姐已使用的服務及牙套費用，按比例退回約$5,800。而林小姐則認為牙套公司未能提供適切的服務，故不接受相關退款。

4大箍牙常見問題

消委會提醒，箍牙是一項專業的服務，必須由註冊牙醫進行並監察的醫學治療，惟市面上有些牙套公司卻將之包裝成一般商品及服務，讓大眾自行佩戴，期間並無註冊牙醫監察箍牙進度，若出現問題時，有可能會對牙齒造成永久性的傷害，同時亦難以追究責任。另外，消委會亦分享了專家對箍牙的意見，本文為大家集合了4大箍牙常見問題，大家不妨參考一下。

箍牙是一項專業的服務，必須由註冊牙醫進行並監察的醫學治療。（freepik）

1. 箍牙前有甚麼準備？

衞生署指出，在箍牙前應確保整體口腔健康，如發現有蛀牙、牙髓病及牙周病等，必須先處理。另外，箍牙前進行X光檢查亦十分重要，包括詳細檢視牙齒數量及生長狀態、牙槽骨及顎骨之狀況、上下顎骨的相互關係及牙齒與顎骨間之角度等。

在箍牙前應確保整體口腔健康，如發現有蛀牙、牙髓病及牙周病等，必須先處理。（freepik）

2. 如箍牙前未有進行全面檢查，有甚麼後果？

香港牙醫學會理事及牙齒矯正科專科楊日昌醫生表示，若沒有進行相關檢查，便進行箍牙療程，會因沒有精確的診斷而難以制定正確治療計劃，更加不能達到理想的矯正效果，假若有牙齒隱患，更有機會令病情惡化。

再者，箍牙前進行X光檢查十分重要，因貿然移動牙齒，有機會將牙齒移動到不適當的位置，甚至離開牙槽骨，令牙齒和牙肉出現併發症，例如：牙齦和牙骨萎縮，甚至牙齒壞死，部分傷害更是永久性，屆時要進行修復便更困難。

若沒有進行相關檢查，便進行箍牙療程，會因沒有精確的診斷而難以制定正確治療計劃。（freepik）

3. 小童、長者適合箍牙嗎？

楊日昌續指，箍牙基本上沒有年齡限制，美國矯齒學會及香港矯齒學會建議小童在7歲或之前便可接受首次矯齒科醫生檢查，以便及早進行一些早期治療，例如：上顎及下顎生長不勻稱、倒及牙等。

而長者亦可以因應需要，例如：咬合問題或缺齒引致牙齒移位而進行箍牙。不過，楊日昌補充，由於長者的新陳代謝較慢，牙齒移動所需的時間相對可能較長。

美國矯齒學會及香港矯齒學會建議小童在7歲或之前便可接受首次矯齒科醫生檢查。（freepik）

4. 哪些人不適合箍牙？

衞生署表示，牙齒或牙肉健康欠佳的人士，應先改善口腔衞生及健康狀態，否則不太適合箍牙。因佩戴牙箍時，會阻礙清潔口腔，上述人士會較易形成蛀牙或牙周病。另外，患有嚴重疾病或情緒病的人士都不太適合箍牙，因箍牙治療需要數年時間，治療過程中亦有機會出現牙齒不適的情況。

牙齒或牙肉健康欠佳的人士，應先改善口腔衞生及健康狀態，否則不太適合箍牙。（freepik）

（全文完）

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