2023兔年運程｜不想招爛桃花？家中千萬別亂放這東西　七師傅豪宅風水屋公開｜開運秘笈

2023兔年運程｜HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括楊天命師傅、七仙羽師傅、蔡興華師傅等，為大家提供不同開運秘訣。2023兔年不想招惹是非？風水陣幫到你！原來利用一些家居擺設，便可不動聲色於家中設下風水陣。但有一樣東西千萬別放太多，否則會招惹欄桃花！即看七師傅解構風水秘笈！

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HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》（《開運秘笈 2023》截圖）

家裡宜保持簡約美觀

節目中，七師傅就帶大家參觀她的風水屋，並拆解家中的風水陣。一間屋的風水怎樣才算是好？七師傅指，當你一進屋感到舒服、愉悅，便是好風水。住宅最好能面向大海，旁邊還靠住山、小島，山環水抱能包住財，金銀滿屋。不過想住進山環水抱的住宅，需要按經濟能力而定，七師傅就建議一個簡單方法，就是讓家裡保持簡約、寬敞、美觀，不要放置太多雜物，這樣能量便得以流通。

住宅最好能面向大海，旁邊還靠住山、小島。（《開運秘笈 2023》截圖）

七師傅就帶大家參觀她的風水屋。（《開運秘笈 2023》截圖）

讓家裡保持簡約、寬敞、美觀，不要放置太多雜物，這樣能量便得以流通。（《開運秘笈 2023》截圖）

當你一進屋感到舒服、愉悅，便是好風水。（《開運秘笈 2023》截圖）

門口擺放剪刀

不少人都想祈求風調雨順，其實只需要利用一些家居擺設，便可在家裡設下不起眼的風水陣。七師傅指，2023兔年，大門位易招是非，故在門口位置擺放剪刀能有助剪掉是非，若擔心利器傷到身體，可選擇放於門口地毯下。

在門口位置擺放剪刀能有助剪掉是非。（《開運秘笈 2023》截圖）

於門口旁放兩塊假的金磚，亦能寓意金銀滿屋。（《開運秘笈 2023》截圖）

梳化下放錢幣

七師傅提到門口還是財位，我們可以擺放屬金，例如黃色的物品招財。此外，於門口旁放兩塊假的金磚，亦能寓意金銀滿屋。而放錢幣則有助吸收財氣，七師傅就將錢幣建議放於梳化下，那麼大家平時坐在梳化上看電視、聊天等時，便能沾點財氣，

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將錢幣建議放於梳化下，那麼大家平時坐在梳化便能沾點財氣。（《開運秘笈 2023》截圖）

放畫作 好運好事帶屋內

有些人喜歡於家中掛出畫作，七師傅表示，大門玄關位放置圓形畫作，能把周邊的好運、貴人、好事等帶到屋內。而不同畫作隱藏住不同寓意，七師傅以家中畫作為例，畫上的兩隻小鳥象徵著成雙成對、家人和睦、美滿安康，是非常吉祥的寓意。

不同畫作隱藏住不同寓意（《開運秘笈 2023》截圖）

放鮮花招貴人

若家中空間許可，可以選擇擺放不同鮮花。七師傅解釋，清新的鮮花能令家居充滿活力，有助招各方貴人，且還象徵花開富貴。但她就提醒已婚人士注意，擺放太多鮮花反而招惹太多欄桃花，要放對吉位才可。

清新的鮮花能令家居充滿活力，有助招各方貴人。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈 2023》

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