2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物

2023兔年運程｜HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》中，邀請到通勝世家傳人蔡興華師傅，為大家擇了最旺的開工吉日。打工仔2023兔年想升職加薪？原來辦公室坐位都有講究！枱面放甚麼飾物有助催旺事業？甚麼是「左高右低、左動右靜」擺位？即看下文了解升職加薪6大風水秘訣！

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打工仔2023兔年想升職加薪？原來辦公室坐位都有講究！（《末生》劇照）

2023兔年事業運｜開工吉日

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》中，通勝世家傳人蔡興華師傅為大家擇了最旺開工吉日。她說初四、初五皆為破日，月破歲破，不建議開工，而兔年開工吉日為初六（成日）、初七（收日）、初八（開日）。若認為初六開工太晚，亦可選擇初二或初三，但生肖屬鼠的人士就不宜於初三開工。

通勝世家傳人蔡興華師傅為大家擇了最旺開工吉日。（《開運秘笈 2023》截圖）

兔年開工吉日為初六（成日）、初七（收日）、初八（開日）。（《開運秘笈 2023》截圖）

此外，她又建議做生意的朋友選個吉時開年。今年初二有「債不」，生意上不想有負債，蔡興華師傅說可以選在初一晚上十點後提前準備。

2023兔年事業運｜繼續進修 事業更上一層樓

此外，鄺偉雄師傅根據香港的時辰八字，計算出2023兔年立春卦象名為「巽卦」， 代表人四處走。鄺師傅說，打工仔今年最好就多外出見客，令自己忙一點、流動性高點，有利事業發展。師傅又解說，巽卦算出的九大宮飛星是「文昌星」，而文昌星又代表讀書、學位、學術等方面，他建議，今年賺錢方面若出現困難的話，可選擇繼續進修，可有助事業更上一層樓。

鄺偉雄師傅根據香港的時辰八字，計算出2023兔年立春卦象名為「巽卦」。（《開運秘笈 2023》截圖）

今年賺錢方面若出現困難的話，可選擇繼續進修，可有助事業更上一層樓。（《開運秘笈 2023》截圖）

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升職加薪6大風水秘訣

2023兔年事業運｜水種富貴竹助升職

2023兔年的文昌宮位於正中宮，屬木。想升職，可以在家裡或辦公室的中宮位置（最正中的位置），擺放四枝水種富貴竹／九層文昌塔。

想升職，可以在家裡或辦公室的中宮位置擺放四枝水種富貴竹／九層文昌塔。（網上圖片）

2023兔年事業運｜水種黃金葛催旺財運

而想加薪的話，兔年的八白財星位於正南方，打工仔可於家裡或辦公室正南的財星位置，放置有水種黃金葛，或多用紅黃兩色，都有利催旺財運。

打工仔可於家裡或辦公室正南的財星位置，放置有水種黃金葛，有利催旺財運。（網上圖片）

2023兔年事業運｜背牆而坐有靠山

辦公桌位置忌背門！由於大門吸引煞氣，打工仔背向門坐，便沒有了依靠。風水學上，背有靠山代表住有貴人相助，所以最理想的辦公桌位置是背牆而坐。若真的被分配到背門位置，亦可於座椅後放置屏風，以增強依靠。情況不允許放屏風，亦可在椅背（向外的一面）貼上喻作山的黃色咭紙，起阻隔作用；或於座椅下放置八塊石頭，像是有座小山作依靠。

最理想的辦公桌位置是背牆而坐（Unsplash圖片）

2023兔年事業運｜左高右低、左動右靜

風水中有「左青龍、右白虎」和「龍怕靜、虎怕吵」之說，因此辦公桌上的物品，應保持左高右低、左動右靜的方式。應盡可能將較大件的、容易移動、或有聲響的物品（例如電話）擺放在左手邊，而較小型、不常使動的物品則放在右手邊，有利得到上司的賞識，升職加薪！

辦公桌上的物品，應保持左高右低、左動右靜的方式。（Unsplash圖片）

2023兔年事業運｜十二生肖宜按五行選擇飾物

不少人都喜歡於辦公桌上擺放小盆栽、公仔等飾品，形成自己的「小天地」。而十二生肖應根據自己的五行選擇合適的飾物，幫助催旺運程。

【屬金】蛇、雞、牛：應擺放黃色、咖啡色、杏色的東西或土種植物，「土旺金」

【屬木】豬、羊、兔：擺放黑色的東西、水或水種植物，幫助「水生木」

【屬水】鼠、猴、龍：金屬物品有助「金生水」

【屬火】虎、馬、狗：屬木的東西例如花或小盆栽，有助催旺火

十二生肖應根據自己的五行選擇合適的飾物，幫助催旺運程。（Unsplash圖片）

2023兔年事業運｜貔貅放抽屜提升財運

最後，新一年想增加收入，還可以準備貔貅擺飾，並放於辦公桌右邊的第一格抽屜中，有利提升財運。注意不要讓別的東西壓到貔貅。

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）