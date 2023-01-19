一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學＋條件　增派利是功能直接嘟入八達通

兔年電子利是！八達通由即日起至3月31日期間，向28,888名八達通App用戶，派發$38「e利是」。用戶只需要完成簡單步驟，並填妥表格便可完成登記！此外，八達通App加入了全新「e利是」功能，用戶可以用QR Code、連結等方式向親友派利是，利是錢更可以直接嘟入對方八達通，等於即時增值！即看下文了解領取「e利是」4步簡單教學、條件和派利是詳情。

八達通由即日起至3月31日期間，將向28,888名八達通App用戶，派發$38「e利是」獎賞。（istock圖片）

八達通派28,888封「e利是」

八達通宣布，由1月19日起至3月31日期間，將向28,888名八達通App用戶，派發$38「e利是」獎賞。用戶於推廣期間，成功單次以轉數快增值八達通／八達通銀包至少$100，並儲存銀行賬戶，最後填妥表格就有機會領取$38「e利是」！名額先到先得，送完即止。

「e利是」名額先到先得，送完即止。（八達通官網）

首次授權電子直接付款 方符合資格

注意，想參加此推廣活動的用戶必須在2023年1月15日或之前，未曾透過任何指定銀行賬戶成功設立電子直接付款授權，方符合資格。而$38「e利是」將分成兩期，存入合資格參加者的指定八達通銀包。

$38「e利是」將分成兩期，存入合資格參加者的指定八達通銀包。（八達通官網）

簡單4步領取「e利是」

【第1步】認證升級至「Pro」用戶

先下載八達通App，並在App內右上方「銀包」位置，進行身份認證，把八達通銀包升級至「Pro」用戶。

八達通銀包「Pro」👉🏻 身份證拍攝小貼士

八達通銀包「Pro」👉🏻 自拍小貼士

認證升級至「Pro」用戶（八達通官網）

【第2步】增值至少$100

選按「增值」>「銀行應用程式」，為八達通／八達通銀包增值至少$100。

增值至少$100（八達通官網）

【第3步】設定「轉數快」轉賬

完成增值後，按「儲存銀行賭戶」，並設定「轉數快」轉賬服務。

設定「轉數快」轉賬（八達通官網）

【第4步】填妥表格

最後於表格填寫八達通銀包號碼、認證碼便完成。

填妥表格便完成（八達通官網）

派「e利是」 直接嘟入八達通

此外，八達通App更於兔年加入全新「e利是」功能，1月19日至2月5日期間，用戶可以自訂不同金額及數量，通過「e利是」向親朋好友派發利是。對方收到的利是錢更可以直接嘟入八達通，即時增值！

八達通App派「e利是」教學：

點選「兔年行大運」（八達通官網）

然後選按「嘟卡立即派」（八達通官網）

輸入金額（八達通官網）

按確定（八達通官網）

嘟落收利是對象八達通（八達通官網）

八達通利是設3種派法

【1】嘟卡立即派

即使小朋友未能親身拜年，八達通App用戶仍可遙距向家長和親友發送利是，再由家長和親友直接嘟利是入小朋友的八達通，方便簡單！。

嘟卡立即派步驟👉🏻 按此看

嘟卡立即派（八達通官網）

【2】Send Link遙距派

新年即使未能見面或去旅行，八達通App用戶都可透過「e利是」連結直接發送利是，更可自訂不同金額及數量。當親友收到「e利是」後，只須簡單一按便可即時增值八達通卡，即收即使。

Send Link遙距派步驟👉🏻 按此看

Send Link遙距派（八達通官網）

【3】掃Code立即派

放完假開工想搞搞新意思？用戶可向一眾同事派「e利是」，先自訂「e利是」不同金額及數量，同事只需掃一掃QR Code，即可抽開工「大利是」！

QR Code派「e利是」步驟👉🏻 按此看

掃Code立即派（八達通官網）

（全文完）

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