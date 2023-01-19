敷面膜禁忌｜內地女敷20分鐘險面癱　醫生警告1情況別敷Mask：會刺激神經系統

敷面膜可以為皮膚保濕、紓敏，是女生護膚的重要一環。不過原來敷Mask都有學問，如果在不適當的時間敷面膜，後果可以很嚴重。一名少女發燒時敷面膜，誤以為有助降溫，結果20分鐘後整片面膜變得又乾又硬。醫生警告，發燒時敷面膜會影響退熱，甚至引發顏面神經症狀，隨時面癱。

如果在不適當的時間敷面膜，後果可以很嚴重（freepik）

據內地傳媒報道，內地長沙一名少女發燒時敷面膜，以為此舉能有助降低身體溫度，從而達到退燒的功效，同時亦能打開毛孔讓皮膚吸收精華。未料敷了20分鐘後，整片面膜竟變得又乾又硬，硬得像一個立體面具般，少女更笑言：「直接燒乾了。」

一名少女發燒時敷面膜，以為此舉能有助降低身體溫度（微博影片截圖）

敷了20分鐘後，整片面膜竟變得又乾又硬（微博影片截圖）

胸科醫院方麗萍醫生解釋，發燒是免疫系統及體溫控制系統的雙重調節，它不但是一種症狀，同時亦是身體對感染的一種保護性反應。醫生警告，發燒時敷面膜，會抑制皮膚出汗機制，影響發熱，而品質差劣的面膜更會造成皮膚感染。另外。由於發燒時皮膚溫度較高，若敷冰涼的面膜更會刺激神經系統，有機會引發顏面神經症狀，嚴重或會面癱。醫生再三提醒，切勿在發燒時敷面膜。

由於發燒時皮膚溫度較高，若敷冰涼的面膜更會刺激神經系統（freepik）

發燒4大禁忌

新冠肺炎疫情持續，若不幸確診，可能會出現咳嗽、流鼻水，甚至發燒。當身體出現發熱症狀時，便要多加注意，醫生就此整合了4大禁忌，大家不妨參考一下。

1. 避免飲用酒、汽水、含咖啡因的飲料

醫生表示，發燒時應避免飲酒、汽水和含咖啡因的飲料。因為人體發燒期間，身體需要大量水分，而這些飲料會導致脫水。

避免飲用酒、汽水、含咖啡因的飲料（freepik）

2. 切勿過分保暖

醫生指，發燒時不要穿太厚的衣物，亦避免逗留於太熱的地方。這樣會擾亂身體的體溫調節，令發燒的情況更嚴重。

發燒時不要穿太厚的衣物（freepik）

3. 不要捱餓

由於發燒時會加速新陳代謝，因此必須進食更多食物去補充熱量，而飢餓會令身體的免疫力大大下降。

飢餓會令身體的免疫力大大下降（freepik）

4. 不要忘記喝水

醫生指，發燒時會令呼吸頻率增加，使身體水分流失，而身體在調節體溫時，亦會增加出汗的情況。因此若果在發燒期間沒有攝取足夠的水分，會增加脫水的機會。

在發燒期間沒有攝取足夠的水分，會增加脫水的機會（freepik）

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（全文完）