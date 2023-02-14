和歌山溫泉酒店10間推介　洞窟溫泉／日式旅館／一泊兩食／海景露天風呂／無邊際足湯

和歌山溫泉酒店｜和歌山縣擁有多個日本知名溫泉，包括歷史悠久的白濱溫泉、能享受海水浴的南部溫泉、鄰近市中心的紀州溫泉、隱藏於海灣的勝浦溫泉。各溫泉均有不同成份，具許多功效，前往關西旅行的朋友，可即日來回浸一趟。下文為你介紹10間鄰近溫泉的酒店。

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和歌山縣擁有多個日本知名溫泉（Agoda.com）

目錄：

和歌山溫泉酒店1丨南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)——享日本三大古泉水

南紀白濱萬豪酒店設有露天浴池，能夠一覽鉛山灣海景，觀看美麗日落。客房設計以藍天和大海為概念，享有花園景觀或海景，部份設有私人溫泉浴池，可享用日本三大古泉之白濱溫泉水，十分適合想擁有個人空間浸溫泉的住客，另外還有30米無邊際足湯。酒店鄰近「白濱海岸漁師市場」，只需步行4至6分鐘即可食用最新鮮海產。

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南紀白濱萬豪酒店（Agoda.com）

能夠一覽鉛山灣海景（Agoda.com）

客房設計以藍天和大海為概念（Agoda.com）

部份房間設有私人溫泉浴池（Agoda.com）

南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)

地址：和歌山県西牟婁白浜町2428

交通：白浜站搭乘免費接駁車

價格：HK$1,363起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店2丨白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa)——浪漫彩燈大浴場

白濱古賀之井渡假區&Spa附帶露天溫泉及大浴場，夜晚來臨之際，大浴場會開啟彩色燈飾，氣氛十分浪漫。酒店所有客房皆為海景房，能一覽碧海藍天之美景。皇家套房以歐洲城堡為設計概念，打造豪華甜美風；海灣套房有開放式客廳及按摩浴缸；另外亦有日式房，以大理石作玄關，並有露台和微型庭園。

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白濱古賀之井渡假區&Spa（trip.com）

附帶露天溫泉及大浴場（trip.com）

有日式房以大理石作玄關（trip.com）

皇家套房以歐洲城堡為設計概念（trip.com）

白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa )

地址：649-2211 和歌山縣西牟婁郡白濱町3212-1

交通：南紀白濱機場至酒店乘計程車約10分鐘

價格：HK$1,164起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店3丨三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)——一覽白良濱絕美海景

三樂莊酒店鄰近白濱沙灘，能夠一覽白良濱絕美海景。酒店樓高9層，設10間附有露天溫泉風呂的房間「ましらの」，並分為復古、現代、亞洲三種設計。酒店溫泉泉水來自海邊泉源的「衝幹の湯」及山側泉源的「藤の湯」。大浴場「夕月」及「宵待」開放時間由為15:00至25:00及05:00至10:00，男女住客需交替使用。

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三樂莊酒店（trip.com）

能夠一覽白良濱絕美海景（Agoda.com）

設10間附有露天溫泉風呂的房間（hotel_sanrakuso）

酒店溫泉泉水來自海邊及山側泉源（Agoda.com）

三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3078

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$2,992起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店4丨HOTEL SHIRAHAMAKAN——24小時室內大浴場

酒店位於白濱沙灘附近，同樣可以一覽白良濱的海景。酒店共有53間客房，其中14間帶露天風呂，住客可全天候享受溫泉。此外，有11客房附足湯，可邊泡腳邊欣賞白濱風景。酒店亦有公用的24小時露天風呂，包括6種源泉溫泉、岩風呂及梅樽溫泉，室內大浴場也是24小時開放。

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HOTEL SHIRAHAMAKAN（Agoda.com）

其中14間房帶露天風呂（Agoda.com）

住客可全天候享受溫泉（Agoda.com）

酒店共有53間客房（Agoda.com）

HOTEL SHIRAHAMAKAN

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町白良浜1379

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$479起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店5丨白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)——免費溫泉公園

酒店位置比較僻靜，離車站有一段距離，但景觀因此會比較遼闊。房間附露天風呂，有和室及洋室兩種，不想瞓榻榻米的也可選擇瞓床。附近有免費的白濱溫泉公園可以浸溫泉，分為男女湯，男湯的話可揀眺望白濱景緻的「絶景之湯」，女湯則可去被森林包圍的「草原之湯」。

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酒店位置比較僻靜，離車站有一段距離（Agoda.com）

房間有和室及洋室兩種（Agoda.com）

房間有和室及洋室兩種（Agoda.com）

房間附露天風呂（Agoda.com）

白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2020

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$937起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店6丨南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)——無邊際露天溫泉

酒店是一間位於半山上的五星級酒店，提供74間不同類別的房間，分為洋式、和式、和洋式，部份更附有陽台及半露天溫泉。酒店所用的泉水為「行幸源泉」，一共有3個室內及露天溫泉，其中露天溫泉更與天空海洋融為一體，望著無際的太平洋，非常寫意。

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酒店是一間位於半山上的五星級酒店（Agoda.com）

露天溫泉與天空海洋融為一體（Agoda.com）

提供74間不同類別的房間（Agoda.com）

有和式及和洋式房間（Agoda.com）

南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)

地址：2018, 白濱, 白濱, 日本, 649-2211

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$1,533起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店7丨濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))——男女海景混浴露天溫泉

酒店極近海岸邊，有著白濱唯一混浴溫泉，而且泉水種類非常豐富，有美容、健康等功效。酒店提供6款房型，最大為兩層客房，大部份均附有露天風呂，但用的是一般熱水，如果想享受天然泉水，就可預訂只有10間的「浜屋 離れ」客房。此外，酒店設有面向大海景的男女混浴露天溫泉，入浴時要穿上旅館提供的衣服，所以不會尷尬。

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濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區)（trip.com）

酒店最大為兩層客房（trip.com）

酒店提供6款房型（trip.com）

大部份均附有露天風呂（trip.com）

設有面向大海景的男女混浴露天溫泉（trip.com）

濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))

地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町籠目1698

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$2,416起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店8丨白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)——3分鐘到銀座商店街

酒店地理位置十分方便，位於白濱中心一帶，只需步行3分鐘即到達銀座商店街、24小時超級市場、100圓店等，想購物或找餐廳都很易。酒店鄰近白良濱，可隨時到海灘玩水及享受日光浴。所有客房均能眺望海景，最基本的房型已能供4人入住，想獨享溫泉可預訂包廂溫泉。酒店設公眾溫泉，泉水為帶透明的「生絹湯」，具保濕功效。

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白良莊大酒店（Agoda.com）

所有客房均能眺望海景（Agoda.com）

最基本的房型已能供4人入住（Agoda.com）

泉水為帶透明的「生絹湯」（Agoda.com）

白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)

地址：西牟婁郡白浜町868

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$999起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店9丨浦島酒店 (Hotel Urashima)——天然洞窟溫泉

酒店以天然洞窟「忘歸洞」聞名，進出需要乘坐接駁船，而且有6大溫泉、餐廳、便利店、釣魚等設施。酒店規模非常大，共有4大館，提供337間客房，部份設露天溫泉。其中「本館」位於酒店玄關位置，出入較方便，「山上館」則有住客專用溫泉，另外亦有洞窟溫泉「玄武洞」。

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進出需要乘坐接駁船（trip.com）

酒店提供337間客房（trip.com）

房間可看到無敵海景（trip.com）

洞窟溫泉「玄武洞」（trip.com）

3個室內溫泉（trip.com）

浦島酒店 (Hotel Urashima)

地址：東牟婁郡那智勝浦町1165-2

交通：JR「紀伊勝浦站」步行7分鐘到旅遊碼頭，轉乘渡輪5分鐘

價格：HK$967起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店10丨勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)——一泊兩食自助餐

酒店坐落海邊，比較少外國旅客入住，提供一泊兩食，晚餐和早餐均是自助餐，CP值十分高。房間以日式旅館為主，其中12間附帶露天溫泉風呂，部份更在酒店最頂層，能讓你一邊浸溫泉一邊欣賞大海和山景。庭園露天風呂「滝見乃湯」環境宜人，另設西日本最大浴場及可租用的包廂風呂。

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房間以日式旅館為主（Agoda.com）

其中12間房附帶溫泉（Agoda.com）

勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)

地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-19

交通：JR「紀伊勝浦站」步行15分鐘

價格：HK$1,933起／晚（2位成人）

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（全文完）