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和歌山溫泉酒店10間推介　洞窟溫泉／日式旅館／一泊兩食／海景露天風呂／無邊際足湯

  • 雪翎
  • 2023年02月14日
和歌山溫泉酒店10間推介　洞窟溫泉／日式旅館／一泊兩食／海景露天風呂／無邊際足湯

和歌山溫泉酒店｜和歌山縣擁有多個日本知名溫泉，包括歷史悠久的白濱溫泉、能享受海水浴的南部溫泉、鄰近市中心的紀州溫泉、隱藏於海灣的勝浦溫泉。各溫泉均有不同成份，具許多功效，前往關西旅行的朋友，可即日來回浸一趟。下文為你介紹10間鄰近溫泉的酒店。

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日本和歌山10間溫泉酒店　關西一日遊之選　洞窟溫泉／日式旅館／一泊兩食
和歌山縣擁有多個日本知名溫泉（Agoda.com）

目錄：

  1. 南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)——享日本三大古泉水
  2. 白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa)——浪漫彩燈大浴場
  3. 三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)——一覽白良濱絕美海景
  4. HOTEL SHIRAHAMAKAN——24小時室內大浴場
  5. 白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)——免費溫泉公園
  6. 南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)——無邊際露天溫泉
  7. 濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))——男女海景混浴露天溫泉
  8. 白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)——3分鐘到銀座商店街
  9. 浦島酒店 (Hotel Urashima)——天然洞窟溫泉
  10. 勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)——一泊兩食自助餐

和歌山溫泉酒店1丨南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)——享日本三大古泉水

南紀白濱萬豪酒店設有露天浴池，能夠一覽鉛山灣海景，觀看美麗日落。客房設計以藍天和大海為概念，享有花園景觀或海景，部份設有私人溫泉浴池，可享用日本三大古泉之白濱溫泉水，十分適合想擁有個人空間浸溫泉的住客，另外還有30米無邊際足湯。酒店鄰近「白濱海岸漁師市場」，只需步行4至6分鐘即可食用最新鮮海產。

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南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)南紀白濱萬豪酒店
南紀白濱萬豪酒店（Agoda.com）
南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)能夠一覽鉛山灣海景
能夠一覽鉛山灣海景（Agoda.com）
南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)客房設計以藍天和大海為概念
客房設計以藍天和大海為概念（Agoda.com）
南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)部份房間設有私人溫泉浴池
部份房間設有私人溫泉浴池（Agoda.com）

南紀白濱萬豪酒店 (Nanki-Shirahama Marriott Hotel)

地址：和歌山県西牟婁白浜町2428
交通：白浜站搭乘免費接駁車
價格：HK$1,363起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店2丨白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa)——浪漫彩燈大浴場

白濱古賀之井渡假區&Spa附帶露天溫泉及大浴場，夜晚來臨之際，大浴場會開啟彩色燈飾，氣氛十分浪漫。酒店所有客房皆為海景房，能一覽碧海藍天之美景。皇家套房以歐洲城堡為設計概念，打造豪華甜美風；海灣套房有開放式客廳及按摩浴缸；另外亦有日式房，以大理石作玄關，並有露台和微型庭園。

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白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa)白濱古賀之井渡假區&Spa
白濱古賀之井渡假區&Spa（trip.com）
白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa)附帶露天溫泉及大浴場
附帶露天溫泉及大浴場（trip.com）
白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa)有日式房以大理石作玄關
有日式房以大理石作玄關（trip.com）
白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa)皇家套房以歐洲城堡為設計概念
皇家套房以歐洲城堡為設計概念（trip.com）

白濱古賀之井渡假區&Spa (Shirahama Coganoi Resort & Spa )

地址：649-2211 和歌山縣西牟婁郡白濱町3212-1
交通：南紀白濱機場至酒店乘計程車約10分鐘
價格：HK$1,164起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店3丨三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)——一覽白良濱絕美海景

三樂莊酒店鄰近白濱沙灘，能夠一覽白良濱絕美海景。酒店樓高9層，設10間附有露天溫泉風呂的房間「ましらの」，並分為復古、現代、亞洲三種設計。酒店溫泉泉水來自海邊泉源的「衝幹の湯」及山側泉源的「藤の湯」。大浴場「夕月」及「宵待」開放時間由為15:00至25:00及05:00至10:00，男女住客需交替使用。

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三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)三樂莊酒店
三樂莊酒店（trip.com）
三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)能夠一覽白良濱絕美海景
能夠一覽白良濱絕美海景（Agoda.com）
三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)設10間附有露天溫泉風呂的房間
設10間附有露天溫泉風呂的房間（hotel_sanrakuso）
三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)酒店溫泉泉水來自海邊及山側泉源
酒店溫泉泉水來自海邊及山側泉源（Agoda.com）

三樂莊酒店 (Hotel Sanrakuso)

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3078
交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$2,992起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店4丨HOTEL SHIRAHAMAKAN——24小時室內大浴場

酒店位於白濱沙灘附近，同樣可以一覽白良濱的海景。酒店共有53間客房，其中14間帶露天風呂，住客可全天候享受溫泉。此外，有11客房附足湯，可邊泡腳邊欣賞白濱風景。酒店亦有公用的24小時露天風呂，包括6種源泉溫泉、岩風呂及梅樽溫泉，室內大浴場也是24小時開放。

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HOTEL SHIRAHAMAKAN——24小時室內大浴場
HOTEL SHIRAHAMAKAN（Agoda.com）
HOTEL SHIRAHAMAKAN其中14間房帶露天風呂
其中14間房帶露天風呂（Agoda.com）
HOTEL SHIRAHAMAKAN住客可全天候享受溫泉
住客可全天候享受溫泉（Agoda.com）
HOTEL SHIRAHAMAKAN酒店共有53間客房
酒店共有53間客房（Agoda.com）

HOTEL SHIRAHAMAKAN

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町白良浜1379
交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$479起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店5丨白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)——免費溫泉公園

酒店位置比較僻靜，離車站有一段距離，但景觀因此會比較遼闊。房間附露天風呂，有和室及洋室兩種，不想瞓榻榻米的也可選擇瞓床。附近有免費的白濱溫泉公園可以浸溫泉，分為男女湯，男湯的話可揀眺望白濱景緻的「絶景之湯」，女湯則可去被森林包圍的「草原之湯」。

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白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)酒店位置比較僻靜，離車站有一段距離
酒店位置比較僻靜，離車站有一段距離（Agoda.com）
白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)房間有和室及洋室兩種
房間有和室及洋室兩種（Agoda.com）
白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)房間有和室及洋室兩種
房間有和室及洋室兩種（Agoda.com）
白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)房間附露天風呂
房間附露天風呂（Agoda.com）

白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店 (Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei)

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2020
交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$937起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店6丨南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)——無邊際露天溫泉

酒店是一間位於半山上的五星級酒店，提供74間不同類別的房間，分為洋式、和式、和洋式，部份更附有陽台及半露天溫泉。酒店所用的泉水為「行幸源泉」，一共有3個室內及露天溫泉，其中露天溫泉更與天空海洋融為一體，望著無際的太平洋，非常寫意。

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南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)酒店是一間位於半山上的五星級酒店
酒店是一間位於半山上的五星級酒店（Agoda.com）
南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)露天溫泉與天空海洋融為一體
露天溫泉與天空海洋融為一體（Agoda.com）
南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)提供74間不同類別的房間
提供74間不同類別的房間（Agoda.com）
南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)有和式及和洋式房間
有和式及和洋式房間（Agoda.com）

南紀白濱無限Spa酒店 (INFINITO HOTEL & SPA Nanki-Shirahama)

地址：2018, 白濱, 白濱, 日本, 649-2211 
交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$1,533起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店7丨濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))——男女海景混浴露天溫泉

酒店極近海岸邊，有著白濱唯一混浴溫泉，而且泉水種類非常豐富，有美容、健康等功效。酒店提供6款房型，最大為兩層客房，大部份均附有露天風呂，但用的是一般熱水，如果想享受天然泉水，就可預訂只有10間的「浜屋 離れ」客房。此外，酒店設有面向大海景的男女混浴露天溫泉，入浴時要穿上旅館提供的衣服，所以不會尷尬。

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濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))
濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區)（trip.com）
濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))酒店最大為兩層客房
酒店最大為兩層客房（trip.com）
濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))酒店提供6款房型
酒店提供6款房型（trip.com）
濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))大部份均附有露天風呂
大部份均附有露天風呂（trip.com）
濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))設有面向大海景的男女混浴露天溫泉
設有面向大海景的男女混浴露天溫泉（trip.com）

濱千鳥之湯 海舟(共立渡假區) (Hamachidori no Yu Kaisyu (Kyoritsu Resort))

地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町籠目1698 
交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$2,416起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店8丨白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)——3分鐘到銀座商店街

酒店地理位置十分方便，位於白濱中心一帶，只需步行3分鐘即到達銀座商店街、24小時超級市場、100圓店等，想購物或找餐廳都很易。酒店鄰近白良濱，可隨時到海灘玩水及享受日光浴。所有客房均能眺望海景，最基本的房型已能供4人入住，想獨享溫泉可預訂包廂溫泉。酒店設公眾溫泉，泉水為帶透明的「生絹湯」，具保濕功效。

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白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)3分鐘到銀座商店街
白良莊大酒店（Agoda.com）
白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)所有客房均能眺望海景
所有客房均能眺望海景（Agoda.com）
白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)最基本的房型已能供4人入住
最基本的房型已能供4人入住（Agoda.com）
白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)泉水為帶透明的「生絹湯」
泉水為帶透明的「生絹湯」（Agoda.com）

白良莊大酒店 (Shiraraso Grand Hotel)

地址：西牟婁郡白浜町868
交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$999起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店9丨浦島酒店 (Hotel Urashima)——天然洞窟溫泉

酒店以天然洞窟「忘歸洞」聞名，進出需要乘坐接駁船，而且有6大溫泉、餐廳、便利店、釣魚等設施。酒店規模非常大，共有4大館，提供337間客房，部份設露天溫泉。其中「本館」位於酒店玄關位置，出入較方便，「山上館」則有住客專用溫泉，另外亦有洞窟溫泉「玄武洞」。

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浦島酒店 (Hotel Urashima)進出需要乘坐接駁船
進出需要乘坐接駁船（trip.com）
浦島酒店 (Hotel Urashima)酒店提供337間客房
酒店提供337間客房（trip.com）
浦島酒店 (Hotel Urashima)房間可看到無敵海景
房間可看到無敵海景（trip.com）
浦島酒店 (Hotel Urashima)洞窟溫泉「玄武洞」
洞窟溫泉「玄武洞」（trip.com）
浦島酒店 (Hotel Urashima)3個室內溫泉
3個室內溫泉（trip.com）

浦島酒店 (Hotel Urashima)

地址：東牟婁郡那智勝浦町1165-2
交通：JR「紀伊勝浦站」步行7分鐘到旅遊碼頭，轉乘渡輪5分鐘
價格：HK$967起／晚（2位成人）

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和歌山溫泉酒店10丨勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)——一泊兩食自助餐

酒店坐落海邊，比較少外國旅客入住，提供一泊兩食，晚餐和早餐均是自助餐，CP值十分高。房間以日式旅館為主，其中12間附帶露天溫泉風呂，部份更在酒店最頂層，能讓你一邊浸溫泉一邊欣賞大海和山景。庭園露天風呂「滝見乃湯」環境宜人，另設西日本最大浴場及可租用的包廂風呂。

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勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)酒店坐落海邊，比較少外國旅客入住
酒店坐落海邊，比較少外國旅客入住（[email protected]
勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)房間以日式旅館為主
房間以日式旅館為主（Agoda.com）
勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)其中12間房附帶溫泉
其中12間房附帶溫泉（Agoda.com）
勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)庭園露天風呂「滝見乃湯」
庭園露天風呂「滝見乃湯」（[email protected]

勝浦御苑 (Katsuura Gyoen)

地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-19
交通：JR「紀伊勝浦站」步行15分鐘
價格：HK$1,933起／晚（2位成人）

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（全文完）

有線生活
日本大阪10間溫泉酒店　位置方便3分鐘到JR　天然泉水／日式旅館／免費桑拿／SPA　
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