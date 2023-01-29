澳門親子酒店8大推介 JW萬豪、巴黎人、新濠影滙、葡京人 LINE FRIENDS主題／小童免費住
澳門酒店2023｜澳門交通方便，而且近年有不少新設施，是作為親子旅行的不錯選擇。帶著小朋友遊玩，衣食住行都要安排得十分完善。《有線生活》為大家精選了8間適合一家大細入住的澳門酒店，不但設有兒童專區、特大游泳池、水上樂園、LINE FRIENDS主題房，更提供家庭套房、小童免費入住及托兒服務等，人均低至$425，即睇下文。
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澳門親子酒店8大推介
- 1. 澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO－全球首間LINE FRIENDS主題酒店
- 2. 澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）－完備親子遊樂設施
- 3. 新濠影滙（Studio City Hotel）－超刺激水上樂園
- 4. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－小童專屬Q立方王國
- 5. 澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）－提供嬰兒用品
- 6. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭旅客高度評價
- 7. 澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）－設有家庭連通房、托兒服務
- 8. 澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）－2個兒童專用游泳池
澳門親子酒店｜1. 澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO－全球首間LINE FRIENDS主題酒店
位於澳門葡京人酒店的LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO，是全球首間由LINE FRIENDS設計的主題客房。酒店一共有82間客房，有「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」，以及「LINE FRIENDS 主題房」，空間不但寬敞，部分房間更有露台，LINE FRIENDS fans 絕不能錯過！
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澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO
地址：澳門路氹溜冰路
交通：乘坐51號、59號及35號，於溜冰路/葡京人站下車
價格：HK$1388起／晚（3位成人／2位成人加2位13歲以下之小童）
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澳門親子酒店｜2. 澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）－完備親子遊樂設施
澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。酒店外觀相當搶眼，整座金碧輝煌，有種置身皇宮的感覺。酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗，可飽覽澳門風景。另外，酒店住客可以免費享用天浪淘園設施，包括全球最大的空中衝浪池、衝天激流及白沙沙灘等，亦有特別為小朋友而設的「JW兒童樂園」及水上遊戲專區，許可以。
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澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）
地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城
交通：路氹西站，步行6分鐘
價格：HK$1350起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）
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澳門親子酒店｜3. 新濠影滙（Studio City Hotel）－超刺激水上樂園
新濠影滙是一間集結購物商場、娛樂場所及住宿的度假村酒店。酒店不但有全亞洲最高的8字形摩天輪，更有賭場、電子遊戲場，更有一個超刺激水上樂園。當中大熱的綠野遊蹤，設有熱帶雨林主題滑水道，可以坐著大水泡，順著水道滑行，穿過各個叢林造景，體驗奇幻漂流之旅。另外，酒店亦有一個室內遊樂場，十分適合一家大細遊玩。
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新濠影滙（Studio City Hotel）
地址：澳門路氹連貫公路
交通：蓮花口岸站，步行6分鐘
價格：HK$1756起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）
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澳門親子酒店｜4. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－小童專屬Q立方王國
澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔，而且同時擁有娛樂場所、水上樂園及購物中心等，亦有專為小朋友打造的Q立方王國，有滑梯、攀爬等設施，可以盡情放電。值得一提的是，酒店全部客房皆以法式風格設計，部分房間更能看到巴黎鐵塔。
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澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）
地址：澳門路氹金光大道連貫公路
交通：路氹西站，步行8分鐘
價格：HK$2096起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）
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澳門親子酒店｜5. 澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）－提供嬰兒用品
澳門喜來登大酒店是全球最大規模的喜來登酒店，一共有多達4000間客房，而室外泳池亦有3座，住客可任意選擇不同的區域暢游。酒店提供13款房型，除了一般雙人套房、附有露台的房型外，更有家庭套房，十分適合一家大細入住。另外，酒店亦提供嬰兒床、嬰兒車及床邊護欄等，絕對是親子友善酒店。
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澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）
地址：澳門路氹連貫公路
交通：東亞運站，步行8分鐘
價格：HK$1098起／晚（2位成人）
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澳門親子酒店｜6. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭旅客高度評價
澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尻斯人劇場及Teamlab展覽等，而兒童娛樂設施亦有不少，例如：兒童游泳池、遊戲室。酒店一共有39層共3000間客房，有室外游泳池、桑拿、健身房等。酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床及兒童專屬的盥洗用品等，而酒店更榮獲家庭旅客高度評價。
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澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）
地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人
交通：路氹西站，步行10分鐘
價格：HK$2561起／晚（2位成人）
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澳門親子酒店｜7. 澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）－設有家庭連通房、托兒服務
澳門雅辰酒店的前身為澳門文華東方酒店及金麗華酒店，位於澳門外港碼頭旁邊，位置十分便利，更坐擁澳門格蘭披治大賽車賽道景觀。酒店設施豐富，除了熱帶風格泳池、豪華水療中心外，更有為小朋友而設的兒童中心、游泳池等，更提供托兒服務。酒店一共有426間客房，提供多款房型，面積由32到190平方米不等，其中雙臥室套房及家庭連通房，特別受親子歡迎，最多可供4名成人及4名小童入住。
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澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）
地址：友誼大馬路956-1110號
交通：外港碼頭，轉乘接駁車
價格：HK$850起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）
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澳門親子酒店｜8. 澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）－2個兒童專用游泳池
澳門四季酒店位於氹仔金光城大道上，由於並非與娛樂城相連，只有住客來往，因此相比其他澳門酒店較為寧靜。酒店十分適合親子入住，設有5個露天泳池，其中2個為兒童專用泳池，另外亦有提供兒童洗漱用品、安全防護用品及兒童照看服務，讓大人們可以享受舒適時光。有不少住客亦評價酒店對孩子十分友好，例如「在房間的每一個尖角處做了防撞處理」、「送小豬公仔給孩子」、「為孩子在客房搭了帳篷」等。
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澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）
地址：澳門路氹金光大道望德聖母灣大馬路
交通：路氹西站，步行6分鐘
價格：HK$2145起／晚（2位成人，1位未滿18歲小童可免費同住）
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（全文完）