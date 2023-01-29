澳門親子酒店8大推介　JW萬豪、巴黎人、新濠影滙、葡京人　LINE FRIENDS主題／小童免費住

澳門酒店2023｜澳門交通方便，而且近年有不少新設施，是作為親子旅行的不錯選擇。帶著小朋友遊玩，衣食住行都要安排得十分完善。《有線生活》為大家精選了8間適合一家大細入住的澳門酒店，不但設有兒童專區、特大游泳池、水上樂園、LINE FRIENDS主題房，更提供家庭套房、小童免費入住及托兒服務等，人均低至$425，即睇下文。

澳門住宿推介：

澳門7間新酒店2023 水療SPA＋恒溫泳池＋800呎套房＋自助山＋米芝蓮三星中菜

澳門交通方便，而且近年有不少新設施，是作為親子旅行的不錯選擇。（freepik）

澳門親子酒店8大推介

澳門親子酒店｜1. 澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO－全球首間LINE FRIENDS主題酒店

位於澳門葡京人酒店的LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO，是全球首間由LINE FRIENDS設計的主題客房。酒店一共有82間客房，有「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」，以及「LINE FRIENDS 主題房」，空間不但寬敞，部分房間更有露台，LINE FRIENDS fans 絕不能錯過！

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LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO位於澳門葡京人酒店。（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

酒店一共有82間客房，有「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」，以及「LINE FRIENDS 主題房」。（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

房間空間不但寬敞，LINE FRIENDS fans 絕不能錯過！（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

地址：澳門路氹溜冰路

交通：乘坐51號、59號及35號，於溜冰路/葡京人站下車

價格：HK$1388起／晚（3位成人／2位成人加2位13歲以下之小童）

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只供參考，價格以訂房時為準。（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

澳門親子酒店｜2. 澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）－完備親子遊樂設施

澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。酒店外觀相當搶眼，整座金碧輝煌，有種置身皇宮的感覺。酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗，可飽覽澳門風景。另外，酒店住客可以免費享用天浪淘園設施，包括全球最大的空中衝浪池、衝天激流及白沙沙灘等，亦有特別為小朋友而設的「JW兒童樂園」及水上遊戲專區，許可以。

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酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗。（booking.com）

澳門JW萬豪酒店有環形泳池、人工沙灘。（booking.com）

亦有特別為小朋友而設的「JW兒童樂園」及水上遊戲專區。（booking.com）

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1350起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門親子酒店｜3. 新濠影滙（Studio City Hotel）－超刺激水上樂園

新濠影滙是一間集結購物商場、娛樂場所及住宿的度假村酒店。酒店不但有全亞洲最高的8字形摩天輪，更有賭場、電子遊戲場，更有一個超刺激水上樂園。當中大熱的綠野遊蹤，設有熱帶雨林主題滑水道，可以坐著大水泡，順著水道滑行，穿過各個叢林造景，體驗奇幻漂流之旅。另外，酒店亦有一個室內遊樂場，十分適合一家大細遊玩。

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酒店不但有全亞洲最高的8字形摩天輪，更有賭場、電子遊戲場。（booking.com）

新濠影滙是一間集結購物商場、娛樂場所及住宿的度假村酒店。（booking.com）

大熱的綠野遊蹤，設有熱帶雨林主題滑水道，可以坐著大水泡，順著水道滑行。（booking.com）

新濠影滙（Studio City Hotel）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：蓮花口岸站，步行6分鐘

價格：HK$1756起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門親子酒店｜4. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－小童專屬Q立方王國

澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔，而且同時擁有娛樂場所、水上樂園及購物中心等，亦有專為小朋友打造的Q立方王國，有滑梯、攀爬等設施，可以盡情放電。值得一提的是，酒店全部客房皆以法式風格設計，部分房間更能看到巴黎鐵塔。

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澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔。（booking.com）

澳門巴黎人酒店全部客房皆以法式風格設計。（booking.com）

澳門巴黎人酒店部分房間更能看到巴黎鐵塔。（booking.com）

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：路氹西站，步行8分鐘

價格：HK$2096起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門親子酒店｜5. 澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）－提供嬰兒用品

澳門喜來登大酒店是全球最大規模的喜來登酒店，一共有多達4000間客房，而室外泳池亦有3座，住客可任意選擇不同的區域暢游。酒店提供13款房型，除了一般雙人套房、附有露台的房型外，更有家庭套房，十分適合一家大細入住。另外，酒店亦提供嬰兒床、嬰兒車及床邊護欄等，絕對是親子友善酒店。

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澳門喜來登大酒店是全球最大規模的喜來登酒店。（booking.com）

酒店提供13款房型，除了一般雙人套房、附有露台的房型外，更有家庭套房。（booking.com）

室外泳池亦有3座，住客可任意選擇不同的區域暢游。（booking.com）

澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：東亞運站，步行8分鐘

價格：HK$1098起／晚（2位成人）

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澳門親子酒店｜6. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭旅客高度評價

澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尻斯人劇場及Teamlab展覽等，而兒童娛樂設施亦有不少，例如：兒童游泳池、遊戲室。酒店一共有39層共3000間客房，有室外游泳池、桑拿、健身房等。酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床及兒童專屬的盥洗用品等，而酒店更榮獲家庭旅客高度評價。

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澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尻斯人劇場及Teamlab展覽等。（booking.com）

澳門威尼斯人酒店一共有39層共3000間客房。（booking.com）

酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床。（booking.com）

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

交通：路氹西站，步行10分鐘

價格：HK$2561起／晚（2位成人）

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澳門親子酒店｜7. 澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）－設有家庭連通房、托兒服務

澳門雅辰酒店的前身為澳門文華東方酒店及金麗華酒店，位於澳門外港碼頭旁邊，位置十分便利，更坐擁澳門格蘭披治大賽車賽道景觀。酒店設施豐富，除了熱帶風格泳池、豪華水療中心外，更有為小朋友而設的兒童中心、游泳池等，更提供托兒服務。酒店一共有426間客房，提供多款房型，面積由32到190平方米不等，其中雙臥室套房及家庭連通房，特別受親子歡迎，最多可供4名成人及4名小童入住。

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澳門雅辰酒店設施豐富，設有熱帶風格泳池。（booking.com）

酒店一共有426間客房，提供多款房型，面積由32到190平方米不等。（booking.com）

有為小朋友而設的兒童中心、游泳池等。（booking.com）

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

地址：友誼大馬路956-1110號

交通：外港碼頭，轉乘接駁車

價格：HK$850起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

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澳門親子酒店｜8. 澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）－2個兒童專用游泳池

澳門四季酒店位於氹仔金光城大道上，由於並非與娛樂城相連，只有住客來往，因此相比其他澳門酒店較為寧靜。酒店十分適合親子入住，設有5個露天泳池，其中2個為兒童專用泳池，另外亦有提供兒童洗漱用品、安全防護用品及兒童照看服務，讓大人們可以享受舒適時光。有不少住客亦評價酒店對孩子十分友好，例如「在房間的每一個尖角處做了防撞處理」、「送小豬公仔給孩子」、「為孩子在客房搭了帳篷」等。

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澳門四季酒店位於氹仔金光城大道上，相比其他澳門酒店較為寧靜。（booking.com）

酒店十分適合親子入住，設有5個露天泳池，其中2個為兒童專用泳池。（booking.com）

不少住客亦評價酒店對孩子十分友好。（booking.com）

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

地址：澳門路氹金光大道望德聖母灣大馬路

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$2145起／晚（2位成人，1位未滿18歲小童可免費同住）

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（全文完）