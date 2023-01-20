腸胃炎3大禁忌｜肚痾食白粥原來超錯！即服止瀉藥反令病毒留體內　醫生講解腹瀉正確飲食

腹瀉、肚痾、拉肚子｜患腸胃炎時上吐下瀉，連帶胃口也差了，不少人此時會選擇吃比較清淡的食物，例如白粥，又或者喝運動飲品以緩解不適。不過，有醫生指出，原來腸胃炎患者只吃白粥，不利腸道修復，另外飲含糖的運動飲品亦可能加劇肚瀉問題。即看腸胃炎3大禁忌，以及如何正確飲食加速復原。

江坤俊指，腸胃炎患者只吃白粥，不利腸道修復。（YouTube截圖）

腸胃炎禁忌1.只吃澱粉類

台灣外科醫生江坤俊在YouTube節目《江P醫件事》中指出，不少人患上腸胃炎後，很多時都會只吃白麵包或白粥，不過他指此舉或會讓肚痛加劇。他解釋，澱粉類食物較容易引起胃酸分泌，當澱粉消化時，胃酸或會分泌過多，導致胃潰瘍或加劇腸胃炎帶來的不適。

他補充，腸黏膜受損後修復，需要蛋白質復原，如果患者單吃澱粉類食物，對於腸黏膜修復不利，反而會延長腸胃炎的復原時間。他建議大家除了吃澱粉類食物，還記得加入蛋白質，例如瘦肉或魚肉等。

醫生建議腸胃炎時不應只吃白粥，應適量加入蛋白質。（Kai-Chieh Chan@pexels）

腸胃炎禁忌2.即服止瀉藥

至於如果確診患上腸胃炎時，吸收益生菌是否有效？江坤俊說理論上有效，但患者需要吃的份量要很多。另外，有些患者覺得一遇上肚瀉，便立即服用止瀉藥。

江坤俊就提醒，若一日內拉肚子次數不超過5次，都不建議服用止瀉藥，原因是拉肚子是身體保護機制，拉肚子時體內的細菌及病毒會排出體外，如果太快吃止瀉藥，病毒和細菌反而會留在體內。

腸胃炎禁忌3.飲含糖運動飲品

腸胃炎時拉肚子，身體會失去很多水份，飲運動飲品補充電解質又對嗎？江坤俊表示，喝運動飲品有機會導致情況更嚴重，原因是運動飲品中含糖份，滲透壓高，有機會惡化拉肚子問題。他建議，選擇運動飲品時，選擇一些不含糖的，或者將飲品稀釋。

喝含糖的運動飲品，有機會導致拉肚子情況更嚴重。（freepik）

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