一線搜查｜疫苗接種紀錄5大領取方法　1分鐘搞掂！附下載連結＋申請教學　外遊必備

隨著各國逐漸放寬，開始容許旅客入境，不少人都出外旅遊。不過有些國家規定入境時需要出示疫苗接種紀錄，大家出行前記得要預先準備好。本文集合了5大獲取「疫苗接種紀錄」的方法，包括透過「電子疫苗接種及檢測紀錄系統」、「智方便」、「醫健通」下載，或親身前往指定地點、18間郵局領取，詳情如下。

不過有些國家規定入境時需要出示疫苗接種紀錄，大家出行前記得要預先準備好。（FB＠Hong-Kong-International-Airpo）

🇯🇵 東京最新住宿推介：

東京近100間酒店推介 新開幕／溫泉旅館／滑雪／1分鐘到JR 🤩

東京8間河口湖溫泉酒店👍🏻房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩

疫苗接種紀錄領取方法｜一. 電子疫苗接種及檢測紀錄系統

1. 首先進入電子疫苗接種及檢測紀錄系統

連結：按此

2. 閱讀收集個人資料聲明，並剔選「我已閱讀並同意以上的收集個人資料聲明」

3. 輸入身份證明文件資料，並按提交

透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統，獲取接種紀錄領取方法（電子疫苗接種及檢測紀錄系統截圖）

疫苗接種紀錄領取方法｜二. 智方便

1. 用手機登入「智方便」

iOS：下載連結

Android：下載連結

2. 選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」

3. 選擇「電子針卡（顯示姓名及證件號碼）」

4. 系統會顯示電子針卡，在版面右下角有「列印本地疫苗接種紀錄」按鈕，點選此按鈕，下載疫苗接種紀錄

透過智方便，獲取接種紀錄領取方法（政府資訊科技總監辦公室）

疫苗接種紀錄領取方法｜三. 醫健通

1. 登入醫健通eHealth App，點選「疫苗紀錄」

iOS：下載連結

Android：下載連結

登入醫健通eHealth App，點選「疫苗紀錄」（醫健通）

2. 點選「COVID-19標誌」

點選「COVID-19標誌」（醫健通）

3. 頁面會顯示疫苗紀錄二維碼，點選「列印疫苗接種紀錄」

頁面會顯示疫苗紀錄二維碼，點選「列印疫苗接種紀錄」 （醫健通）

4. 預覽並列印疫苗接種紀錄

預覽並列印疫苗接種紀錄（醫健通）

疫苗接種紀錄領取方法｜四. 親身前往指定地點

可攜同身份證明文件正本前往下表所列地點領取更新版的紙本紀錄：

親身前往指定地點領取疫苗接種紀錄（政府新聞處圖片）

接種地點／途徑 領取更新版紙本紀錄的地點 ．社區疫苗接種中心



．於私家診所或醫院管理局普通科門診診所接種其中一劑疫苗，而另一劑則於社區疫苗接種中心接種



．透過外展計劃接種疫苗 任何一間社區疫苗接種中心（設於私家醫院的接種中心除外） 醫院管理局普通科門診診所 其早前接種疫苗的普通科門診診所 私家診所 同一間私家診所 或 任何一間社區疫苗接種中心（設於私家醫院的接種中心除外）

疫苗接種紀錄領取方法｜五. 18間指定郵局

可攜同身份證明文件正本，前往指定郵政局補領或重新領取疫苗接種紀錄：

港島區

1. 郵政總局

2. 七姊妹郵政局

3. 香港仔郵政局

4. 灣仔郵政局

九龍區

5. 深水埗郵政局

6. 機利士路郵政局

7. 觀塘郵政局

8. 黃大仙郵政局

9. 尖沙咀郵政局

新界區

10. 葵芳郵政局

11. 石湖墟郵政局

12. 將軍澳郵政局

13. 沙田中央郵政局

14. 大埔郵政局

15. 荃灣郵政局

16. 屯門中央郵政局

17. 元朗郵政局

離島區

18. 東涌郵政局

有關郵政局的地址及營業時間，請參閱香港郵政網站：按此

18間指定郵局領取疫苗接種紀錄（Google街景）

政府表示，電子疫苗接種紀錄普遍獲國際認可，在一般情況下可取代紙本紀錄，而且更為便於攜帶及日後更新，因此呼籲市民盡量透過電子方式下載已更新的疫苗接種紀錄。如有意領取更新版紙本紀錄的人士，則必須帶齊所需文件，並且預留充裕的輪候時間，因重新列印疫苗接種紙本紀錄需時。

資料來源：covidvaccine.gov.hk（截至2023年1月18日）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞